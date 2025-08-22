Videojuegos

Roblox 99 Noches en el Bosque: ¿Cómo conseguir vendajes?

Los vendajes en 99 Noches en el Bosque son un recurso escaso y vital. Aprende a fabricarlos y encontrarlos para sobrevivir más noches.

Roblox 99 Noches en el bosque

99 Noches en el bosque es uno de los juegos más populares actualmente en Roblox. En este juego nos adentraremos en un peligroso bosque en el cual tendremos como objetivo principal sobrevivir y buscar 4 niños extraviados, mientras criaturas y enemigos intentarán acabar contigo. En este reto de supervivencia cada recurso cuenta y los vendajes son clave para seguir con vida.

¿Qué son los vendajes en 99 noches en el bosque?

Las vendas son uno de los objetos más importantes y raros en 99 Noches en el Bosque. Sirven tanto para curarte como para revivir a compañeros caídos. Para revivir, acércate al aliado derribado y usa la acción mientras lo enfocas. Si quieres curarte, basta con equiparlas en la mano principal y usarlas directamente.

¿Cómo se consiguen vendajes en 99 noches en el bosque?

Conseguir vendajes en 99 noches en el bosque es algo complicado y que puede llegar a depender mucho de la suerte del loot y la generación del mapa.

Loot en el mapa

Puedes conseguir vendajes en 99 noches en el bosque looteando los diferentes cofres que aparecerán distribuidos aleatoriamente en el mapa de juego. Al abrir estos cofres se genera un loot aleatorio basado en probabilidades. Suelen aparecer con más frecuencia en las clínicas que se generan alrededor del mapa, sobre todo a medida que subes el nivel de la fogata.

Craftear vendajes en el yunque

Podrás crear vendajes en 99 noches en el bosque a cambio de dos pieles de lobo y dos patas de conejo en el yunque que se encuentra en el taller de herramientas, el cual es una ubicación especial que se puede generar en el mapa mientras mas se aumente el nivel de la fogata.

Esta estrategia es poco confiable porque depende de suerte en la generación del mapa, pudiendo haber partidas en las cuales no aparezca esta estructura. Son materiales difíciles de conseguir, puesto que la pata de conejo y la piel de lobo no son un drop garantizado al matar uno de estos animales dependiendo de probabilidades nuevamente, sumando a esto, que cada vez que se crea una venda en este lugar aumentara en 1 el valor de fabricación.

Clase medico

En 99 noches en el bosque puedes usar diferentes clases que podrás comprar en el lobby principal de juego, una de las mejores clases a la hora de jugar con amigos es el médico, el cual empezará con dos vendajes en su forma principal y cuando se mejora a nivel 3 aparecerá con 2 vendajes y un botiquín médico.

Si juegas en grupo, el médico puede marcar la diferencia: empieza con 2 vendajes de base y, al mejorar, obtiene además un botiquín. Ideal si quieres asegurar la supervivencia del equipo.

Tips para el uso de vendajes

  • No gastes vendajes al inicio para curarte, puesto que la vida se va regenerando lentamente, es mejor usarlos en compañeros caídos mas adelante en la partida.
  • Los lobos son peligrosos, pero dan mejor loot que los conejos, garantizando una mayor cantidad de comida.
  • Si no aparece un Tool Workshop en el mapa concéntrate en abrir los cofres presentes en el mapa y ahorrar vendajes para momentos importantes.
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
