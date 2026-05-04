Roblox códigos activos de Anime Eternal (mayo 2026)

La experiencia (obi) Anime Eternal, en Roblox, desarrollado por New ProjectR mantiene un sistema constante y robusto de bonificaciones mediante códigos promocionales. Las recompensas de estos permiten a los jugadores obtener recursos necesarios para progresar en la experiencia sin tener que invertir Robux. El uso de estos códigos se ha convertido en una mecánica estándar que el desarrollador emplea para incrementar la participación. Ya que, tras cada actualización del servidor o al alcanzar hitos específicos en la comunidad, como metas de “me gusta” o volumen de jugadores simultáneos, es motivo para activar un nuevo código para Anime Eternal.

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[Última actualización 4 de mayo de 2026] Se han agregado nuevos códigos promocionales.

¿Cuáles son los códigos activos de Anime Eternal de mayo de 2026?

Aquí tienes la lista organizada en viñetas:

Update49: Recompensas gratuitas – nuevo

Update48P3: Recompensas gratuitas – nuevo

EasterCode9 – pociones de pascua, créditos y reinicio de estadísticas – nuevo

Update48P3 – jaleas, pociones, créditos, llaves y reinicio de estadísticas – nuevo

EasterCode8 – pociones de pascua, créditos y reinicio de estadísticas – nuevo

Update48P2 – jaleas, pociones, créditos, llaves y reinicio de estadísticas – nuevo

EasterCode7 – pociones de pascua, créditos y reinicio de estadísticas – nuevo

Update48 – jaleas, pociones, créditos, llaves y reinicio de estadísticas – nuevo

EasterCode6 – pociones de pascua, créditos y reinicio de estadísticas

Update47P2 – jaleas, pociones, créditos, llaves y reinicio de estadísticas

BunnyCode – jaleas, llaves haki, pociones de pascua, créditos y reinicio de estadísticas

EasterCode5 – pociones de pascua, créditos y reinicio de estadísticas

Update47 – jaleas, pociones, créditos, llaves y reinicio de estadísticas

EasterCode4 – pociones de pascua, créditos y reinicio de estadísticas

Update46P3 – jaleas, pociones, créditos, llaves y reinicio de estadísticas

EasterCode3 – pociones de pascua, créditos y reinicio de estadísticas

Update46P2 – jaleas, pociones, créditos, llaves y reinicio de estadísticas

EasterCode2 – pociones de pascua, créditos y reinicio de estadísticas

Update46 – jaleas, pociones, créditos, llaves y reinicio de estadísticas

EasterCode – pociones de pascua, créditos y reinicio de estadísticas

Update45P2 – jaleas, pociones, créditos, llaves y reinicio de estadísticas

Update45 – jaleas, pociones, créditos, llaves y reinicio de estadísticas

Update44NoP3 – jaleas, pociones, créditos, llaves y reinicio de estadísticas

Update44NoP2 – jaleas, pociones, créditos, llaves y reinicio de estadísticas

Update44 – jaleas, pociones, créditos, llaves y reinicio de estadísticas

SlashX – recompensas

Derp – recompensas

Heyyyo – recompensas

¿Cómo canjear códigos en Anime Eternal?

Para canjear los códigos en Anime Eternal, el usuario debe ingresar a la experiencia en Roblox y dirigirse al menú de la tienda (Shop), ubicado generalmente en la interfaz lateral. Dentro de este apartado, es necesario desplazarse hasta encontrar el campo de texto etiquetado para códigos, donde se debe introducir el código activo de Anime Eternal respetando el uso de mayúsculas y signos de puntuación. Tras presionar el botón de confirmación (Redeem), los beneficios como pociones y créditos se añadirán de forma inmediata al inventario. No obstante, debe considerarse que cada código es de un solo uso por cuenta y posee una vigencia temporal limitada por el desarrollador.