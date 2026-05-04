Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (mayo 2026)

La experiencia Anime Fighting Simulator: Endless en Roblox es una recreación que busca recuperar la esencia del título original que cesó sus operaciones años atrás. Esta versión no solo rescata las mecánicas y el entorno conocido por jugadores antiguos, sino que además ya cuenta con contenido inédito desarrollado por un nuevo equipo llamado

AFS: Endless. Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales.

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[Última actualización: 4 de mayo de 2026.] Se han agregado nuevos códigos promocionales.

Códigos activos para Anime Fighting Simulator: Endless (mayo 2026)

Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales. El Chikara y el Yen funcionan como las divisas principales. El Yen se utiliza primordialmente para adquirir mejoras con los distintos comerciantes distribuidos en el mapa, mientras que el Chikara permite acceder a habilidades y niveles superiores.

Códigos de Chikara y Yen:

Aquí tienes la traducción organizada:

MahitoAppears: 500K Yen – nuevo

Astolfo: 250K Chikara – nuevo

PityIsHere: Boost de 12 horas – nuevo

LetsGoGambling: 25 Relanzamientos de rasgos – nuevo

FreeToPlay: 2 Espacios de campeón – nuevo

QuestsPatch: 35 EXP de pase de batalla

Gavel: 250K Yen

SukunaAwakens: 500K Yen

PrisonRealm: 500K Chikara

MonsterCube: 100 Relanzamientos de rasgos

ShibuyaUpdate: 500K Yen

SixEyes: 500K Chikara

KingOfCurses: 250K Yen

TenShadows: 100 Relanzamientos de rasgos

NewShibuyaGamemode: 250K Chikara

NewCursedPoints: 2.5K Fichas malditas

DomainExpansion: 2.5K Fichas malditas

LarpTechnique: 1K Fichas malditas

ShibuyaBoost: Boost de 6 horas

RobloxShutdown: 50 EXP diaria

MondayBattlePassCode: 50 EXP diaria

CursedFix: 150K Yen

Dim2Shutdown: 50K Yen

Dimension2: 100K Yen

Broly: 50K Yen

DioOverHeaven: 100K Chikara

NewDim2Specials: 75K Chikara

NewArtifacts: 15 Relanzamientos de rasgos

TetoBestTesterManager: 15K Chikara

¿Cómo canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless?

Para canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless, debes seguir estos pasos técnicos dentro de Roblox:

Iniciar el juego: Entra a la experiencia desde el sitio web o la aplicación de Roblox. Localizar el menú lateral: En la parte izquierda de la pantalla, busca el ícono de Discord. Abrir el cuadro de texto: Al hacer clic en el ícono, se desplegará una ventana con un espacio en blanco que suele decir “Enter Code” o “Código aquí”. Ingresar el código: Escribe o pega el código exactamente como aparece en la lista (respetando mayúsculas y minúsculas). Confirmar: Presiona el botón de Enviar (Enter) o la flecha verde para activar la recompensa.