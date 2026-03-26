Roblox códigos de Adóptame [Adopt Me!] (abril 2026)

Si bien hay muchos juegos de crianza de mascotas en Roblox, ninguno es tan popular como Adóptame (Adopt Me!). Esta experiencia desarrollada por Uplift Games te brinda la diversión de tener varias mascotas a tu lado, cuidarlas y convertirte en un mejor padre o madre. Sin embargo, ser dueño de una mascota puede ser una tarea ardua y costosa.
Cómo canjear códigos de Adóptame
En cuanto haya códigos que funcionen para Adóptame en Roblox, deberás canjearlos en el juego para obtener recompensas. Aquí tienes unos sencillos pasos:
- Abre el reproductor de Roblox e inicia la experiencia de Adóptame.
- Camina hacia el túnel de salida para entrar en la Isla de Adopción.
- Cruza dos puentes y encuentra la sala del tribunal blanca con una báscula en el techo.
- Entra en el edificio e interactúa con el quiosco junto a la Agente Ruhi.
- Introduce un código aquí y haz clic en el botón ¡Canjear!
Última actualización: 26 de marzo del 2026
Códigos nuevos de Adóptame
Actualmente no hay códigos activos de Adóptame.
Códigos de Adóptame expirados
2XCOPPERKEY – Doble envejecimiento y Bucks durante 1 hora
EASTERBUNNY – Cesta de búsqueda de huevos de Pascua
PETDAY2025 – Mascota rara
BUCKS4YOU – 200 Bucks
SPRINGSTYLE – Atuendo pastel para avatar
ADOPTME2025 – Poción voladora
40BILLION – Multiplicador x2
AMTRUCK2024 – Cochecito canino
WINTERWOLF2024 – Mascota de invierno
HEARTDAY – Peluche de San Valentín
GOLDEN2024 – 100 Bucks
LUNARLUCK – Juguete del Año Nuevo Lunar
2XROSS – 4 horas de doble Bucks + envejecimiento
SUMMERBREAK – 70 Bucks
SUMMERSALE – 70 Bucks
1B1LL1ONV1S1TS – 200 Bucks
M0N3YTR33S – 200 Bucks
GIFTUNWRAP – 200 dólares
DISCORDFTW – 70 dólares
SUBBETHINK – 100 dólares
SEACREATURES – Recompensa desconocida
Adóptame no recompensa a los jugadores de Roblox por códigos caducados. La caja de Kioscos estuvo cerrada brevemente, lo que invalidó todos los códigos de juego antiguos. Así que será difícil conseguir objetos dentro del juego o conocer el valor de las mascotas en Adóptame sin códigos.
Notas de Sugarfest: Waffle Scuffle
El Waffle Wyrm ha traído la alegría del carnaval a la Isla de la Adopción, junto con un nuevo minijuego: Waffle Scuffle. Haz que tus porciones de mantequilla se deslicen por el tablero gigante de waffles. Derriba a otros jugadores y a los Búhos Frutales y consigue Huevos de Caramelo para obtener recompensas adicionales.
Una vez que tengas tus huevos, podrás conseguir tu propio Waffle Wyrm Ultra-Raro por 80,000 Huevos de Caramelo.
Mochi Pash
El Inspector Sherbet vigila al adorable y travieso Mochi Meow Legendario.
Durante la noche, baja la guardia y puedes pasar sigilosamente. Usa los Mazos de Mochi para derribar los cinco postes que mantienen cautivo al Mochi Meow, se convertirá en tu nuevo mejor amigo.
Puedes ganar los Mazos de Mochi en el Juego de los Dulces o comprarlos directamente por 25,000 Huevos de Caramelo. Cada Mazo puede derribar un poste antes de romperse.
Nuevos objetos
🔨 Mazo de Mochi – 25 000 Huevos – Legendario
🍬 Capa de Maíz Dulce – 850 Huevos – Común
🧇 Abrigo de Gofre – 1900 Huevos – Poco Común
🧇 Bastón de Gofre – 3000 Huevos – Raro
👒 Sombrero de Cobre Dulce – 3750 Huevos – Raro
🎩 Sombrero de Copa de Gofre – 7200 Huevos – Ultra Raro
🍬 Collar de Caramelo Comestible – 8500 Huevos – Ultra Raro
🚍 Autobús Inspector Sherbet – 95 000 Huevos – Legendario
⛲ Fuente de Gofre – 600 Robux
🎨 Pintura Mega Neón de Algodón de Azúcar – 49 Robux – Legendario
🎲 Paquete de 3 Dados de Caramelo Personalizados – 99 Robux