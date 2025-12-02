Videojuegos

Roblox Códigos de Algo Malo Va a Pasar (Diciembre 2025)

Canjea los códigos activos de Algo Malo Va a Pasar en Roblox

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min
Algo Malo Va a Pasar evento halloween

Algo Malo Va a Pasar es un juego en Roblox donde cada ronda te enfrenta a desastres naturales, situaciones impredecibles o amenazas en las cuales debes sobrevivir solo o con amigos. Si quieres mejorar tus personalización de personaje o tus probabilidades de supervivencia y disfrutar las mecánicas sin quedar atrás, los códigos gratuitos son una excelente ayuda: te dan objetos, banners o desbloqueos que facilitan tu inicio. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos paso a paso.

Cómo canjear códigos en Algo Malo Va a Pasar

Algo Malo Va a Pasar Códigos

Sigue estos pasos dentro de Algo Malo Va a Pasar para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Abre Algo Malo Va a Pasar en Roblox.
  2. Dale click a jugar
  3. En la parte inferior izquierda dale click al símbolo de + al lado del dinero del juego
  4. Escribe el código exactamente como aparece.
  5. Pulsa icono de check o dale a Enter para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Algo Malo Va a Pasar

Algo Malo Va a Pasar evento halloween

Última actualización: Diciembre 2/2025

  • PRIDE – todos los banners del orgullo.

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
