Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (octubre 2026)

La experiencia Anime Fighting Simulator: Endless en Roblox es una recreación que busca recuperar la esencia del título original que cesó sus operaciones años atrás. Esta versión no solo rescata las mecánicas y el entorno conocido por jugadores antiguos, sino que además ya cuenta con contenido inédito desarrollado por un nuevo equipo llamado
AFS: Endless. Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales.
[Última actualización: 6 de octubre de 2026] Se han agregado nuevos códigos promocionales.
Códigos activos para Anime Fighting Simulator: Endless (octubre 2026)
Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores han habilitado una serie de códigos promocionales que otorgan recursos fundamentales como Chikara, Yen y potenciadores temporales. El Chikara y el Yen funcionan como las divisas principales. El Yen se utiliza primordialmente para adquirir mejoras con los distintos comerciantes distribuidos en el mapa, mientras que el Chikara permite acceder a habilidades y niveles superiores.
- SORRY4SHUTDOWN: 1000 Fichas Trébol y 1 Impulso Temporal de Servidor (nuevo)
- CLOVERPASS: 1000 Fichas Trébol, 1000 Fragmentos Tensei, 2500 Fragmentos Chikara, 1 Impulso Temporal de Servidor y 2 Pociones Brillantes (nuevo)
- DEMONLORD: 2 Impulsos de Fragmento Tensei, 4 Impulsos de Estadística, 4 Impulsos de Yen, 1500 Fragmentos Tensei, 1 Suero de Titán y 3000 Fragmentos Chikara (nuevo)
- UPDATE9: 5000 Chikaras, 3000 Fragmentos Tensei, 12 Reintentos de Rasgo, 4 Impulsos de Estadística y 4 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento (nuevo)
- 400KMEMBERS: 2000 Fragmentos Tensei, 5 Tiradas de Fruta, 4 Impulsos de Yen y 1000 Fichas de Torre (nuevo)
- TRIPLET: 1000 Fichas de Torre, 2 Sueros Cambiantes, 4 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento, 4 Impulsos de Estadística y 2000 Fragmentos Tensei
- TOURNEYFIX: 1 Impulso Temporal de Servidor, 4 Impulsos de Estadística, 4 Impulsos de Chikara y 2 Impulsos de Fragmento Tensei
- FIGHT: 2000 Tensei, 4 de Velocidad, 4 de Estadística y 10 Reintentos de Rasgo
- FASTFIX: 1 Impulso de Servidor
- TOURNEY: 1500 Chikara, 1500 Fragmentos Tensei, 4 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento, 4 Impulsos de Estadística y 4 Impulsos de Yen
- 7.5SHUTDOWN: 1500 Tensei y 1 Impulso Temporal de Servidor
- SEASON2: 750 Fragmentos Tensei, 4 Impulsos de Estadística, 4 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento y 10 Reintentos de Rasgo
- MOREFIXES: 1 Impulso de Servidor, 2 Impulsos de Estadística, 750 Fragmentos Tensei y 2 Impulsos de Yen
- FLAMEBREATHING: 5000 Chikara, 750 Fragmentos Tensei, 5 Impulsos de Estadística, 5 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento y 5 Impulsos de Yen
- MIDWEEK: 500 Fragmentos Tensei, 2 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento, 2 Impulsos de Yen y 10 Reintentos de Rasgo
- DIM2FASTFIX: 500 Fragmentos Tensei y 1 Impulso de Servidor
- DIM2FIXES: 1 Impulso Temporal de Servidor y 500 Fragmentos Tensei
- DIMENSION2: 500 Fragmentos Tensei, 2 Impulsos de Yen, 2 Impulsos de Estadística y 2 Impulsos de Entrenamiento de Velocidad
- UPDFIXES: 1 Impulso Temporal de Servidor
- LIBERATION: 2 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen, 1000 Chikara y 1 Impulso de Servidor
- WTOPSPEED: 1 Impulso Temporal de Servidor
- RUMBLING: 4 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Entrenamiento, 10 Reintentos de Rasgo y 1 Impulso Temporal de Servidor
- SHUTDOWNBOOST: Impulso Temporal de Servidor
- FIVEUPDATE: 2000 Chikara, 2 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen y 2 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento
- UPDATEWED: 2 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen, 1000 Chikara y 1 Impulso de Servidor
- UPD4RELEASE: 3 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen, 1000 Chikara y 2 Tiradas de Fruta
- SWORDINCIDENT: 4 Impulsos de Estadística, 2 Impulsos de Yen, 1000 Chikara y 2 Llaves Limbo
- MIDBUGFIX: 1000 Chikara, 1 Impulso de Servidor, 2 Impulsos de Estadística y 2 Impulsos de Yen
- BPEXP: 400 XP de Pase de Batalla
- 100THOUSANDLIKES: 1000 Chikara, 3 Impulsos de Estadística y 3 Tiradas de Fruta
- HOTFIXPATCH: 3000 Chikara, 2 Tiradas de Fruta y 2 Impulsos de Estadística
- UPD3RELEASE: 3 Impulsos de Chikara, 3 Impulsos de Yen, 3 Impulsos de Estadística, 1000 Chikara y 1 Impulso de Suerte de Campeón
- MIDWEEKUPD: 3 Impulsos de Estadística, 3 Impulsos de Yen, 3 Tiradas de Fruta y 1000 Chikara
- QUICKSHUTDOWN: 2000 Chikara, 2 Impulsos de Estadística y 2 Impulsos de Yen
- UPDATE2PLAY: 3 Impulsos de Yen, 3 Impulsos de Estadística, 3 Tiradas de Fruta, 12 Reintentos de Rasgo y 1000 Fragmentos Chikara
- DELAYCODE: 8 Llaves de Mazmorra
- QUICKFIX: 3 Impulsos de Servidor
- THANKYOUFOR50K: 3 Tiradas de Fruta, 2 Impulsos de Yen, 2 Impulsos de Estadística, 10 Reintentos de Rasgo y 2 Impulsos de Velocidad de Entrenamiento
- 100KFAVS: 2 Impulsos de Chikara, 10 Reintentos de Rasgo, 3 Tiradas de Fruta, 3 Impulsos de Estadística y 500 Fragmentos Chikara
- UPDATE1: 1 Impulso de Estadística, 1 Impulso de Chikara, 1 Impulso de Yen, 12 Reintentos de Rasgo, 5 Tiradas de Fruta, 1 Llave Malévola y 1k Chikara
- THANKYOUSUPPORT: 1 Tirada de Fruta y 2 Impulsos de Estadística
- RELEASE: 600 Fragmentos Chikara y 1 Impulso de Entrenamiento de Velocidad
¿Cómo canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless?
Para canjear códigos en Anime Fighting Simulator: Endless, debes seguir estos pasos técnicos dentro de Roblox:
- Iniciar el juego: Entra a la experiencia desde el sitio web o la aplicación de Roblox.
- Localizar el menú lateral: En la parte izquierda de la pantalla, busca el ícono de Discord.
- Abrir el cuadro de texto: Al hacer clic en el ícono, se desplegará una ventana con un espacio en blanco que suele decir “Enter Code” o “Código aquí”.
- Ingresar el código: Escribe o pega el código exactamente como aparece en la lista (respetando mayúsculas y minúsculas).
- Confirmar: Presiona el botón de Enviar (Enter) o la flecha verde para activar la recompensa.