Roblox: ¿Cómo activar el micrófono para usar el chat de voz?

Roblox: Mic Up

El chat de voz en Roblox es una de las funciones mas innovadoras y llamativas que tiene la plataforma para ofrecer a sus usuarios, mejorando la experiencia de juego y permitiendo entablar relaciones más profundas.

¿Qué es el chat de voz en Roblox?

Roblox: Neighbors

El chat de voz en Roblox es una función que te permite comunicarte con otros jugadores dentro de diferentes experiencias dependiendo de un nivel de proximidad que tengas con otros jugadores que también cuenten con el chat de voz, así que si un amigo no tiene esta función habilitada no podrá escucharte.

Esta opción de chat de voz es configurada global y localmente, lo que quiere decir que su uso depende también de la configuración de la experiencia en la que nos encontremos, o incluso puede que tengan esta opción totalmente desactivada o restringida para servidores de juego exclusivos de chat de voz.

Requisitos para activar el micrófono en Roblox

Roblox: Sing It! Karaoke Battles

Para poder activar el chat de voz en la cuenta se necesitan cumplir unas ciertas condiciones:

Edad mínima: tener más de 13 años registrados en tu cuenta. Verificación de número telefónico: Roblox solicita tener un número de teléfono verificado para poder acceder al chat de voz. Micrófono funcional: ya sea en PC, laptop o móvil. Juego compatible: no todos los juegos permiten chat de voz, depende de que el desarrollador lo habilite.

Cómo activar el micrófono en Roblox paso a paso

Inicia sesión en Roblox desde PC o la app móvil. Ve a Configuración Ingresa a la pestaña Restricciones de privacidad y contenido Selecciona la opción Comunicación Abre la pestaña Chat de voz Activa la opción “Habilitar chat de voz” Cuando lo actives por primera vez, Roblox pedirá acceso al micrófono y confirmará tu verificación de edad. Reinicia el juego para aplicar los cambios.

Cómo saber si el chat de voz está funcionando

Roblox: Podiums VC