Roblox códigos de Adóptame [Adopt Me!] (abril 2026)

Si bien hay muchos juegos de crianza de mascotas en Roblox, ninguno es tan popular como Adóptame (Adopt Me!). Esta experiencia desarrollada por Uplift Games te brinda la diversión de tener varias mascotas a tu lado, cuidarlas y convertirte en un mejor padre o madre. Sin embargo, ser dueño de una mascota puede ser una tarea ardua y costosa.

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Cómo canjear códigos de Adóptame

En cuanto haya códigos que funcionen para Adóptame en Roblox, deberás canjearlos en el juego para obtener recompensas. Aquí tienes unos sencillos pasos:

Abre el reproductor de Roblox e inicia la experiencia de Adóptame.

Camina hacia el túnel de salida para entrar en la Isla de Adopción.

Cruza dos puentes y encuentra la sala del tribunal blanca con una báscula en el techo.

Entra en el edificio e interactúa con el quiosco junto a la Agente Ruhi.

Introduce un código aquí y haz clic en el botón ¡Canjear!

Última actualización: 14 de abril 2026

Códigos nuevos de Adóptame

Actualmente no hay códigos activos de Adóptame.

Códigos de Adóptame expirados

2XCOPPERKEY – Doble envejecimiento y Bucks durante 1 hora

EASTERBUNNY – Cesta de búsqueda de huevos de Pascua

PETDAY2025 – Mascota rara

BUCKS4YOU – 200 Bucks

SPRINGSTYLE – Atuendo pastel para avatar

ADOPTME2025 – Poción voladora

40BILLION – Multiplicador x2

AMTRUCK2024 – Cochecito canino

WINTERWOLF2024 – Mascota de invierno

HEARTDAY – Peluche de San Valentín

GOLDEN2024 – 100 Bucks

LUNARLUCK – Juguete del Año Nuevo Lunar

2XROSS – 4 horas de doble Bucks + envejecimiento

SUMMERBREAK – 70 Bucks

SUMMERSALE – 70 Bucks

1B1LL1ONV1S1TS – 200 Bucks

M0N3YTR33S – 200 Bucks

GIFTUNWRAP – 200 dólares

DISCORDFTW – 70 dólares

SUBBETHINK – 100 dólares

SEACREATURES – Recompensa desconocida

Adóptame no recompensa a los jugadores de Roblox por códigos caducados. La caja de Kioscos estuvo cerrada brevemente, lo que invalidó todos los códigos de juego antiguos. Así que será difícil conseguir objetos dentro del juego o conocer el valor de las mascotas en Adóptame sin códigos.

Notas de Sugarfest: Choccybunny

Nuevas mascotas

🎂 Pupcake – 99 Robux – Ultra Raro

🐰 Caja Choccybunny – 15 000 Huevos de Caramelo – Legendario

¡Abre la Caja Choccybunny para descubrir uno de los tres nuevos conejos adoptables!

Choccybunny de Leche – Raro – 76%

Choccybunny Blanco – Ultra Raro – 20%

Choccybunny Oscuro – Legendario – 4%

Nuevos accesorios y cochecito para mascotas

Endulza a cualquier mascota con las Gafas de Chispas Rosas – 1000 Huevos de Caramelo – Común

Capa de Latte – 2300 Huevos de Caramelo – Poco Común

Sombrero de Crema Batida – 8750 Huevos de Caramelo – Ultra Raro

Cochecito de Pastel Glaseado – 10 000 Huevos de Caramelo – Raro

Suscripción a Mascotas Plus

¡La suscripción a Mascotas Plus ahora cuesta 299 Robux! Para celebrarlo, cambiamos las recompensas de Mascotas Plus. El anterior Paquete de Pegatinas se reemplaza por el Paquete de Pegatinas Legendario Vol. 2 de Mascotas Plus, ¡con 22 pegatinas nuevas para coleccionar!

La recompensa Petunia Dorada también desaparece; en su lugar, ¡recibirás una Lechuga Dorada Legendaria cada mes!

¡Lánzala para conseguir una de las tres adorables cobayas nuevas!

Cobaya Holandesa Chocolate – Ultra Rara – 87,5%

Cobaya Holandesa Roja – Legendaria – 10%

Cobaya Carey – Legendaria – 2,5%

Si ya estás suscrito, ¡recibirás una de cada una hoy mismo! Después, recibirás un nuevo Paquete de Pegatinas y una Lechuga Dorada cada mes al renovar tu suscripción, además de todas las demás recompensas de Mascotas Plus, como el acceso VIP y un Certificado de Cuidador de Mascotas Pro.

Corrección de errores

🐛 Se eliminó el mensaje «Necesita ser desactivado» que aparece sobre las cabezas de las mascotas fuera del servidor de intercambio.

🐞 El accesorio para mascotas Mayal Empuñado se movió a la sección correcta del catálogo.