Roblox códigos de 99 Noches en el bosque (Septiembre)

99 Noches en el Bosque es uno de los juegos más populares de Roblox en este momento, los desarrolladores suelen publicar códigos que otorgan diamantes gratis y recompensas especiales. Estos códigos son muy útiles para progresar más rápido, puesto que con los diamantes puedes comprar clases especiales con ventajas únicas que te darán un Boost en cada partida.

Cómo canjear códigos en 99 Noches en el Bosque

Sigue estos pasos dentro de 99 noches en el bosque para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Entra al juego desde Roblox. En el lobby principal selecciona el ícono de diamantes con un “+”. En la parte inferior derecha haz clic en la opción “Codes”. Escribe el código y recibirás la recompensa al instante.

Código secreto en partida

Además del menú principal, existe un código especial en 99 noches en el bosque que solo funciona durante una partida:

Entra a una partida (solo o con amigos). Expande la fogata al primer nivel. Busca la cabaña de pesca. Equipa la caña y comienza a pescar. Mientras pescas, escribe en el chat de Roblox: yay fishing. Automáticamente caerán diamantes sobre tu personaje.

Códigos activos de 99 Noches en el Bosque

Última actualización: 29 de septiembre de 2025

Afterparty – 15 diamantes

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.