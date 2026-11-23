Uno de los juegos de supervivencia por oleadas más populares de Roblox es Anime Final Quest (Misión final de Anime según la traducción automática de la experiencia) que usa mundos inspirados en el anime para enfrentarnos a enemigos y jefes cada vez más fuertes, obtener armas y equipamiento. Vamos a compartir los códigos de este juego válidos al mes de junio de 2026 para que consigan giros, runas y dinero que les van a ayudar mucho

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¿Cuáles son los códigos para Anime Final Quest (Misión final de Anime) de noviembre de 2026?

Última actualización: 23 de noviembre de 2026.

REAWAKENUPDATECODE: 80 Boletos de Incursión, 100 Runas, 100 Giros Afortunados de Arma, 5M de Oro y 5 Manos de Manipulador de Almas (nuevo)

80 Boletos de Incursión, 100 Runas, 100 Giros Afortunados de Arma, 5M de Oro y 5 Manos de Manipulador de Almas DELAYAPOLOGYEVOLVE: 1 Cadena de Sangre gratis, 3M de Oro y 200 Runas (nuevo)

1 Cadena de Sangre gratis, 3M de Oro y 200 Runas SOULREAPEREVOLUTION: 85 Giros Afortunados de Equipo, 80 Giros Afortunados de Arma, 1.5M de Oro, 100 Runas y 50 Boletos de Incursión (nuevo)

Es posible que los siguientes códigos hayan expirado

GUTSANDDELAY: 80 Giro Afortunado de Equipo, 100 Giro Afortunado de Arma, 1 Millón de Oro, 100 Runas, 55 Boletos de Incursión y 10 Coronas de Estatua (NUEVO)

80 Giro Afortunado de Equipo, 100 Giro Afortunado de Arma, 1 Millón de Oro, 100 Runas, 55 Boletos de Incursión y 10 Coronas de Estatua (NUEVO) GOKUBLACK: 50 Boletos de Incursión, 100 Runas, 50 Giros Afortunados de Arma y 500 Mil de Oro (NUEVO)

50 Boletos de Incursión, 100 Runas, 50 Giros Afortunados de Arma y 500 Mil de Oro (NUEVO) BLACKMARKET: 50 Giros Afortunados de Equipo, 7 Manos de Manipulador de Almas y 250 Mil de Oro (NUEVO)

50 Giros Afortunados de Equipo, 7 Manos de Manipulador de Almas y 250 Mil de Oro (NUEVO) DELAYCODEREDONE: 50 Boletos de Incursión, 18 Coronas de Estatua, 15 Manos de Manipulador de Almas, 1.3 Millones de Oro, 75 Runas y 55 Giros Afortunados de Arma (NUEVO)

SORRYFORDELAY2 : 100 giros de la suerte de armas, 100 giros de la suerte de equipo, 100K de dinero, 150 runas y 30 tickets (NUEVO)

: 100 giros de la suerte de armas, 100 giros de la suerte de equipo, 100K de dinero, 150 runas y 30 tickets (NUEVO) BUGFIXUPDATE07 : 50 giros de la suerte de armas, 45 giros de la suerte de equipo, 50 runas, 50K de dinero (NUEVO)

: 50 giros de la suerte de armas, 45 giros de la suerte de equipo, 50 runas, 50K de dinero (NUEVO) SABERUPDATE : 50 giros de la suerte de armas, 35 giros de la suerte de equipo (NUEVO)

: 50 giros de la suerte de armas, 35 giros de la suerte de equipo (NUEVO) SOMETHINGCOSMICISNEAR: 75K de dinero, 50 runas (NUEVO)

Tengan en cuenta que estos códigos para Anime Final Quest (Misión final de Anime) expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.

¿Cómo canjear los códigos de Anime Final Quest (Misión final de Anime)?

Para redimir códigos en esta experiencia deben seguir los siguientes pasos:

Unanse al grupo del juego Anime Final Quest Abran Anime Final Quest en Roblox. En la parte izquierda de la interfaz seleccionen la opción Codes o Códigos. Escriban el código exactamente como aparece. Pulsen Redeem para recibir la recompensa

Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.