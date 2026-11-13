Roblox: códigos de Above the Rim (Sobre el aro) – noviembre 2026

Aunque todavía se encuentra en acceso anticipado, la experiencia de Roblox Above the Rim (Sobre el aro) se ha vuelto bastante popular y vamos a ayudarles a conseguir algunas monedas con una lista actualizada con los códigos que pueden redimir en el juego.

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Cómo redimir códigos en Above the Rim (Sobre el aro)

Para poder redimir los códigos que les vamos a compartir más abajo deben seguir los siguientes pasos.

Inicia la experiencia Above The Rim en Roblox En el lobby, selecciona el icóno de un boleto de entrada que está en la parte superior de la pantalla Ingresa el código

Códigos válidos para Above the Rim (Sobre el aro) noviembre

Esta lista fue actualizada el 13 de noviembre de 2026.

QUEUEFIXED: Consigue 27,500 Monedas (nuevo)

Consigue 27,500 Monedas SHOPUPDATE: Consigue 1,500 Monedas (nuevo)

Esperamos que esta lista de códigos les haya resultado útil y hayan podido conseguir las monedas necesarias para comprar los objetos que más querían. Otras experiencias de Roblox para las que tenemos códigos son Anime Misterioso, Rivals, 99 Noches en el Bosque, Dueling Grounds, Ants Empire, Restaurant Tycoon 3, Juego de boxeo sin título y muchos más.

Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Mac y dispositivos móviles iOS y Android.