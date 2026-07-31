Videojuegos

Roblox códigos de 99 noches en el bosque (agosto 2026)

Canjea los códigos activos de 99 noches en el bosque en Roblox.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min

99 noches en el bosque es uno de los juegos más populares de Roblox en este momento, los desarrolladores suelen publicar códigos que otorgan diamantes gratis y recompensas especiales. Estos códigos son muy útiles para progresar más rápido, puesto que con los diamantes puedes comprar clases especiales con ventajas únicas que te darán un Boost en cada partida.

Cómo canjear códigos en 99 noches en el bosque

Roblox 99 noches en el bosque lobby gems

Sigue estos pasos dentro de 99 noches en el bosque para reclamar tus recompensas a través de códigos:

- Publicidad -
  1. Entra al juego desde Roblox.
  2. En el lobby principal selecciona el ícono de diamantes con un “+”.
  3. En la parte inferior derecha haz clic en la opción “Codes”.
  4. Escribe el código y recibirás la recompensa al instante.

Código secreto en partida

Roblox 99 noches en el bosque codigos activos

Además del menú principal, existe un código especial en 99 noches en el bosque que solo funciona durante una partida:

  1. Entra a una partida (solo o con amigos).
  2. Expande la fogata al primer nivel.
  3. Busca la cabaña de pesca.
  4. Equipa la caña y comienza a pescar.
  5. Mientras pescas, escribe en el chat de Roblox: yay fishing.
  6. Automáticamente caerán diamantes sobre tu personaje.

Códigos activos de 99 noches en el bosque

Roblox 99 noches en el bosque codigos

Última actualización: 31de julio de 2026 – No hay códigos nuevos y estos continúan siendo los únicos activos.

  • forestwakesup26: 15 diamantes y tres llamas (Nuevo)
  • afterparty – 15 diamantes

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

Roblox códigos de Sobrevive a los Backrooms (agosto 2026)
 Roblox códigos de Sobrevive a los Backrooms (agosto…
Roblox códigos de Obby oscilante para Brainrots (Swing Obby for Brainrots) agosto 2026
 Roblox códigos de Obby oscilante para Brainrots (Swing…
Roblox códigos de Adóptame [Adopt Me!] (agosto 2026)
 Roblox códigos de Adóptame [Adopt Me!] (agosto 2026)
Roblox códigos activos de Anime Eternal (agosto 2026)
 Roblox códigos activos de Anime Eternal (agosto 2026)
Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para agosto 2026
 Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para…
Roblox Códigos de Dueling Grounds (Campos de Duelo) agosto 2026
 Roblox Códigos de Dueling Grounds (Campos de Duelo)…
Más de:
Roblox Roblox
Roblox códigos de Sobrevive a los Backrooms (agosto 2026)
Street Fighter 6: horarios del mantenimiento previo al inicio a la cuarta temporada
Roblox códigos de Obby oscilante para Brainrots (Swing Obby for Brainrots) agosto 2026
Roblox códigos de Adóptame [Adopt Me!] (agosto 2026)
Roblox códigos activos de Anime Eternal (agosto 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Roblox Códigos de Dueling Grounds (Campos de Duelo) agosto 2026
Siguiente artículo Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para agosto 2026
2 comentarios

Lo último

Imágenes oficiales de la figura de Aerith Masterline basada en Final Fantasy VII Rebirth, una excelsa estatuilla que supera los dos mil dólares
Cultura POP
Samara Weaving habría sido elegida como Emma Frost para la película de X-Men de Marvel Studios
Cine y TV
Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para agosto 2026
Videojuegos
Roblox Códigos de Dueling Grounds (Campos de Duelo) agosto 2026
Videojuegos