Roblox Códigos de Anime Final Quest (Febrero 2026)

Canjea todos los códigos activos de Anime Final Quest en Roblox.

Anime Final Quest es un nuevo juego de supervivencia por oleadas en Roblox que usa entornos inspirados en el anime para enfrentarnos a enemigos y jefes cada vez más fuertes, obtener armas y equipamiento, recolectar runas para mejorar su construcción y completar misiones para conseguir recompensas exclusivas. Debido a que el juego se encuentra en constante desarrollo, los desarrolladores publican códigos que otorgan giros, runas y dinero para facilitar la progresión inicial. Aquí te mostramos cómo canjearlos y cuáles están activos actualmente.

Cómo canjear códigos en Anime Final Quest

Roblox Anime Final Quest Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Anime Final Quest para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Para poder canjear códigos necesitas unirte al grupo del juego Anime Final Quest ( Aquí)
  2. Abre Anime Final Quest en Roblox.
  3. En la parte izquierda de la interfaz selecciona la opción Codes o Códigos.
  4. Escribe el código exactamente como aparece.
  5. Pulsa Redeem para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Anime Final Quest

Roblox Anime Final Quest Códigos

Última actualización: 4 de febrero de 2026

  • HYPETHERELEASE – Giros gratis de armas x10, Giros gratis de equipo x15, Runas x10, Oro x15,000
  • THEFORGERISNICE – Mineral de hielo x5, Mineral de viento x5, Mineral natural x5, Oro x10,000
  • FRIDAYSPECIAL – Giros gratis de armas x5, Giros gratis de equipo x10, Runas x10, Oro x10,000

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

