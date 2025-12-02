Videojuegos

Roblox Códigos de Anime Guardians (Diciembre 2025)

Descubre todos los códigos activos de Anime Guardians en Roblox.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 1 min
Roblox Guardianes del Anime Códigos Activos

Anime Guardians es un juego en Roblox perfecto para todos los amantes del anime. Es uno de los numerosos tower defense con unidades inspiradas en distintos personajes del anime, donde te enfrentas a oleadas de enemigos cada vez más fuertes y poderosos. El juego mezcla estrategia, gestión y progresión a través de diferentes modos que puedes jugar solo o en equipo. Si quieres avanzar más rápido, los desarrolladores publican códigos que te permiten obtener monedas, rerolls y recursos especiales. Aquí te mostramos cómo canjearlos y cuáles están activos actualmente.

Cómo canjear códigos en Anime Guardians

Roblox Anime Guardians Codigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Anime Guardians para reclamar tus recompensas a través de códigos:

- Publicidad -
  1. Abre Anime Guardians en Roblox.
  2. En la parte derecha de la pantalla selecciona el botón Códigos.
  3. Escribe el código exactamente como aparece.
  4. Pulsa Canjear código para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos de Anime Guardians

Roblox Guardianes del Anime Códigos Activos

Última actualización: Diciembre 2/2025

  • BUFF_GAROU_SLIDE
  • ONE_FRAME_MAN
  • UPD_19
  • OPM_PART2

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

 Roblox Códigos de Anime Guardians (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de The Forge (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Uma Racing (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Dueling Grounds (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Ants Empire (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de The Forge (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Uma Racing (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Dueling Grounds (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Ants Empire (Diciembre 2025)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir:
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Roblox The Forge Códigos Activos Roblox Códigos de The Forge (Diciembre 2025)
No hay comentarios

Lo último

Algo Malo Va a Pasar evento halloween
Roblox Códigos de Algo Malo Va a Pasar (Diciembre 2025)
Videojuegos
Roblox Fisch Evento Halloween
Roblox Códigos de Fisch (Diciembre 2025)
Videojuegos
Códigos activos de Restaurant Tycoon 3
Roblox Códigos de Restaurant Tycoon 3 (Diciembre 2025)
Videojuegos
Códigos activos de RIVALS
Roblox Códigos de RIVALS (Diciembre 2025)
Videojuegos