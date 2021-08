No podemos olvidar que Activision Blizzard no es la única empresa investigada por el estado de California. Riot Games, desarrolladores de juegos tan populares como League of Legends y Valorant, también están siendo investigados por casos de acoso sexual en sus oficinas.

Esto no es algo nuevo, pues la investigación data de hace más de dos años, cuando la periodista Cecilia D’Anastasio reveló la desagradable cultura de acoso sexista que se vivía en Riot Games. Muchos habían pensado que este caso había quedado atrás, pero nada más lejos de la realidad.

En 2019, Riot Games llegó a un acuerdo privado con más de 100 empleadas. Sin embargo, el estado de California dice que este acuerdo es ilegal porque prohibiría a estas personas a hablar con el gobierno. Una corte ordenó a la empresa a emitir un comunicado para informar a sus empleados que, sin importar los acuerdos que hayan firmado, pueden hablar con empleados del gobierno sin temor a represalias. Riot Games no ha cumplido con la orden, lo cual ha retrasado la investigación sobre acoso.

El comunicado del estado de California también solicita a la corte superior de Los Ángeles que obligue a Riot Games a emitir el comunicado lo más pronto posible.

Este caso es otra muestra más de la terrible situación que viven los empleados de la industria de videojuegos. Ojalá estas acciones las presionen a arreglar su cultura empresarial.

Fuente: Kotaku