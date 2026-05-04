Videojuegos

Roblox: Códigos de Anime Final Quest (Misión final de Anime) para mayo de 2026

¡Ufff, referencia!

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Uno de los juegos de supervivencia por oleadas más populares de Roblox es Anime Final Quest (Misión final de Anime según la traducción automática de la experiencia) que usa mundos inspirados en el anime para enfrentarnos a enemigos y jefes cada vez más fuertes, obtener armas y equipamiento. Vamos a compartir los códigos de este juego válidos al mes de abril de 2026 para que consigan giros, runas y dinero que les van a ayudar mucho

¿Cuáles son los códigos para Anime Final Quest (Misión final de Anime) de mayo de 2026?

Roblox Anime Final Quest Códigos Activos

Ultima actualización: 4 de mayo de 2026.

- Publicidad -
  • 100MILLIONVISITS: 50 Giros de arma de la suerte, 50 Giros de equipo de la suerte, 50 Runas, 100K de Dinero y 50 Tickets de raid – nuevo
  • VERGIL: 40 Giros de arma de la suerte y 40 Giros de equipo de la suerte – nuevo
  • GRINDTIME5: 25 Runas, 10 Tickets de raid y 35K de Oro – nuevo

Es posible que los siguientes códigos hayan expirado

  • VERGILSOON: 20 tiquetes de incursión. $35.000
  • BUGFIXEDUPDATE: 30 Giros de arma. 20 Giros de Equipo. 20 Runas
  • ATTACKTITANEVOLUTION: $50.000. 20 Giros de arma. 40 Giros de Equipo
  • NEWGAMEMODE: $10.000. 15 Giros de arma. 15 Runas
  • PREPAREFORTHERAID: 30 Tiquetes de incursión
  • TESTINGPLACEISBACK: Recompensas
  • WORLD2END: 45 Giros de arma. 45 Giros de Equipo
  • STARTOFANEWERA: 50.000 Oro, 20 Tiquetes de incursión
  • VL: 35 Runas
  • QOL: 50 giros de arma, 20 Runas
  • HOLLOWGEAR: 50 giros de arma, 30.000 Oro
  • STRAWHAT: 10.000 Oro. 5 Giros de equipo, 5 Giros de armas
  • STARTOFANEWERA: 50.000 Oro, 20 Tiquetes de incursión
  • AFQISCLEAN: 30.000 Oro, 20 Runas
  • AIZEN: 50 Giros de armas, 30 Giros de equipo
  • RAID: 25 Runas, $30.000

Tengan en cuenta que estos códigos para Anime Final Quest (Misión final de Animeexpiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.

¿Cómo canjear los códigos de Anime Final Quest (Misión final de Anime)?

Para redimir códigos en esta experiencia deben seguir los siguientes pasos:

  1. Unanse al grupo del juego Anime Final Quest
  2. Abran Anime Final Quest en Roblox.
  3. En la parte izquierda de la interfaz seleccionen la opción Codes o Códigos.
  4. Escriban el código exactamente como aparece.
  5. Pulsen Redeem para recibir la recompensa
🔥

Más contenido de Roblox

Roblox Códigos de Anime Guardians (Guardianes de Anime) de mayo 2026
 Roblox Códigos de Anime Guardians (Guardianes de Anime)…
Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (mayo 2026)
 Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (mayo 2026)
Roblox Códigos de Fisch (mayo 2026)
 Roblox Códigos de Fisch (mayo 2026)
Roblox Códigos de Uma Racing (mayo 2026)
 Roblox Códigos de Uma Racing (mayo 2026)
Roblox: Códigos de Azure Latch (mayo 2026)
 Roblox: Códigos de Azure Latch (mayo 2026)
Roblox códigos de Volleyball Legends (mayo 2026)
 Roblox códigos de Volleyball Legends (mayo 2026)

Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.

Más de:
Roblox Roblox
Roblox Códigos de Anime Guardians (Guardianes de Anime) de mayo 2026
Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (mayo 2026)
Roblox Códigos de Jujutsu Infinite (mayo 2026)
Roblox Códigos de Fisch (mayo 2026)
Roblox Códigos de Uma Racing (mayo 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (mayo 2026)
Siguiente artículo Roblox: Códigos de Driving Empire (Imperio de conducción) para mayo de 2026
No hay comentarios

Lo último

Explicamos la película Exit 8, el significado del final, sus temas y por qué existe el ‘loop’
Cine y TV
Roblox Azure Latch Intro
Roblox: Códigos de Azure Latch (mayo 2026)
Videojuegos
Roblox Volleyball Legends Intro
Roblox códigos de Volleyball Legends (mayo 2026)
Videojuegos
Roblox códigos de Super Soldados (mayo 2026)
Videojuegos