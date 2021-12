River City Girls Zero es aplazado hasta 2022 por WayForward

WayForward anunció vía Twitter que River City Girls Zero saldrá hasta principios del 2022. Esta es una versión localizada de Shin Nekketsu Koha: Kunio-tachi no Banka (1994), ahora para Switch y plataformas adicionales no especificadas. Distribuye Arc System Works mientras que Limited Run Games también ofrecerá una edición física.

River City Girls Zero ilustra la primera vez que Misako y Kyoko hicieron equipo con Kunio y Riki, tomándose las calles para defender River City. Las gráficas, música y jugabilidad se mantienen fieles a los 16-bit de Super Famicom, pero esta es la primera vez que el juego es localizado para Occidente.

Una nueva introducción animada, escenas con estilo manga y una canción por la misma compositora de River City Girls, Megan McDuffee, han sido añadidas. Incluye modos para un jugador y cooperativo local.

A su vez, celebrando los 35 años de la franquicia Kunio-kun, WayForward lanzará River City Girls 2 para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC (Steam). Limited Run Games producirá una edición física y el juego estará disponible en 2022. Nuevos movimientos, enemigos, reclutas, escenarios y el regreso de un viejo enemigo, junto con el alocado sentido del humor y combate sobrecargado de su predecesor. El juego ofrecerá modo cooperativo para dos jugadores locales y en línea.

Fuente: WayForward Twitter