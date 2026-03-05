Videojuegos

Roblox códigos activos de Anime Eternal (Marzo 2026)

Estos con todos los códigos activos para el primer mes del 2026 en la experiencia Anime Eternal de Roblox desarrollada por New ProjectR.

La experiencia (obi) Anime Eternal, en Roblox, desarrollado por New ProjectR mantiene un sistema constante y robusto de bonificaciones mediante códigos promocionales. Las recompensas de estos permiten a los jugadores obtener recursos necesarios para progresar en la experiencia sin tener que invertir Robux. El uso de estos códigos se ha convertido en una mecánica estándar que el desarrollador emplea para incrementar la participación. Ya que, tras cada actualización del servidor o al alcanzar hitos específicos en la comunidad, como metas de “me gusta” o volumen de jugadores simultáneos, es motivo para activar un nuevo código para Anime Eternal.

[Última actualización 5 de marzo de 2026] Se han agregado nuevos códigos promocionales.

¿Cuáles son los códigos activos de Anime Eternal de febrero de 2026?

  • Update40P3AllCodesInOne Nuevo
  • Update40P2DelayCode 
  • AllCodesInOneUpdate40 
  • Update40DelayCode
  • Code39AllCodesInOne 
  • Update39P2AllCodesInOne 
  • Update39Delay 
  • AllCodesInOneUpdate39 
  • AllCodesInOne38
  • NoFood?!
  • Update38P2Code3
  • Update38P2Code2
  • Update38P2Code
  • Update38P2
  • 865KFav
  • GiveMeFood!2
  • Update38Code3
  • Update38Code2
  • Update38Code
  • Update38
  • 860KFav
  • GiveMeFood!
  • Update37P3Code3
  • Update37P3Code2
  • Update37P3Code
  • Update37P3
  • 450KLikes
  • JellyFood3
  • Update37P2Code3
  • Update37P2Code2
  • Update37P2Code
  • Update37P2
  • 445KLikes
  • JellyFood2
  • Update37Code3
  • Update37Code2
  • Update37Code
  • Update37
  • 440KLikes

¿Cómo canjear códigos en Anime Eternal?

Para canjear los códigos en Anime Eternal, el usuario debe ingresar a la experiencia en Roblox y dirigirse al menú de la tienda (Shop), ubicado generalmente en la interfaz lateral. Dentro de este apartado, es necesario desplazarse hasta encontrar el campo de texto etiquetado para códigos, donde se debe introducir el código activo de Anime Eternal respetando el uso de mayúsculas y signos de puntuación. Tras presionar el botón de confirmación (Redeem), los beneficios como pociones y créditos se añadirán de forma inmediata al inventario. No obstante, debe considerarse que cada código es de un solo uso por cuenta y posee una vigencia temporal limitada por el desarrollador.

Todos los juegos y noticias de la presentación Capcom Spotlight de marzo 2026
Xbox anunció su «consola de la próxima generación»: Proyecto Helix
Marathon llegaría a consolas de la anterior generación —PS4 y Xbox One— sugiere su clasificación oficial
Kena: Bridge of Spirits saldrá para Nintendo Switch 2
El nuevo Castlevania: Belmont’s Curse no será un roguelike –gracias a Drácula–
