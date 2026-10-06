Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (octubre 2026)

La experiencia Anime Fighting Simulator: Endless en Roblox es una recreación que busca recuperar la esencia del título original que cesó sus operaciones años atrás. Esta versión no solo rescata las mecánicas y el entorno conocido por jugadores antiguos, sino que además ya cuenta con contenido inédito desarrollado por un nuevo equipo llamado

AFS: Endless. Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales.

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[Última actualización: 6 de octubre de 2026] Se han agregado nuevos códigos promocionales.

Códigos activos para Anime Fighting Simulator: Endless (octubre 2026)

Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales. El Chikara y el Yen funcionan como las divisas principales. El Yen se utiliza primordialmente para adquirir mejoras con los distintos comerciantes distribuidos en el mapa, mientras que el Chikara permite acceder a habilidades y niveles superiores.

SORRY4SHUTDOWN: 1000 Fichas Trébol y 1 Impulso Temporal de Servidor (nuevo)

1000 Fichas Trébol y 1 Impulso Temporal de Servidor CLOVERPASS: 1000 Fichas Trébol, 1000 Fragmentos Tensei, 2500 Fragmentos Chikara, 1 Impulso Temporal de Servidor y 2 Pociones Brillantes (nuevo)

1000 Fichas Trébol, 1000 Fragmentos Tensei, 2500 Fragmentos Chikara, 1 Impulso Temporal de Servidor y 2 Pociones Brillantes DEMONLORD: 2 Impulsos de Fragmento Tensei, 4 Impulsos de Estadística, 4 Impulsos de Yen, 1500 Fragmentos Tensei, 1 Suero de Titán y 3000 Fragmentos Chikara (nuevo)

2 Impulsos de Fragmento Tensei, 4 Impulsos de Estadística, 4 Impulsos de Yen, 1500 Fragmentos Tensei, 1 Suero de Titán y 3000 Fragmentos Chikara UPDATE9: 5000 Chikaras, 3000 Fragmentos Tensei, 12 Reintentos de Rasgo, 4 Impulsos de Estadística y 4 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento (nuevo)

5000 Chikaras, 3000 Fragmentos Tensei, 12 Reintentos de Rasgo, 4 Impulsos de Estadística y 4 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento 400KMEMBERS: 2000 Fragmentos Tensei, 5 Tiradas de Fruta, 4 Impulsos de Yen y 1000 Fichas de Torre (nuevo)

2000 Fragmentos Tensei, 5 Tiradas de Fruta, 4 Impulsos de Yen y 1000 Fichas de Torre TRIPLET: 1000 Fichas de Torre, 2 Sueros Cambiantes, 4 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento, 4 Impulsos de Estadística y 2000 Fragmentos Tensei

1000 Fichas de Torre, 2 Sueros Cambiantes, 4 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento, 4 Impulsos de Estadística y 2000 Fragmentos Tensei TOURNEYFIX: 1 Impulso Temporal de Servidor, 4 Impulsos de Estadística, 4 Impulsos de Chikara y 2 Impulsos de Fragmento Tensei

1 Impulso Temporal de Servidor, 4 Impulsos de Estadística, 4 Impulsos de Chikara y 2 Impulsos de Fragmento Tensei FIGHT: 2000 Tensei, 4 de Velocidad, 4 de Estadística y 10 Reintentos de Rasgo

2000 Tensei, 4 de Velocidad, 4 de Estadística y 10 Reintentos de Rasgo FASTFIX: 1 Impulso de Servidor

1 Impulso de Servidor TOURNEY: 1500 Chikara, 1500 Fragmentos Tensei, 4 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento, 4 Impulsos de Estadística y 4 Impulsos de Yen

1500 Chikara, 1500 Fragmentos Tensei, 4 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento, 4 Impulsos de Estadística y 4 Impulsos de Yen 7.5SHUTDOWN: 1500 Tensei y 1 Impulso Temporal de Servidor

1500 Tensei y 1 Impulso Temporal de Servidor SEASON2: 750 Fragmentos Tensei, 4 Impulsos de Estadística, 4 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento y 10 Reintentos de Rasgo

750 Fragmentos Tensei, 4 Impulsos de Estadística, 4 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento y 10 Reintentos de Rasgo MOREFIXES: 1 Impulso de Servidor, 2 Impulsos de Estadística, 750 Fragmentos Tensei y 2 Impulsos de Yen

1 Impulso de Servidor, 2 Impulsos de Estadística, 750 Fragmentos Tensei y 2 Impulsos de Yen FLAMEBREATHING: 5000 Chikara, 750 Fragmentos Tensei, 5 Impulsos de Estadística, 5 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento y 5 Impulsos de Yen

5000 Chikara, 750 Fragmentos Tensei, 5 Impulsos de Estadística, 5 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento y 5 Impulsos de Yen MIDWEEK: 500 Fragmentos Tensei, 2 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento, 2 Impulsos de Yen y 10 Reintentos de Rasgo

500 Fragmentos Tensei, 2 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento, 2 Impulsos de Yen y 10 Reintentos de Rasgo DIM2FASTFIX: 500 Fragmentos Tensei y 1 Impulso de Servidor

500 Fragmentos Tensei y 1 Impulso de Servidor DIM2FIXES: 1 Impulso Temporal de Servidor y 500 Fragmentos Tensei

1 Impulso Temporal de Servidor y 500 Fragmentos Tensei DIMENSION2: 500 Fragmentos Tensei, 2 Impulsos de Yen, 2 Impulsos de Estadística y 2 Impulsos de Entrenamiento de Velocidad

