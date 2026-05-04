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Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (mayo 2026)

Yen, chikara, potenciadores, todo gratis.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La experiencia Anime Fighting Simulator: Endless en Roblox es una recreación que busca recuperar la esencia del título original que cesó sus operaciones años atrás. Esta versión no solo rescata las mecánicas y el entorno conocido por jugadores antiguos, sino que además ya cuenta con contenido inédito desarrollado por un nuevo equipo llamado
AFS: Endless. Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales.

[Última actualización: 4 de mayo de 2026.] Se han agregado nuevos códigos promocionales.

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Códigos activos para Anime Fighting Simulator: Endless (mayo 2026)

Códigos activos para Anime Fighting Simulator: Endless (enero 2026)

Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales. El Chikara y el Yen funcionan como las divisas principales. El Yen se utiliza primordialmente para adquirir mejoras con los distintos comerciantes distribuidos en el mapa, mientras que el Chikara permite acceder a habilidades y niveles superiores.

Códigos de Chikara y Yen:

  • Aquí tienes la traducción organizada:
  • MahitoAppears: 500K Yen – nuevo
  • Astolfo: 250K Chikara – nuevo
  • PityIsHere: Boost de 12 horas – nuevo
  • LetsGoGambling: 25 Relanzamientos de rasgos – nuevo
  • FreeToPlay: 2 Espacios de campeón – nuevo
  • QuestsPatch: 35 EXP de pase de batalla
  • Gavel: 250K Yen
  • SukunaAwakens: 500K Yen
  • PrisonRealm: 500K Chikara
  • MonsterCube: 100 Relanzamientos de rasgos
  • ShibuyaUpdate: 500K Yen
  • SixEyes: 500K Chikara
  • KingOfCurses: 250K Yen
  • TenShadows: 100 Relanzamientos de rasgos
  • NewShibuyaGamemode: 250K Chikara
  • NewCursedPoints: 2.5K Fichas malditas
  • DomainExpansion: 2.5K Fichas malditas
  • LarpTechnique: 1K Fichas malditas
  • ShibuyaBoost: Boost de 6 horas
  • RobloxShutdown: 50 EXP diaria
  • MondayBattlePassCode: 50 EXP diaria
  • CursedFix: 150K Yen
  • Dim2Shutdown: 50K Yen
  • Dimension2: 100K Yen
  • Broly: 50K Yen
  • DioOverHeaven: 100K Chikara
  • NewDim2Specials: 75K Chikara
  • NewArtifacts: 15 Relanzamientos de rasgos
  • TetoBestTesterManager: 15K Chikara

¿Cómo canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless?

Códigos activos para Anime Fighting Simulator: Endless (enero 2026)

Para canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless, debes seguir estos pasos técnicos dentro de Roblox:

  1. Iniciar el juego: Entra a la experiencia desde el sitio web o la aplicación de Roblox.
  2. Localizar el menú lateral: En la parte izquierda de la pantalla, busca el ícono de Discord.
  3. Abrir el cuadro de texto: Al hacer clic en el ícono, se desplegará una ventana con un espacio en blanco que suele decir “Enter Code” o “Código aquí”.
  4. Ingresar el código: Escribe o pega el código exactamente como aparece en la lista (respetando mayúsculas y minúsculas).
  5. Confirmar: Presiona el botón de Enviar (Enter) o la flecha verde para activar la recompensa.
🔥

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