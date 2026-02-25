Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (marzo 2026)

La experiencia Anime Fighting Simulator: Endless en Roblox es una recreación que busca recuperar la esencia del título original que cesó sus operaciones años atrás. Esta versión no solo rescata las mecánicas y el entorno conocido por jugadores antiguos, sino que además ya cuenta con contenido inédito desarrollado por un nuevo equipo llamado

AFS: Endless. Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Roblox. Seguir

[Última actualización: 25 de febrero de 2026.] Se han agregado nuevos códigos promocionales.

Códigos activos para Anime Fighting Simulator: Endless (febrero 2026)

Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales. El Chikara y el Yen funcionan como las divisas principales. El Yen se utiliza primordialmente para adquirir mejoras con los distintos comerciantes distribuidos en el mapa, mientras que el Chikara permite acceder a habilidades y niveles superiores.

Códigos de Chikara y Yen:

325KLIKES! – 1 yen (escala con la clase, solo en servidores nuevos)

– 1 yen (escala con la clase, solo en servidores nuevos) DAILYFIXED! – 30 EXP para el pase (solo en servidores nuevos)

– 30 EXP para el pase (solo en servidores nuevos) TUESDAYHEARTSCODE – 500k corazones

– 500k corazones TUESDAYTRAITSCODE – 10 rerolls

– 10 rerolls JazzyBadAtChess – 1 Yen

– 1 Yen SORRYFORPART2DELAY – 10 rerolls

– 10 rerolls NEWUPDATE2026 – 1m corazones

– 1m corazones VALENINESPART2 – 100k chikara

– 100k chikara 100MVISITS – 100k yen (escala con la clase)

– 100k yen (escala con la clase) 100KFAVS – 100k yen (escala con la clase)

– 100k yen (escala con la clase) BIGTRAITSCODE – 50 rerolls

– 50 rerolls BIGHEARTSCODE – 5m corazones

– 5m corazones 300KLIKES – 75k yen (escala con la clase)

– 75k yen (escala con la clase) SORRYFORDAILYBUG – 40 EXP para el pase

– 40 EXP para el pase ANOTHERVALENTINESSHUTDOWN – 500k corazones

– 500k corazones VALENTINESSHUTDOWNAGAIN – 250k corazones

– 250k corazones VALENTINESSHUTDOWN – 250k corazones

– 250k corazones DIMENSION2SOON – 75k chikara

– 75k chikara VALENTINESEVENT – 500k corazones

– 500k corazones 275KLIKES – 75k yen (escala con la clase)

– 75k yen (escala con la clase) 250KLIKES – 50k yen (escala con la clase)

– 50k yen (escala con la clase) 225KLIKES – 25k yen (escala con la clase)

– 25k yen (escala con la clase) WEDNESDAYADDAMS – un yen (escala con la clase)

– un yen (escala con la clase) 50KCHIKARACODE – 50k chikara

– 50k chikara SATURDAYBUGSPATCH – 100k yen (escala con la clase)

– 100k yen (escala con la clase) 175KLIKES – 50k yen (escala con la clase)

– 50k yen (escala con la clase) 200KLIKES – 75k yen (escala con la clase)

– 75k yen (escala con la clase) SMALLCHIKARACODE – 50k chikara

– 50k chikara BIGCHIKARACODE – 100k chikara

– 100k chikara FIGHTINGPASS – Potenciador de 3 horas

– Potenciador de 3 horas KURAMAUPDATE – Potenciador de 3 horas

– Potenciador de 3 horas 125KLIKES – Potenciador de una hora

– Potenciador de una hora SecretCode – 50k chikara

– 50k chikara 10kLikes – 50k chikara

– 50k chikara ChristmasDelay – 5k yen

– 5k yen 1MVisits – 50k chikara

– 50k chikara ChristmasTime – Potenciador de 1 día

– Potenciador de 1 día Gullible67 – 1 yen

– 1 yen 100kVisits – Potenciador de 1 día

– Potenciador de 1 día 5kLikes – 50k chikara

– 50k chikara 2kLikes – 50k yen

– 50k yen 1kLikes – 50k chikara

– 50k chikara 10kVisits – 5k yen

– 5k yen 1WeekAnniversary – 75k chikara

– 75k chikara MobsUpdate – 75k chikara

– 75k chikara 1000Members – Potenciador de 1 día

– Potenciador de 1 día 400CCU – Potenciador de 1 día

– Potenciador de 1 día FreeChikara3 – 10k chikara

– 10k chikara FreeChikara2 – 10k chikara

– 10k chikara FreeChikara – 5k chikara

– 5k chikara YenCode – 1k yen

– 1k yen 100CCU – Potenciador de 1 día

– Potenciador de 1 día 100Favs – 75k chikara

– 75k chikara 50Likes – Potenciador de 1 día

¿Cómo canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless?

Para canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless, debes seguir estos pasos técnicos dentro de Roblox:

Iniciar el juego: Entra a la experiencia desde el sitio web o la aplicación de Roblox. Localizar el menú lateral: En la parte izquierda de la pantalla, busca el ícono de Discord. Abrir el cuadro de texto: Al hacer clic en el ícono, se desplegará una ventana con un espacio en blanco que suele decir “Enter Code” o “Código aquí”. Ingresar el código: Escribe o pega el código exactamente como aparece en la lista (respetando mayúsculas y minúsculas). Confirmar: Presiona el botón de Enviar (Enter) o la flecha verde para activar la recompensa.