Roblox: ¿Cómo activar el micrófono para usar el chat de voz?

¡Habla con tus amigos y amigas mientras juegas!

Juan Diego Mejia
Roblox: Podiums VC
Roblox: Podiums VC
Roblox: Mic Up
Roblox: Mic Up

El chat de voz en Roblox es una de las funciones mas innovadoras y llamativas que tiene la plataforma para ofrecer a sus usuarios, mejorando la experiencia de juego y permitiendo entablar relaciones más profundas.

¿Qué es el chat de voz en Roblox?

Roblox: Neighbors
Roblox: Neighbors

El chat de voz en Roblox es una función que te permite comunicarte con otros jugadores dentro de diferentes experiencias dependiendo de un nivel de proximidad que tengas con otros jugadores que también cuenten con el chat de voz, así que si un amigo no tiene esta función habilitada no podrá escucharte.

Esta opción de chat de voz es configurada global y localmente, lo que quiere decir que su uso depende también de la configuración de la experiencia en la que nos encontremos, o incluso puede que tengan esta opción totalmente desactivada o restringida para servidores de juego exclusivos de chat de voz.

Requisitos para activar el micrófono en Roblox

Roblox: Sing It! Karaoke Battles
Roblox: Sing It! Karaoke Battles

Para poder activar el chat de voz en la cuenta se necesitan cumplir unas ciertas condiciones:

  1. Edad mínima: tener más de 13 años registrados en tu cuenta.
  2. Verificación de número telefónico: Roblox solicita tener un número de teléfono verificado para poder acceder al chat de voz.
  3. Micrófono funcional: ya sea en PC, laptop o móvil.
  4. Juego compatible: no todos los juegos permiten chat de voz, depende de que el desarrollador lo habilite.

Cómo activar el micrófono en Roblox paso a paso

Roblox configuración de micrófono
  1. Inicia sesión en Roblox desde PC o la app móvil.
  2. Ve a Configuración
  3. Ingresa a la pestaña Restricciones de privacidad y contenido
  4. Selecciona la opción Comunicación
  5. Abre la pestaña Chat de voz
  6. Activa la opción “Habilitar chat de voz”
  7. Cuando lo actives por primera vez, Roblox pedirá acceso al micrófono y confirmará tu verificación de edad.
  8. Reinicia el juego para aplicar los cambios.

Cómo saber si el chat de voz está funcionando

Roblox: Podiums VC
Roblox: Podiums VC
  • Verás un ícono de micrófono sobre la cabeza de tu avatar al hablar.
  • Si en la esquina superior izquierda sale el micrófono tachado esta desactivado.
  • Si otros jugadores tienen chat de voz, aparecerá un parlante.
  • Puedes probarlo en juegos sociales populares que casi siempre lo tienen activo.
Juan Diego Mejia
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Demonschool, el «Persona indie», ha sido aplazado y es culpa de Silksong
