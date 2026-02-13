Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (febrero 2026)

La experiencia Anime Fighting Simulator: Endless en Roblox es una recreación que busca recuperar la esencia del título original que cesó sus operaciones años atrás. Esta versión no solo rescata las mecánicas y el entorno conocido por jugadores antiguos, sino que además ya cuenta con contenido inédito desarrollado por un nuevo equipo llamado

AFS: Endless. Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales.

[Última actualización: 13 de febrero de 2026.] Se han agregado nuevos códigos promocionales.

Códigos activos para Anime Fighting Simulator: Endless (febrero 2026)

Códigos de Chikara y Yen:

ALENTINESSHUTDOWNAGAIN – 250,000 Corazones ¡nuevo!

– 250,000 Corazones VALENTINESSHUTDOWN – 250,000 Corazones ¡nuevo!

– 250,000 Corazones WEDNESDAYADDAMS – 1 Yen, aumenta según tu Clase ¡nuevo!

– 1 Yen, aumenta según tu Clase 275KLIKES – 75,000 Yen, aumenta según tu Clase ¡nuevo!

– 75,000 Yen, aumenta según tu Clase 250KLIKES – 50,000 Yen, aumenta según tu Clase ¡nuevo!

– 50,000 Yen, aumenta según tu Clase 225KLIKES – 25,000 Yen, aumenta según tu Clase ¡nuevo!

– 25,000 Yen, aumenta según tu Clase VALENTINESEVENT – 500,000 Corazones ¡nuevo!

– 500,000 Corazones DIMENSION2SOON – 75,000 Chikara ¡nuevo!

– 75,000 Chikara 50KCHIKARACODE – 50,000 Chikara

– 50,000 Chikara SATURDAYBUGSPATCH – 100,000 Yen (Aumenta según tu Clase)

– 100,000 Yen (Aumenta según tu Clase) BIGCHIKARACODE – 100,000 Chikara

– 100,000 Chikara SMALLCHIKARACODE – 50,000 Chikara

– 50,000 Chikara 200KLIKES – 75,000 Yen (Aumenta según tu Clase)

– 75,000 Yen (Aumenta según tu Clase) 175KLIKES – 50,000 Yen (Aumenta según tu Clase)

– 50,000 Yen (Aumenta según tu Clase) NewFridayYenCode – 50,000 Chikara

– 50,000 Chikara ThursdayYenNewCode – 50,000 Yen

– 50,000 Yen WednesdayYenCode – 50,000 Yen (Aumenta según tu Clase)

– 50,000 Yen (Aumenta según tu Clase) UPDATETHISWEEKEND – 75,000 Chikara

– 75,000 Chikara NEWCHIKARACODE – 50,000 Chikara

– 50,000 Chikara MOREYEN – Yen gratis (Aumenta según tu Clase)

– Yen gratis (Aumenta según tu Clase) MORECHIKARA – 50,000 Chikara

– 50,000 Chikara 50kLikes / 10MVisits / NewSpecials / 10kLikes / 1MVisits – 50,000 Chikara (cada uno)

– 50,000 Chikara (cada uno) NewBloodlines – 100,000 Chikara

– 100,000 Chikara 30kLikes / 25kLikes / 15kLikes – 25,000 Yen (cada uno)

– 25,000 Yen (cada uno) MinorBugs – 50,000 Yen

– 50,000 Yen BadActors / JanuaryIncident / SecretCode – 50,000 Chikara (cada uno)

– 50,000 Chikara (cada uno) Krampus – 500,000 Chikara

– 500,000 Chikara ChristmasDelay – Yen gratis (Aumenta según tu clase)

– Yen gratis (Aumenta según tu clase) Gullible67 – 1 Yen

– 1 Yen FreeChikara3 / FreeChikara2 – 10,000 Chikara

– 10,000 Chikara FreeChikara – 5,000 Chikara

– 5,000 Chikara YenCode – 1,000 Yen

Códigos de Boosts (Potenciadores)

KURAMAUPDATE / FIGHTINGPASS – 3 horas de Boost

– 3 horas de Boost NewFridayBoostsCode – 3 horas de Boost

– 3 horas de Boost ThursdayBoostsNewCode – 6 horas de Boost

– 6 horas de Boost KuramaUpdateSoon – 6 horas de Boost ( solo en servidores nuevos )

– 6 horas de Boost ( ) WednesdayBoostsCode – 6 horas de Boost

– 6 horas de Boost 125KLIKES – 1 hora de Boost

– 1 hora de Boost 100KLIKES / 75KLIKES – 2 horas de Boost

– 2 horas de Boost ALMOST100KKLIKES – 3 horas de Boost

– 3 horas de Boost HappyNewYear / ChristmasTime – 1 día de Boost

¿Cómo canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless?

Para canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless, debes seguir estos pasos técnicos dentro de Roblox:

Iniciar el juego: Entra a la experiencia desde el sitio web o la aplicación de Roblox. Localizar el menú lateral: En la parte izquierda de la pantalla, busca el ícono de Discord. Abrir el cuadro de texto: Al hacer clic en el ícono, se desplegará una ventana con un espacio en blanco que suele decir “Enter Code” o “Código aquí”. Ingresar el código: Escribe o pega el código exactamente como aparece en la lista (respetando mayúsculas y minúsculas). Confirmar: Presiona el botón de Enviar (Enter) o la flecha verde para activar la recompensa.