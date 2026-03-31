Roblox: Códigos de Anime Final Quest (Misión final de Anime) para abril de 2026

Uno de los juegos de supervivencia por oleadas más populares de Roblox es Anime Final Quest (Misión final de Anime según la traducción automática de la experiencia) que usa mundos inspirados en el anime para enfrentarnos a enemigos y jefes cada vez más fuertes, obtener armas y equipamiento. Vamos a compartir los códigos de este juego válidos al mes de abril de 2026 para que consigan giros, runas y dinero que les van a ayudar mucho
Para redimir códigos en esta experiencia deben seguir los siguientes pasos:
- Unanse al grupo del juego Anime Final Quest
- Abran Anime Final Quest en Roblox.
- En la parte izquierda de la interfaz seleccionen la opción Codes o Códigos.
- Escriban el código exactamente como aparece.
- Pulsen Redeem para recibir la recompensa
Ultima actualización 31 de marzo de 2026.
- PRIESTEVO: 5 Giros de armas, 25 Giros de equipo
- ATTACKTITAN: 20 Runas, $30.000
- DIORAID: 20 Tiquetes, $10.000
- SORRYFORDELAYANDBUG: Sorpresas
Tengan en cuenta que estos códigos para Anime Final Quest (Misión final de Anime) expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.
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