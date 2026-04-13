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Roblox: códigos activos de Jujutsu Shenanigans (abril 2026)

Esta es la lista de todos los códigos activos para el mes de abril de 2026 en la experiencia Jujutsu Shenanigans de Roblox.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

La experiencia Jujutsu Shenanigans en Roblox, inspirada en el manga Jujutsu Kaisen de Gege Akutami, ofrece a los usuarios un sistema de bonificaciones mediante códigos promocionales. Las recompensas obtenidas a través de estos códigos permiten acceder a elementos cosméticos, como gestos (emotes) y —en algunas ocasiones— moneda de la actividad, sin la necesidad de utilizar Robux.

[Última actualización 13 de abril de 2026] Se han verificado los códigos promocionales vigentes.

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¿Cuáles son los códigos activos de Jujutsu Shenanigans de abril de 2026?

La primera vez que canjees que un jugador canjea cualquier código en Jujutsu Shenanigans, también recibirá el logro «Nep». Adicionalmente, los códigos que los desarrolladores suelen compartir incluyen recompensas como dinero para gastar en la tienda del juego y por supuesto articulos cosmeticos. No obstante, los productos promocionales y los pases de batalla solo se pueden adquirir con Robux.

Estos son los códigos que pueden ser reclamados actualmente en Jujutsu Shenanigans:

  • A7D2L26RNEPG74A3Q: Otorga el gesto Woven Insights – nuevo

¿Cómo canjear códigos en Jujutsu Shenanigans?

Algunos códigos pueden conceder un nuevo emote para saludar a tus oponente o para añadir un toque especial a tu victoria.

Para canjear los códigos en esta experiencia, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la experiencia Jujutsu Shenanigans dentro de la plataforma Roblox.
  2. Dirigirse al icono de la Tienda (Shop), ubicado en la esquina superior izquierda de la interfaz principal.
  3. Dentro del menú de la tienda, seleccionar la pestaña lateral etiquetada como Códigos.
  4. Introducir el código activo en el campo de texto correspondiente.
  5. Presionar el botón Canjear para confirmar la operación.

Al completar este proceso, las recompensas se estarán disponibles de forma inmediata en la cuenta del jugador. Debe tenerse en cuenta que estos códigos son de uso único y cuentan con una validez temporal determinada por los desarrolladores del juego.

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