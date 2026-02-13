Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (febrero 2026)

La experiencia Anime Fighting Simulator: Endless en Roblox es una recreación que busca recuperar la esencia del título original que cesó sus operaciones años atrás. Esta versión no solo rescata las mecánicas y el entorno conocido por jugadores antiguos, sino que además ya cuenta con contenido inédito desarrollado por un nuevo equipo llamado
AFS: Endless. Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales.
[Última actualización: 13 de febrero de 2026.] Se han agregado nuevos códigos promocionales.
Códigos activos para Anime Fighting Simulator: Endless (febrero 2026)
El Chikara y el Yen funcionan como las divisas principales. El Yen se utiliza primordialmente para adquirir mejoras con los distintos comerciantes distribuidos en el mapa, mientras que el Chikara permite acceder a habilidades y niveles superiores.
Códigos de Chikara y Yen:
- ALENTINESSHUTDOWNAGAIN – 250,000 Corazones ¡nuevo!
- VALENTINESSHUTDOWN – 250,000 Corazones ¡nuevo!
- WEDNESDAYADDAMS – 1 Yen, aumenta según tu Clase ¡nuevo!
- 275KLIKES – 75,000 Yen, aumenta según tu Clase ¡nuevo!
- 250KLIKES – 50,000 Yen, aumenta según tu Clase ¡nuevo!
- 225KLIKES – 25,000 Yen, aumenta según tu Clase ¡nuevo!
- VALENTINESEVENT – 500,000 Corazones ¡nuevo!
- DIMENSION2SOON – 75,000 Chikara ¡nuevo!
- 50KCHIKARACODE – 50,000 Chikara
- SATURDAYBUGSPATCH – 100,000 Yen (Aumenta según tu Clase)
- BIGCHIKARACODE – 100,000 Chikara
- SMALLCHIKARACODE – 50,000 Chikara
- 200KLIKES – 75,000 Yen (Aumenta según tu Clase)
- 175KLIKES – 50,000 Yen (Aumenta según tu Clase)
- NewFridayYenCode – 50,000 Chikara
- ThursdayYenNewCode – 50,000 Yen
- WednesdayYenCode – 50,000 Yen (Aumenta según tu Clase)
- UPDATETHISWEEKEND – 75,000 Chikara
- NEWCHIKARACODE – 50,000 Chikara
- MOREYEN – Yen gratis (Aumenta según tu Clase)
- MORECHIKARA – 50,000 Chikara
- 50kLikes / 10MVisits / NewSpecials / 10kLikes / 1MVisits – 50,000 Chikara (cada uno)
- NewBloodlines – 100,000 Chikara
- 30kLikes / 25kLikes / 15kLikes – 25,000 Yen (cada uno)
- MinorBugs – 50,000 Yen
- BadActors / JanuaryIncident / SecretCode – 50,000 Chikara (cada uno)
- Krampus – 500,000 Chikara
- ChristmasDelay – Yen gratis (Aumenta según tu clase)
- Gullible67 – 1 Yen
- FreeChikara3 / FreeChikara2 – 10,000 Chikara
- FreeChikara – 5,000 Chikara
- YenCode – 1,000 Yen
Códigos de Boosts (Potenciadores)
- KURAMAUPDATE / FIGHTINGPASS – 3 horas de Boost
- NewFridayBoostsCode – 3 horas de Boost
- ThursdayBoostsNewCode – 6 horas de Boost
- KuramaUpdateSoon – 6 horas de Boost (solo en servidores nuevos)
- WednesdayBoostsCode – 6 horas de Boost
- 125KLIKES – 1 hora de Boost
- 100KLIKES / 75KLIKES – 2 horas de Boost
- ALMOST100KKLIKES – 3 horas de Boost
- HappyNewYear / ChristmasTime – 1 día de Boost
¿Cómo canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless?
Para canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless, debes seguir estos pasos técnicos dentro de Roblox:
- Iniciar el juego: Entra a la experiencia desde el sitio web o la aplicación de Roblox.
- Localizar el menú lateral: En la parte izquierda de la pantalla, busca el ícono de Discord.
- Abrir el cuadro de texto: Al hacer clic en el ícono, se desplegará una ventana con un espacio en blanco que suele decir “Enter Code” o “Código aquí”.
- Ingresar el código: Escribe o pega el código exactamente como aparece en la lista (respetando mayúsculas y minúsculas).
- Confirmar: Presiona el botón de Enviar (Enter) o la flecha verde para activar la recompensa.