Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (mayo 2026)

La experiencia Anime Fighting Simulator: Endless en Roblox es una recreación que busca recuperar la esencia del título original que cesó sus operaciones años atrás. Esta versión no solo rescata las mecánicas y el entorno conocido por jugadores antiguos, sino que además ya cuenta con contenido inédito desarrollado por un nuevo equipo llamado
AFS: Endless. Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales.
[Última actualización: 4 de mayo de 2026.] Se han agregado nuevos códigos promocionales.
Códigos activos para Anime Fighting Simulator: Endless (mayo 2026)
Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales. El Chikara y el Yen funcionan como las divisas principales. El Yen se utiliza primordialmente para adquirir mejoras con los distintos comerciantes distribuidos en el mapa, mientras que el Chikara permite acceder a habilidades y niveles superiores.
Códigos de Chikara y Yen:
- Aquí tienes la traducción organizada:
- MahitoAppears: 500K Yen – nuevo
- Astolfo: 250K Chikara – nuevo
- PityIsHere: Boost de 12 horas – nuevo
- LetsGoGambling: 25 Relanzamientos de rasgos – nuevo
- FreeToPlay: 2 Espacios de campeón – nuevo
- QuestsPatch: 35 EXP de pase de batalla
- Gavel: 250K Yen
- SukunaAwakens: 500K Yen
- PrisonRealm: 500K Chikara
- MonsterCube: 100 Relanzamientos de rasgos
- ShibuyaUpdate: 500K Yen
- SixEyes: 500K Chikara
- KingOfCurses: 250K Yen
- TenShadows: 100 Relanzamientos de rasgos
- NewShibuyaGamemode: 250K Chikara
- NewCursedPoints: 2.5K Fichas malditas
- DomainExpansion: 2.5K Fichas malditas
- LarpTechnique: 1K Fichas malditas
- ShibuyaBoost: Boost de 6 horas
- RobloxShutdown: 50 EXP diaria
- MondayBattlePassCode: 50 EXP diaria
- CursedFix: 150K Yen
- Dim2Shutdown: 50K Yen
- Dimension2: 100K Yen
- Broly: 50K Yen
- DioOverHeaven: 100K Chikara
- NewDim2Specials: 75K Chikara
- NewArtifacts: 15 Relanzamientos de rasgos
- TetoBestTesterManager: 15K Chikara
¿Cómo canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless?
Para canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless, debes seguir estos pasos técnicos dentro de Roblox:
- Iniciar el juego: Entra a la experiencia desde el sitio web o la aplicación de Roblox.
- Localizar el menú lateral: En la parte izquierda de la pantalla, busca el ícono de Discord.
- Abrir el cuadro de texto: Al hacer clic en el ícono, se desplegará una ventana con un espacio en blanco que suele decir “Enter Code” o “Código aquí”.
- Ingresar el código: Escribe o pega el código exactamente como aparece en la lista (respetando mayúsculas y minúsculas).
- Confirmar: Presiona el botón de Enviar (Enter) o la flecha verde para activar la recompensa.