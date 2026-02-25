Videojuegos

Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (marzo 2026)

Yen, chikara, potenciadores, todo gratis.

Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

La experiencia Anime Fighting Simulator: Endless en Roblox es una recreación que busca recuperar la esencia del título original que cesó sus operaciones años atrás. Esta versión no solo rescata las mecánicas y el entorno conocido por jugadores antiguos, sino que además ya cuenta con contenido inédito desarrollado por un nuevo equipo llamado
AFS: Endless. Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales.

[Última actualización: 25 de febrero de 2026.] Se han agregado nuevos códigos promocionales.

Códigos activos para Anime Fighting Simulator: Endless (febrero 2026)

El Chikara y el Yen funcionan como las divisas principales. El Yen se utiliza primordialmente para adquirir mejoras con los distintos comerciantes distribuidos en el mapa, mientras que el Chikara permite acceder a habilidades y niveles superiores.

Códigos de Chikara y Yen:

  • 325KLIKES! – 1 yen (escala con la clase, solo en servidores nuevos)
  • DAILYFIXED! – 30 EXP para el pase (solo en servidores nuevos)
  • TUESDAYHEARTSCODE – 500k corazones
  • TUESDAYTRAITSCODE – 10 rerolls
  • JazzyBadAtChess – 1 Yen
  • SORRYFORPART2DELAY – 10 rerolls
  • NEWUPDATE2026 – 1m corazones
  • VALENINESPART2 – 100k chikara
  • 100MVISITS – 100k yen (escala con la clase)
  • 100KFAVS – 100k yen (escala con la clase)
  • BIGTRAITSCODE – 50 rerolls
  • BIGHEARTSCODE – 5m corazones
  • 300KLIKES – 75k yen (escala con la clase)
  • SORRYFORDAILYBUG – 40 EXP para el pase
  • ANOTHERVALENTINESSHUTDOWN – 500k corazones
  • VALENTINESSHUTDOWNAGAIN – 250k corazones
  • VALENTINESSHUTDOWN – 250k corazones
  • DIMENSION2SOON – 75k chikara
  • VALENTINESEVENT – 500k corazones
  • 275KLIKES – 75k yen (escala con la clase)
  • 250KLIKES – 50k yen (escala con la clase)
  • 225KLIKES – 25k yen (escala con la clase)
  • WEDNESDAYADDAMS – un yen (escala con la clase)
  • 50KCHIKARACODE – 50k chikara
  • SATURDAYBUGSPATCH – 100k yen (escala con la clase)
  • 175KLIKES – 50k yen (escala con la clase)
  • 200KLIKES – 75k yen (escala con la clase)
  • SMALLCHIKARACODE – 50k chikara
  • BIGCHIKARACODE – 100k chikara
  • FIGHTINGPASS – Potenciador de 3 horas
  • KURAMAUPDATE – Potenciador de 3 horas
  • 125KLIKES – Potenciador de una hora
  • SecretCode – 50k chikara
  • 10kLikes – 50k chikara
  • ChristmasDelay – 5k yen
  • 1MVisits – 50k chikara
  • ChristmasTime – Potenciador de 1 día
  • Gullible67 – 1 yen
  • 100kVisits – Potenciador de 1 día
  • 5kLikes – 50k chikara
  • 2kLikes – 50k yen
  • 1kLikes – 50k chikara
  • 10kVisits – 5k yen
  • 1WeekAnniversary – 75k chikara
  • MobsUpdate – 75k chikara
  • 1000Members – Potenciador de 1 día
  • 400CCU – Potenciador de 1 día
  • FreeChikara3 – 10k chikara
  • FreeChikara2 – 10k chikara
  • FreeChikara – 5k chikara
  • YenCode – 1k yen
  • 100CCU – Potenciador de 1 día
  • 100Favs – 75k chikara
  • 50Likes – Potenciador de 1 día

¿Cómo canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless?

Para canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless, debes seguir estos pasos técnicos dentro de Roblox:

  1. Iniciar el juego: Entra a la experiencia desde el sitio web o la aplicación de Roblox.
  2. Localizar el menú lateral: En la parte izquierda de la pantalla, busca el ícono de Discord.
  3. Abrir el cuadro de texto: Al hacer clic en el ícono, se desplegará una ventana con un espacio en blanco que suele decir “Enter Code” o “Código aquí”.
  4. Ingresar el código: Escribe o pega el código exactamente como aparece en la lista (respetando mayúsculas y minúsculas).
  5. Confirmar: Presiona el botón de Enviar (Enter) o la flecha verde para activar la recompensa.
🔥

