Riot Games demanda a desarrolladora vietnamita por copiar a TFT y LoL

Riot Games está adelantando una demanda a una empresa desarrolladora de Vietnam por haber copiado a TFT (Teamfight Tactics). Estamos hablando de un asunto legal protagonizado por la empresa responsable de juegos como League of Legends, Legends of Runaterra, Ruined King, Hextech Mayhem, entre otros; y que en el pasado ya ha actuado en defensa de su propiedad intelectual.

La historia comienza con la empresa vietnamita Imba Technology Co Ltd. Esta tiene un juego de autobatallas móvil que ha ganado popularidad en Google Play Store y se llama I Am Hero: AFK Tactical Teamfight. Riot Games se dio cuenta de su existencia e interpuso una demanda en la corte federal de Los Angeles por supuestamente haber copiado mecánicas y personajes pertenecientes a TFT y League of Legends.

Según la compañía, en diciembre esta había tratado de llegar a un acuerdo con Imba para que desistieran de usar su propiedad de intelectual. Sin embargo, esta última negó cualquier relación con la acusación.

Teniendo esto en cuenta, Riot solicitó a la corte el bloqueo del juego I Am Hero: AFK Tactical Teamfight. Además, se está pidiendo una suma de 150.000 dólares por cada instancia de plagio que este juego haya cometido.

Unas «cuantas» similitudes

Revisamos recientemente el título en cuestión y pudimos descubrir muchísimos personajes similares tanto en historia, mecánicas y diseño frente a los del universo de League of Legends. Algunos no solo conservan el mismo concepto, sino que tienen nombres parecidos como Zac/Zak, Heimerdinger/Dinger o Mordekaiser/Kaiser. En menos de cinco minutos encontramos «referencias» a campeones como Tryndamere, Teemo, Sejuani, Olaf, Swain, Corki, Ryze, Sivir, Udyr, Nautilus, Yuumi, etc.

Pero los creadores de este juego no solo se habrían inspirado en League of Legends. Al parecer, también habrían tomado personajes de Heroes of the Storm (Blizzard Entertainment), pues se encontraron lo que serían las copias de los héroes Gazlowe y Nazeebo.

Fuente: Reuters