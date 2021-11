El estreno de Arcane, la primera serie inspirada en el rico universo de League of Legends, está a pocos días y Riot Games se ha preparado para celebrar este logro por medio del evento RiotX Arcane. Esta celebración comenzará con la gran final de Worlds 2021, el Campeonato Mundial de League of Legends, el 6 de noviembre a las 7:00 AM (hora Colombia). Ese mismo día, el estreno mundial de Arcane comenzará a las 7:30 PM (hora Colombia) y se transmitirá internacionalmente por medio de Twitch y la página oficial de Arcane.

Por supuesto, lo anterior solo es el principio. A lo largo de noviembre, los jugadores en los diferentes títulos de Riot podrán participar en actividades y conseguir nuevas recompensas a través de la plataforma Mundos fragmentados. A continuación, podrán descubrir todo lo que arribará a League of Legends y demás juegos de Riot Games a través de RiotX Arcane.

¿Qué llegará a League of Legends (LoL) con RiotX Arcane?

League of Legends (LoL) celebrará a lo grande el estreno de Arcane por medio de varios contenidos y novedades en materia de jugabilidad. Estos incluyen aspectos para Jayce, Vi, Caitlyn y Jinx inspirados en la serie. Podrán conseguirse completando misiones de evento o con 975 RP después del 9 de diciembre. También llegará un par de experiencias interactivas.

RiotX Arcane también supondrá la llegada de la actualización de pretemporada 2022, que incluye nuevos dragones elementales, objetos y runas; y la actualización de arte y sustentabilidad para Caitlyn. Ambas actualizaciones llegarán a League of Legends (LoL) el próximo 17 de noviembre. Pueden obtener más detalles sobre estas haciendo click aquí.

Antes de que lleguen todas las novedades mencionadas de RiotX Arcane, la versión 11.22 de League of Legends (LoL) pavimentará el camino con la implementación de varias mejoras y ‘nerfs’ a los campeones. Para ver los últimos balances de los campeones, sigan este enlace.

¿Qué llegará a Wild Rift con RiotX Arcane?

Junto con el estreno de la serie, League of Legends: Wild Rift recibirá nuevas formas de jugar mediante la Experiencia Arcane. Por medio de esta, los jugadores podrán obtener los aspectos Arcane de Jinx y Vi al iniciar sesión. Las hermanas también serán protagonistas de las semanas temáticas del modo Gremio vs. Gremio. El evento RiotX Arcane también coincide con el debut de Jayce y Caitlyn en el evento Asalto Hextech de Wild Rift.

¿Qué llegará a Legends of Runeterra con RiotX Arcane?

Legends of Runeterra celebrará el estreno de Arcane con el lanzamiento de un modo de juego JcE (Jugador contra Escenario) permanente: El Camino de los Campeones. Este permitirá a los jugadores viajar por Runaterra como sus campeones favoritos. Dentro de este modo también habrá una serie especial de aventuras narrativas en Piltóver y Zaun protagonizadas por Jinx y compañía. Como si eso no fuera suficiente, RiotX Arcane también supondrá la llegada de Jauce y cartas de soporte temáticas de Piltóver y Zaun a Legends of Runeterra.

¿Qué llegará a TeamFight Tactics (TFT) con RiotX Arcane?

Aunque el estreno de Arcane no interrumpirá la fiesta de Armatostes y Artilugios en Teamfight Tactics (TFT), sí justificará la llegada de varias novedades. Estas incluyen el modo Dúo Dinámico, que permitirá que dos jugadores unan fuerzas. Para saber más sobre esta modalidad, recomendamos seguir este enlace. RiotX Arcane también supondrá la llegada del set Armatostes y Artilugios; y estrategas temáticos de Arcane, que incluyen los nuevos Campeones Chibi. Para saber más sobre estos últimos, recomendamos seguir este enlace.

Varias de las novedades de RiotX Arcane llegarán de la mano de la versión 11.22 de TeamFight Tactics (TFT). Para ver las últimas modificaciones que llegaron, basta con seguir este enlace.

¿Qué llegará a Valorant?

Los jugadores de Valorant podrán celebrar el estreno de Arcane con varias novedades basadas en la serie de League of Legends (LoL). Estas incluyen un pase RiotX Arcane gratis, objetos coleccionables y el set de Coleccionista de Arcane. El evento acompañará el lanzamiento del Acto III del Episodio 3 de Valorant, que traerá a un nuevo operador: Chamber.

Recompensas por sintonizar

Aquellos jugadores que vinculen su cuenta de Riot a Twitch y sintonicen el estreno de Arcane el 6 de noviembre —ya sea por medio de la transmisión en el canal oficial de Riot o a través de un co-streamer aprobado por Riot— recibirán un paquete con los siguientes objetos:

League of Legends – Cápsula Arcane

League of Legends: Wild Rift – Gesto »Una sola lágrima»

Teamfight Tactics – Huevo de Minileyendas de Armatostes y Artilugios

Legends of Runeterra – Gesto »Fascinante»

Valorant – Buddy »Carapescado»

Fuente: comunicado de prensa de Riot Games