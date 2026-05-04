Roblox: Códigos de Anime Final Quest (Misión final de Anime) para mayo de 2026

Uno de los juegos de supervivencia por oleadas más populares de Roblox es Anime Final Quest (Misión final de Anime según la traducción automática de la experiencia) que usa mundos inspirados en el anime para enfrentarnos a enemigos y jefes cada vez más fuertes, obtener armas y equipamiento. Vamos a compartir los códigos de este juego válidos al mes de abril de 2026 para que consigan giros, runas y dinero que les van a ayudar mucho

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¿Cuáles son los códigos para Anime Final Quest (Misión final de Anime) de mayo de 2026?

Ultima actualización: 4 de mayo de 2026.

100MILLIONVISITS : 50 Giros de arma de la suerte, 50 Giros de equipo de la suerte, 50 Runas, 100K de Dinero y 50 Tickets de raid – nuevo

: 50 Giros de arma de la suerte, 50 Giros de equipo de la suerte, 50 Runas, 100K de Dinero y 50 Tickets de raid VERGIL : 40 Giros de arma de la suerte y 40 Giros de equipo de la suerte – nuevo

: 40 Giros de arma de la suerte y 40 Giros de equipo de la suerte GRINDTIME5: 25 Runas, 10 Tickets de raid y 35K de Oro – nuevo

Es posible que los siguientes códigos hayan expirado

VERGILSOON : 20 tiquetes de incursión. $35.000

: 20 tiquetes de incursión. $35.000 BUGFIXEDUPDATE : 30 Giros de arma. 20 Giros de Equipo. 20 Runas

: 30 Giros de arma. 20 Giros de Equipo. 20 Runas ATTACKTITANEVOLUTION : $50.000. 20 Giros de arma. 40 Giros de Equipo

: $50.000. 20 Giros de arma. 40 Giros de Equipo NEWGAMEMODE : $10.000. 15 Giros de arma. 15 Runas

: $10.000. 15 Giros de arma. 15 Runas PREPAREFORTHERAID : 30 Tiquetes de incursión

: 30 Tiquetes de incursión TESTINGPLACEISBACK : Recompensas

: Recompensas WORLD2END : 45 Giros de arma. 45 Giros de Equipo

: 45 Giros de arma. 45 Giros de Equipo STARTOFANEWERA : 50.000 Oro, 20 Tiquetes de incursión

: 50.000 Oro, 20 Tiquetes de incursión VL : 35 Runas

: 35 Runas QOL : 50 giros de arma, 20 Runas

: 50 giros de arma, 20 Runas HOLLOWGEAR : 50 giros de arma, 30.000 Oro

: 50 giros de arma, 30.000 Oro STRAWHAT : 10.000 Oro. 5 Giros de equipo, 5 Giros de armas

: 10.000 Oro. 5 Giros de equipo, 5 Giros de armas STARTOFANEWERA : 50.000 Oro, 20 Tiquetes de incursión

: 50.000 Oro, 20 Tiquetes de incursión AFQISCLEAN : 30.000 Oro, 20 Runas

: 30.000 Oro, 20 Runas AIZEN : 50 Giros de armas, 30 Giros de equipo

: 50 Giros de armas, 30 Giros de equipo RAID: 25 Runas, $30.000

Tengan en cuenta que estos códigos para Anime Final Quest (Misión final de Anime) expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.

¿Cómo canjear los códigos de Anime Final Quest (Misión final de Anime)?

Para redimir códigos en esta experiencia deben seguir los siguientes pasos:

Unanse al grupo del juego Anime Final Quest Abran Anime Final Quest en Roblox. En la parte izquierda de la interfaz seleccionen la opción Codes o Códigos. Escriban el código exactamente como aparece. Pulsen Redeem para recibir la recompensa

Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.