Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (febrero 2026)

Estos son todos los códigos y las recompensas que otorgan para Anime Fighting Simulator: Endless en Roblox.

La experiencia Anime Fighting Simulator: Endless en Roblox es una recreación que busca recuperar la esencia del título original que cesó sus operaciones años atrás. Esta versión no solo rescata las mecánicas y el entorno conocido por jugadores antiguos, sino que además ya cuenta con contenido inédito desarrollado por un nuevo equipo llamado
AFS: Endless. Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales.

[Última actualización: 13 de febrero de 2026.] Se han agregado nuevos códigos promocionales.

Códigos activos para Anime Fighting Simulator: Endless (febrero 2026)

Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales. El Chikara y el Yen funcionan como las divisas principales. El Yen se utiliza primordialmente para adquirir mejoras con los distintos comerciantes distribuidos en el mapa, mientras que el Chikara permite acceder a habilidades y niveles superiores.

Códigos de Chikara y Yen:

  • ALENTINESSHUTDOWNAGAIN – 250,000 Corazones ¡nuevo!
  • VALENTINESSHUTDOWN – 250,000 Corazones ¡nuevo!
  • WEDNESDAYADDAMS – 1 Yen, aumenta según tu Clase ¡nuevo!
  • 275KLIKES – 75,000 Yen, aumenta según tu Clase ¡nuevo!
  • 250KLIKES – 50,000 Yen, aumenta según tu Clase ¡nuevo!
  • 225KLIKES – 25,000 Yen, aumenta según tu Clase ¡nuevo!
  • VALENTINESEVENT – 500,000 Corazones ¡nuevo!
  • DIMENSION2SOON – 75,000 Chikara ¡nuevo!
  • 50KCHIKARACODE – 50,000 Chikara
  • SATURDAYBUGSPATCH – 100,000 Yen (Aumenta según tu Clase)
  • BIGCHIKARACODE – 100,000 Chikara
  • SMALLCHIKARACODE – 50,000 Chikara
  • 200KLIKES – 75,000 Yen (Aumenta según tu Clase)
  • 175KLIKES – 50,000 Yen (Aumenta según tu Clase)
  • NewFridayYenCode – 50,000 Chikara
  • ThursdayYenNewCode – 50,000 Yen
  • WednesdayYenCode – 50,000 Yen (Aumenta según tu Clase)
  • UPDATETHISWEEKEND – 75,000 Chikara
  • NEWCHIKARACODE – 50,000 Chikara
  • MOREYEN – Yen gratis (Aumenta según tu Clase)
  • MORECHIKARA – 50,000 Chikara
  • 50kLikes / 10MVisits / NewSpecials / 10kLikes / 1MVisits – 50,000 Chikara (cada uno)
  • NewBloodlines – 100,000 Chikara
  • 30kLikes / 25kLikes / 15kLikes – 25,000 Yen (cada uno)
  • MinorBugs – 50,000 Yen
  • BadActors / JanuaryIncident / SecretCode – 50,000 Chikara (cada uno)
  • Krampus – 500,000 Chikara
  • ChristmasDelay – Yen gratis (Aumenta según tu clase)
  • Gullible67 – 1 Yen
  • FreeChikara3 / FreeChikara2 – 10,000 Chikara
  • FreeChikara – 5,000 Chikara
  • YenCode – 1,000 Yen

Códigos de Boosts (Potenciadores)

  • KURAMAUPDATE / FIGHTINGPASS – 3 horas de Boost
  • NewFridayBoostsCode – 3 horas de Boost
  • ThursdayBoostsNewCode – 6 horas de Boost
  • KuramaUpdateSoon – 6 horas de Boost (solo en servidores nuevos)
  • WednesdayBoostsCode – 6 horas de Boost
  • 125KLIKES – 1 hora de Boost
  • 100KLIKES / 75KLIKES – 2 horas de Boost
  • ALMOST100KKLIKES – 3 horas de Boost
  • HappyNewYear / ChristmasTime – 1 día de Boost

¿Cómo canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless?

Para canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless, debes seguir estos pasos técnicos dentro de Roblox:

  1. Iniciar el juego: Entra a la experiencia desde el sitio web o la aplicación de Roblox.
  2. Localizar el menú lateral: En la parte izquierda de la pantalla, busca el ícono de Discord.
  3. Abrir el cuadro de texto: Al hacer clic en el ícono, se desplegará una ventana con un espacio en blanco que suele decir “Enter Code” o “Código aquí”.
  4. Ingresar el código: Escribe o pega el código exactamente como aparece en la lista (respetando mayúsculas y minúsculas).
  5. Confirmar: Presiona el botón de Enviar (Enter) o la flecha verde para activar la recompensa.
