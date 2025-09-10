Roblox 99 Noches en el bosque – Decorations Update

99 Noches en el Bosque es actualmente el juego más jugado en Roblox, superando a dos grandes que competían por la cima: Grow a Garden y Steal a Brainrot. No es casualidad. Sus mecánicas de supervivencia y las actualizaciones constantes lo han convertido en el favorito de la comunidad. Hoy hablaremos de su más reciente novedad: la Decorations Update.

La Decorations Update llegó el 6 de septiembre de 2025 y expande el sistema de muebles y decoraciones dentro del juego. Esta actualización da a los jugadores mayor libertad para construir y personalizar la base alrededor de la fogata en medio del bosque, con nuevas herramientas, objetos y mejoras en el sistema de construcción.

Evento de lanzamiento

El estreno se celebró con una Update Party dentro del juego, un evento en vivo que permitió a la comunidad disfrutar juntos de la novedad. Como recompensa especial, los jugadores que participaron durante la primera hora recibieron 20 gemas gratis.

A diferencia de los eventos temporales, los muebles y decoraciones introducidos en esta actualización se quedan de manera permanente dentro del juego.

La actualización incluye una serie de mejoras y una renovación de los vendedores ambulantes que podemos encontrar en el bosque. Las novedades principales que trae esta actualización son:

Más de 60 muebles nuevos para decorar y personalizar tu base.

para decorar y personalizar tu base. Furniture Trader (mercader de muebles): ahora cuenta con un stock fijo y un sistema de objetos raros rotativos.

(mercader de muebles): ahora cuenta con un stock fijo y un sistema de objetos raros rotativos. Paintbrush Tool : una herramienta especial para pintar, disponible en la Cabaña de Pesca.

: una herramienta especial para pintar, disponible en la Cabaña de Pesca. Carteles personalizables : escribe y nombra tu base con mensajes propios.

: escribe y nombra tu base con mensajes propios. Grid Snapping (ajuste a la malla): coloca muebles con mayor precisión o activa el modo libre para diseños más creativos.

¿Cómo encontrar al vendedor de muebles en 99 Noches en el Bosque?

El vendedor de muebles aparece de manera aleatoria dentro del juego, similar al mercader de pieles. Cada día que transcurre en la partida existe una probabilidad de que se presente.

A diferencia de otros mercaderes, no se dirige directamente al jugador: lo verás deambulando por el bosque que rodea la fogata.

Para comprar muebles necesitarás Coins, las cuales se pueden conseguir explorando el mapa en ubicaciones aleatorias o derrotando enemigos cultistas.