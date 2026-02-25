Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (marzo 2026)

La experiencia Anime Fighting Simulator: Endless en Roblox es una recreación que busca recuperar la esencia del título original que cesó sus operaciones años atrás. Esta versión no solo rescata las mecánicas y el entorno conocido por jugadores antiguos, sino que además ya cuenta con contenido inédito desarrollado por un nuevo equipo llamado
AFS: Endless. Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales.
[Última actualización: 25 de febrero de 2026.] Se han agregado nuevos códigos promocionales.
Códigos activos para Anime Fighting Simulator: Endless (febrero 2026)
Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales. El Chikara y el Yen funcionan como las divisas principales. El Yen se utiliza primordialmente para adquirir mejoras con los distintos comerciantes distribuidos en el mapa, mientras que el Chikara permite acceder a habilidades y niveles superiores.
Códigos de Chikara y Yen:
- 325KLIKES! – 1 yen (escala con la clase, solo en servidores nuevos)
- DAILYFIXED! – 30 EXP para el pase (solo en servidores nuevos)
- TUESDAYHEARTSCODE – 500k corazones
- TUESDAYTRAITSCODE – 10 rerolls
- JazzyBadAtChess – 1 Yen
- SORRYFORPART2DELAY – 10 rerolls
- NEWUPDATE2026 – 1m corazones
- VALENINESPART2 – 100k chikara
- 100MVISITS – 100k yen (escala con la clase)
- 100KFAVS – 100k yen (escala con la clase)
- BIGTRAITSCODE – 50 rerolls
- BIGHEARTSCODE – 5m corazones
- 300KLIKES – 75k yen (escala con la clase)
- SORRYFORDAILYBUG – 40 EXP para el pase
- ANOTHERVALENTINESSHUTDOWN – 500k corazones
- VALENTINESSHUTDOWNAGAIN – 250k corazones
- VALENTINESSHUTDOWN – 250k corazones
- DIMENSION2SOON – 75k chikara
- VALENTINESEVENT – 500k corazones
- 275KLIKES – 75k yen (escala con la clase)
- 250KLIKES – 50k yen (escala con la clase)
- 225KLIKES – 25k yen (escala con la clase)
- WEDNESDAYADDAMS – un yen (escala con la clase)
- 50KCHIKARACODE – 50k chikara
- SATURDAYBUGSPATCH – 100k yen (escala con la clase)
- 175KLIKES – 50k yen (escala con la clase)
- 200KLIKES – 75k yen (escala con la clase)
- SMALLCHIKARACODE – 50k chikara
- BIGCHIKARACODE – 100k chikara
- FIGHTINGPASS – Potenciador de 3 horas
- KURAMAUPDATE – Potenciador de 3 horas
- 125KLIKES – Potenciador de una hora
- SecretCode – 50k chikara
- 10kLikes – 50k chikara
- ChristmasDelay – 5k yen
- 1MVisits – 50k chikara
- ChristmasTime – Potenciador de 1 día
- Gullible67 – 1 yen
- 100kVisits – Potenciador de 1 día
- 5kLikes – 50k chikara
- 2kLikes – 50k yen
- 1kLikes – 50k chikara
- 10kVisits – 5k yen
- 1WeekAnniversary – 75k chikara
- MobsUpdate – 75k chikara
- 1000Members – Potenciador de 1 día
- 400CCU – Potenciador de 1 día
- FreeChikara3 – 10k chikara
- FreeChikara2 – 10k chikara
- FreeChikara – 5k chikara
- YenCode – 1k yen
- 100CCU – Potenciador de 1 día
- 100Favs – 75k chikara
- 50Likes – Potenciador de 1 día
¿Cómo canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless?
Para canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless, debes seguir estos pasos técnicos dentro de Roblox:
- Iniciar el juego: Entra a la experiencia desde el sitio web o la aplicación de Roblox.
- Localizar el menú lateral: En la parte izquierda de la pantalla, busca el ícono de Discord.
- Abrir el cuadro de texto: Al hacer clic en el ícono, se desplegará una ventana con un espacio en blanco que suele decir “Enter Code” o “Código aquí”.
- Ingresar el código: Escribe o pega el código exactamente como aparece en la lista (respetando mayúsculas y minúsculas).
- Confirmar: Presiona el botón de Enviar (Enter) o la flecha verde para activar la recompensa.