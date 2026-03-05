Roblox códigos activos de Anime Eternal (Marzo 2026)

La experiencia (obi) Anime Eternal, en Roblox, desarrollado por New ProjectR mantiene un sistema constante y robusto de bonificaciones mediante códigos promocionales. Las recompensas de estos permiten a los jugadores obtener recursos necesarios para progresar en la experiencia sin tener que invertir Robux. El uso de estos códigos se ha convertido en una mecánica estándar que el desarrollador emplea para incrementar la participación. Ya que, tras cada actualización del servidor o al alcanzar hitos específicos en la comunidad, como metas de “me gusta” o volumen de jugadores simultáneos, es motivo para activar un nuevo código para Anime Eternal.

[Última actualización 5 de marzo de 2026] Se han agregado nuevos códigos promocionales.

¿Cuáles son los códigos activos de Anime Eternal de febrero de 2026?

Update40P3AllCodesInOne – Nuevo

– Update40P2DelayCode

AllCodesInOneUpdate40

Update40DelayCode

Code39AllCodesInOne

Update39P2AllCodesInOne

Update39Delay

AllCodesInOneUpdate39

AllCodesInOne38

NoFood?!

Update38P2Code3

Update38P2Code2

Update38P2Code

Update38P2

865KFav

GiveMeFood!2

Update38Code3

Update38Code2

Update38Code

Update38

860KFav

GiveMeFood!

Update37P3Code3

Update37P3Code2

Update37P3Code

Update37P3

450KLikes

JellyFood3

Update37P2Code3

Update37P2Code2

Update37P2Code

Update37P2

445KLikes

JellyFood2

Update37Code3

Update37Code2

Update37Code

Update37

440KLikes

¿Cómo canjear códigos en Anime Eternal?

Para canjear los códigos en Anime Eternal, el usuario debe ingresar a la experiencia en Roblox y dirigirse al menú de la tienda (Shop), ubicado generalmente en la interfaz lateral. Dentro de este apartado, es necesario desplazarse hasta encontrar el campo de texto etiquetado para códigos, donde se debe introducir el código activo de Anime Eternal respetando el uso de mayúsculas y signos de puntuación. Tras presionar el botón de confirmación (Redeem), los beneficios como pociones y créditos se añadirán de forma inmediata al inventario. No obstante, debe considerarse que cada código es de un solo uso por cuenta y posee una vigencia temporal limitada por el desarrollador.