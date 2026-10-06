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Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (octubre 2026)

Yen, chikara, potenciadores, todo gratis.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 6 min

La experiencia Anime Fighting Simulator: Endless en Roblox es una recreación que busca recuperar la esencia del título original que cesó sus operaciones años atrás. Esta versión no solo rescata las mecánicas y el entorno conocido por jugadores antiguos, sino que además ya cuenta con contenido inédito desarrollado por un nuevo equipo llamado
AFS: Endless. Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales.

[Última actualización: 6 de octubre de 2026] Se han agregado nuevos códigos promocionales.

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Códigos activos para Anime Fighting Simulator: Endless (octubre 2026)

Códigos activos para Anime Fighting Simulator: Endless (enero 2026)

Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales. El Chikara y el Yen funcionan como las divisas principales. El Yen se utiliza primordialmente para adquirir mejoras con los distintos comerciantes distribuidos en el mapa, mientras que el Chikara permite acceder a habilidades y niveles superiores.

  • SORRY4SHUTDOWN: 1000 Fichas Trébol y 1 Impulso Temporal de Servidor (nuevo)
  • CLOVERPASS: 1000 Fichas Trébol, 1000 Fragmentos Tensei, 2500 Fragmentos Chikara, 1 Impulso Temporal de Servidor y 2 Pociones Brillantes (nuevo)
  • DEMONLORD: 2 Impulsos de Fragmento Tensei, 4 Impulsos de Estadística, 4 Impulsos de Yen, 1500 Fragmentos Tensei, 1 Suero de Titán y 3000 Fragmentos Chikara (nuevo)
  • UPDATE9: 5000 Chikaras, 3000 Fragmentos Tensei, 12 Reintentos de Rasgo, 4 Impulsos de Estadística y 4 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento (nuevo)
  • 400KMEMBERS: 2000 Fragmentos Tensei, 5 Tiradas de Fruta, 4 Impulsos de Yen y 1000 Fichas de Torre (nuevo)
  • TRIPLET: 1000 Fichas de Torre, 2 Sueros Cambiantes, 4 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento, 4 Impulsos de Estadística y 2000 Fragmentos Tensei
  • TOURNEYFIX: 1 Impulso Temporal de Servidor, 4 Impulsos de Estadística, 4 Impulsos de Chikara y 2 Impulsos de Fragmento Tensei
  • FIGHT: 2000 Tensei, 4 de Velocidad, 4 de Estadística y 10 Reintentos de Rasgo
  • FASTFIX: 1 Impulso de Servidor
  • TOURNEY: 1500 Chikara, 1500 Fragmentos Tensei, 4 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento, 4 Impulsos de Estadística y 4 Impulsos de Yen
  • 7.5SHUTDOWN: 1500 Tensei y 1 Impulso Temporal de Servidor
  • SEASON2: 750 Fragmentos Tensei, 4 Impulsos de Estadística, 4 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento y 10 Reintentos de Rasgo
  • MOREFIXES: 1 Impulso de Servidor, 2 Impulsos de Estadística, 750 Fragmentos Tensei y 2 Impulsos de Yen
  • FLAMEBREATHING: 5000 Chikara, 750 Fragmentos Tensei, 5 Impulsos de Estadística, 5 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento y 5 Impulsos de Yen
  • MIDWEEK: 500 Fragmentos Tensei, 2 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento, 2 Impulsos de Yen y 10 Reintentos de Rasgo
  • DIM2FASTFIX: 500 Fragmentos Tensei y 1 Impulso de Servidor
  • DIM2FIXES: 1 Impulso Temporal de Servidor y 500 Fragmentos Tensei
  • DIMENSION2: 500 Fragmentos Tensei, 2 Impulsos de Yen, 2 Impulsos de Estadística y 2 Impulsos de Entrenamiento de Velocidad
  • UPDFIXES: 1 Impulso Temporal de Servidor
  • LIBERATION: 2 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen, 1000 Chikara y 1 Impulso de Servidor
  • WTOPSPEED: 1 Impulso Temporal de Servidor
  • RUMBLING: 4 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Entrenamiento, 10 Reintentos de Rasgo y 1 Impulso Temporal de Servidor
  • SHUTDOWNBOOST: Impulso Temporal de Servidor
  • FIVEUPDATE: 2000 Chikara, 2 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen y 2 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento
  • UPDATEWED: 2 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen, 1000 Chikara y 1 Impulso de Servidor
  • UPD4RELEASE: 3 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen, 1000 Chikara y 2 Tiradas de Fruta
  • SWORDINCIDENT: 4 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen, 1000 Chikara y 2 Llaves Limbo
  • MIDBUGFIX: 1000 Chikara, 1 Impulso de Servidor, 2 Impulsos de Estadística y 2 Impulsos de Yen
  • BPEXP: 400 XP de Pase de Batalla
  • 100THOUSANDLIKES: 1000 Chikara, 3 Impulsos de Estadística y 3 Tiradas de Fruta
  • HOTFIXPATCH: 3000 Chikara, 2 Tiradas de Fruta y 2 Impulsos de Estadística
  • UPD3RELEASE: 3 Impulsos de Chikara, 3 Impulsos de Yen, 3 Impulsos de Estadística, 1000 Chikara y 1 Impulso de Suerte de Campeón
  • MIDWEEKUPD: 3 Impulsos de Estadística, 3 Impulsos de Yen, 3 Tiradas de Fruta y 1000 Chikara
  • QUICKSHUTDOWN: 2000 Chikara, 2 Impulsos de Estadística y 2 Impulsos de Yen
  • UPDATE2PLAY: 3 Impulsos de Yen, 3 Impulsos de Estadística, 3 Tiradas de Fruta, 12 Reintentos de Rasgo y 1000 Fragmentos Chikara
  • DELAYCODE: 8 Llaves de Mazmorra
  • QUICKFIX: 3 Impulsos de Servidor
  • THANKYOUFOR50K: 3 Tiradas de Fruta, 2 Impulsos de Yen, 2 Impulsos de Estadística, 10 Reintentos de Rasgo y 2 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento
  • 100KFAVS: 2 Impulsos de Chikara, 10 Reintentos de Rasgo, 3 Tiradas de Fruta, 3 Impulsos de Estadística y 500 Fragmentos Chikara
  • UPDATE1: 1 Impulso de Estadística, 1 Impulso de Chikara, 1 Impulso de Yen, 12 Reintentos de Rasgo, 5 Tiradas de Fruta, 1 Llave Malévola y 1k Chikara
  • THANKYOUSUPPORT: 1 Tirada de Fruta y 2 Impulsos de Estadística
  • RELEASE: 600 Fragmentos Chikara y 1 Impulso de Entrenamiento de Velocidad

¿Cómo canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless?

Códigos activos para Anime Fighting Simulator: Endless (enero 2026)

Para canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless, debes seguir estos pasos técnicos dentro de Roblox:

  1. Iniciar el juego: Entra a la experiencia desde el sitio web o la aplicación de Roblox.
  2. Localizar el menú lateral: En la parte izquierda de la pantalla, busca el ícono de Discord.
  3. Abrir el cuadro de texto: Al hacer clic en el ícono, se desplegará una ventana con un espacio en blanco que suele decir “Enter Code” o “Código aquí”.
  4. Ingresar el código: Escribe o pega el código exactamente como aparece en la lista (respetando mayúsculas y minúsculas).
  5. Confirmar: Presiona el botón de Enviar (Enter) o la flecha verde para activar la recompensa.
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