500 Fragmentos Tensei, 2 Impulsos de Yen, 2 Impulsos de Estadística y 2 Impulsos de Entrenamiento de Velocidad UPDFIXES: 1 Impulso Temporal de Servidor

1 Impulso Temporal de Servidor LIBERATION: 2 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen, 1000 Chikara y 1 Impulso de Servidor

2 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen, 1000 Chikara y 1 Impulso de Servidor WTOPSPEED: 1 Impulso Temporal de Servidor

1 Impulso Temporal de Servidor RUMBLING: 4 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Entrenamiento, 10 Reintentos de Rasgo y 1 Impulso Temporal de Servidor

4 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Entrenamiento, 10 Reintentos de Rasgo y 1 Impulso Temporal de Servidor SHUTDOWNBOOST: Impulso Temporal de Servidor

Impulso Temporal de Servidor FIVEUPDATE: 2000 Chikara, 2 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen y 2 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento

2000 Chikara, 2 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen y 2 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento UPDATEWED: 2 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen, 1000 Chikara y 1 Impulso de Servidor

2 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen, 1000 Chikara y 1 Impulso de Servidor UPD4RELEASE: 3 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen, 1000 Chikara y 2 Tiradas de Fruta

3 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen, 1000 Chikara y 2 Tiradas de Fruta SWORDINCIDENT: 4 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen, 1000 Chikara y 2 Llaves Limbo

4 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen, 1000 Chikara y 2 Llaves Limbo MIDBUGFIX: 1000 Chikara, 1 Impulso de Servidor, 2 Impulsos de Estadística y 2 Impulsos de Yen

1000 Chikara, 1 Impulso de Servidor, 2 Impulsos de Estadística y 2 Impulsos de Yen BPEXP: 400 XP de Pase de Batalla

400 XP de Pase de Batalla 100THOUSANDLIKES: 1000 Chikara, 3 Impulsos de Estadística y 3 Tiradas de Fruta

1000 Chikara, 3 Impulsos de Estadística y 3 Tiradas de Fruta HOTFIXPATCH: 3000 Chikara, 2 Tiradas de Fruta y 2 Impulsos de Estadística

3000 Chikara, 2 Tiradas de Fruta y 2 Impulsos de Estadística UPD3RELEASE: 3 Impulsos de Chikara, 3 Impulsos de Yen, 3 Impulsos de Estadística, 1000 Chikara y 1 Impulso de Suerte de Campeón

3 Impulsos de Chikara, 3 Impulsos de Yen, 3 Impulsos de Estadística, 1000 Chikara y 1 Impulso de Suerte de Campeón MIDWEEKUPD: 3 Impulsos de Estadística, 3 Impulsos de Yen, 3 Tiradas de Fruta y 1000 Chikara

3 Impulsos de Estadística, 3 Impulsos de Yen, 3 Tiradas de Fruta y 1000 Chikara QUICKSHUTDOWN: 2000 Chikara, 2 Impulsos de Estadística y 2 Impulsos de Yen

2000 Chikara, 2 Impulsos de Estadística y 2 Impulsos de Yen UPDATE2PLAY: 3 Impulsos de Yen, 3 Impulsos de Estadística, 3 Tiradas de Fruta, 12 Reintentos de Rasgo y 1000 Fragmentos Chikara

3 Impulsos de Yen, 3 Impulsos de Estadística, 3 Tiradas de Fruta, 12 Reintentos de Rasgo y 1000 Fragmentos Chikara DELAYCODE: 8 Llaves de Mazmorra

8 Llaves de Mazmorra QUICKFIX: 3 Impulsos de Servidor

3 Impulsos de Servidor THANKYOUFOR50K: 3 Tiradas de Fruta, 2 Impulsos de Yen, 2 Impulsos de Estadística, 10 Reintentos de Rasgo y 2 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento

3 Tiradas de Fruta, 2 Impulsos de Yen, 2 Impulsos de Estadística, 10 Reintentos de Rasgo y 2 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento 100KFAVS: 2 Impulsos de Chikara, 10 Reintentos de Rasgo, 3 Tiradas de Fruta, 3 Impulsos de Estadística y 500 Fragmentos Chikara

2 Impulsos de Chikara, 10 Reintentos de Rasgo, 3 Tiradas de Fruta, 3 Impulsos de Estadística y 500 Fragmentos Chikara UPDATE1: 1 Impulso de Estadística, 1 Impulso de Chikara, 1 Impulso de Yen, 12 Reintentos de Rasgo, 5 Tiradas de Fruta, 1 Llave Malévola y 1k Chikara

1 Impulso de Estadística, 1 Impulso de Chikara, 1 Impulso de Yen, 12 Reintentos de Rasgo, 5 Tiradas de Fruta, 1 Llave Malévola y 1k Chikara THANKYOUSUPPORT: 1 Tirada de Fruta y 2 Impulsos de Estadística

1 Tirada de Fruta y 2 Impulsos de Estadística RELEASE: 600 Fragmentos Chikara y 1 Impulso de Entrenamiento de Velocidad

¿Cómo canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless?

Para canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless, debes seguir estos pasos técnicos dentro de Roblox:

Iniciar el juego: Entra a la experiencia desde el sitio web o la aplicación de Roblox. Localizar el menú lateral: En la parte izquierda de la pantalla, busca el ícono de Discord. Abrir el cuadro de texto: Al hacer clic en el ícono, se desplegará una ventana con un espacio en blanco que suele decir “Enter Code” o “Código aquí”. Ingresar el código: Escribe o pega el código exactamente como aparece en la lista (respetando mayúsculas y minúsculas). Confirmar: Presiona el botón de Enviar (Enter) o la flecha verde para activar la recompensa.