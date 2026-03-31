Roblox: Códigos de Anime Final Quest (Misión final de Anime) para abril de 2026

Uno de los juegos de supervivencia por oleadas más populares de Roblox es Anime Final Quest (Misión final de Anime según la traducción automática de la experiencia) que usa mundos inspirados en el anime para enfrentarnos a enemigos y jefes cada vez más fuertes, obtener armas y equipamiento. Vamos a compartir los códigos de este juego válidos al mes de abril de 2026 para que consigan giros, runas y dinero que les van a ayudar mucho

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Para redimir códigos en esta experiencia deben seguir los siguientes pasos:

Unanse al grupo del juego Anime Final Quest Abran Anime Final Quest en Roblox. En la parte izquierda de la interfaz seleccionen la opción Codes o Códigos. Escriban el código exactamente como aparece. Pulsen Redeem para recibir la recompensa

Ultima actualización 31 de marzo de 2026.

PRIESTEVO : 5 Giros de armas, 25 Giros de equipo

: 5 Giros de armas, 25 Giros de equipo ATTACKTITAN : 20 Runas, $30.000

: 20 Runas, $30.000 DIORAID : 20 Tiquetes, $10.000

: 20 Tiquetes, $10.000 SORRYFORDELAYANDBUG: Sorpresas

Tengan en cuenta que estos códigos para Anime Final Quest (Misión final de Anime) expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.

Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.