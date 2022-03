River City Girls Zero – Impresiones

En 2019, WayForward Technologies nos demostró cómo podía revivir River City Girls, propiedad actual de Arc System Works y original de Technōs Japan. Esta nueva vida para el ‘spin-off’ de Kunio-kun llegó de la mano de un estilo completamente fresco. En ilustraciones, animaciones, movimientos, música, voces, escenarios e historia. Todo alejado del clásico ‘super deformed’ por el que se caracterizan los juegos de Kunio-kun.

River City Girls cumplió su cometido en el modernizado género beat ‘em up, haciendo también de su multijugador local una grata experiencia compartida. Durante E3 2021, WayForward confirmó el desarrollo de River City Girls 2 con un lanzamiento para 2022. A su vez, anunció el relanzamiento de Shin Nekketsu Koha: Kunio-tachi no Banka (Super Famicom, 1994), no como una remasterización o ‘remake’, pero si localizado por primera vez en Occidente de forma oficial.

Para esto decidieron reconectar la nueva historia con el clásico que dio origen a los personajes de Misako y Kyoko, novias de Kunio y Riki, respectivamente. El juego fue renombrado como River City Girls Zero y está finalmente disponible en todas las plataformas actuales. El principal atractivo de esta adaptación es la actualización de su preservación incluso en formato físico, por parte de Limited Run Games con edición de colección incluida.

Incluso en su forma original de 16-bit, River City Girls Zero se separaba un poco de las convenciones de la serie Kunio-kun. Los personajes no son ‘super deformed’ y apelan a un tono más «serio», por así decirlo. La trama comienza cuando Kunio y Riki son acusados de asesinato y posterior fuga, crímenes que no cometieron. Intentando buscar justicia por mano propia, ambos se escapan de la cárcel para reunirse con Misako y Kyoko e iniciar su cruzada por la verdad, a punta de golpes.

Los impostores no solo envían a Kunio y Riki a la cárcel, sino que hacen de la escuela secundaria y la ciudad un nido de hampones. Depende de ellos, junto con Misako y Kyoko, desenmascararlos. Es una historia origen para nuestras chicas protagonistas, pero al final solo es coprotagonismo y tampoco se siente un producto del todo suyo. Kunio y Riki son personajes desbloqueables en River City Girls, mas el juego es de ellas. Eso no pasa en River City Girls Zero.

Hay que ser justos. En 1994 no estaba definida esta ruta y tanto así que no se les dio continuidad sino hasta 25 años después. De manera acertada por parte de WayForward, sobra decirlo. El diseño de manga en las ilustraciones y el manual de River City Girls Zero, fue dejado de lado en la secuela moderna a favor de algo más «americanizado». El éxito de la fórmula se expandirá en River City Girls 2, con más personajes y hasta multijugador en línea.

No tiene el menor sentido comparar la versión de 1994 con la de 2019, tampoco juzgar un título de su época basados en el mismo género. Pero incluso ubicando nuestras mentes en la primera mitad de los noventa, donde el género beat ‘em up hacía de las suyas, River City Girls Zero es un píldora difícil de tragar. Kunio-kun es prácticamente el padre del género, y sus diferentes versiones aprovechan la violencia caricaturesca como su mejor arma. Eso no se refleja en el juego que introdujo a Misako y Kyoko.

Sus gráficos en 16-bit son bastante aceptables, la sobreexposición de texto es notoria, pero es su lenta jugabilidad la que no permite disfrutarlo como debería. Comparado con otros beat ‘em up de la época –no de esta–, incluso de Kunio-kun, River City Girls Zero pone peso y ralentizada acción sobre los movimientos de Kunio, Riki, Misako y Kyoko. Estos son básicos y tampoco alcanzan una expansión como la de su secuela. El uso de objetos externos, aquí es extrañamente inútil, pues usualmente estos serían la opción viable.

A diferencia de las locaciones, la variedad en mecánicas de River City Girls Zero es más bien poca. Aparte de los enemigos regulares y jefes, hay algunas secuencias en moto que recuerdan a Road Rash. Violencia de carretera. A falta de aspectos RPG, el juego permite cambiar entre los cuatro personajes en cualquier momento. Esto quiere decir que contamos con cuatro barras de vida a favor. Sin embargo, si un personaje queda sin salud antes de cambiar, es fin del juego.

La adaptación de WayForward agrega una nueva introducción animada tomando como base los diseños originales. Así como nuevamente la voz de Megan McDuffee en el tema principal. Encontramos extras como el manual japonés original, empaque y cartucho de Super Famicom. Varios idiomas seleccionables y un prólogo estilo manga en el que Misako y Kyoko, de River City Girls, empiezan a jugar de forma muy ‘meta’ River City Girls Zero, como el título retro que es.

Es posible escoger diferentes resoluciones. Unas son muy pequeñas, la estirada se ve mal como es natural, y así la opción estándar 4:3 es la recomendada. Los bordes de pantalla lamentablemente no incluyen arte del juego. No hay función de rebobinar y el guardado por estado requiere salir al menú principal. En un par de ocasiones nos desplegó un imprevisto error que cerró el juego en Nintendo Switch. WayForward pudo hacer un mejor trabajo en todas estas opciones, o quizás sea mejor esperar a River City Girls 2.

Puntos por el apoyo a la preservación de la historia localizando entregas olvidadas.

Impresiones hechas con una copia digital de River City Girls Zero para Nintendo Switch brindada por WayForward.