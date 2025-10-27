Roblox Códigos de Algo Malo Va a Pasar (Octubre)

Algo Malo Va a Pasar es un juego en Roblox donde cada ronda te enfrenta a desastres naturales, situaciones impredecibles o amenazas en las cuales debes sobrevivir solo o con amigos. Si quieres mejorar tus personalización de personaje o tus probabilidades de supervivencia y disfrutar las mecánicas sin quedar atrás, los códigos gratuitos son una excelente ayuda: te dan objetos, banners o desbloqueos que facilitan tu inicio. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos paso a paso.
Cómo canjear códigos en Algo Malo Va a Pasar
Sigue estos pasos dentro de Algo Malo Va a Pasar para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Abre Algo Malo Va a Pasar en Roblox.
- Dale click a jugar
- En la parte inferior izquierda dale click al símbolo de + al lado del dinero del juego
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Pulsa icono de check o dale a Enter para recibir tu recompensa al instante.
Códigos activos de Algo Malo Va a Pasar
Última actualización: Octubre 27/2025
- PRIDE: todos los banners del orgullo.
- iwantcandy: Banners de Halloween.
- DAVELANDCHICKENPOSTULATE: Banners exclusivos.
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.