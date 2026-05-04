Roblox Códigos de Anime Guardians (Guardianes de Anime) de mayo 2026

Anime Guardians es un juego en Roblox perfecto para todos los amantes del anime. Es uno de los numerosos tower defense con unidades inspiradas en distintos personajes del anime, donde te enfrentas a oleadas de enemigos cada vez más fuertes y poderosos. El juego mezcla estrategia, gestión y progresión a través de diferentes modos que puedes jugar solo o en equipo. Si quieres avanzar más rápido, los desarrolladores publican códigos que te permiten obtener monedas, rerolls y recursos especiales. Aquí te mostramos cómo canjearlos y cuáles están activos actualmente.
Cómo canjear códigos en Anime Guardians (Guardianes de Anime)
Sigue estos pasos dentro de Anime Guardians para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Abre Anime Guardians en Roblox.
- En la parte derecha de la pantalla selecciona el botón Códigos.
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Pulsa Canjear código para recibir la recompensa al instante.
Códigos activos para Anime Guardians (Guardianes de Anime) de mayo de 2026
Última actualización: 4 de mayo 2026
Códigos con recompensas nuevas
- UPD28.5 – 5,000 monedas de giros verdes, 500 cambios de rasgo – nuevo
- JOHNY – 2,500 monedas de giros verdes, 500 cambios de rasgo – nuevo
- GYRO – 500 cambios de superestadísticas, 500 cambios de estadísticas – nuevo
- RACINGHORSE – 2 pociones arcoíris, 5,000 monedas de giros verdes – nuevo
- DELAY28 – 20 cápsulas de Itachi, 20 cápsulas de oscuridad, 20 cápsulas de Ragna, 20 cápsulas de verano, 20 cápsulas de Gorosei, 20 pociones de cápsula de la fortuna, 20 cápsulas de Hajun, 20 cápsulas de Sumo 2, 20 cápsulas de Sumo, 20 cápsulas de Aizen Muken y recompensas adicionales
- UPD28 – 100,000 gemas
- GUILDWAR – 10,000 monedas de gremio
- HOYOBUFF – 10,000 monedas
- SOLOSUNGJINWOO28 – 10,000 monedas monarca
Códigos de actualizaciones y recompensas generales
- UPDATE27 – 500 cambios de rasgo
- RAIDENSHOGUN_BP7 – 500 cambios de rastro de artefacto
- SEVEN_SINS – 2 cofres de los siete pecados, 25,000 monedas Hawk
- ESCANOR_BAR – Rompelímites, 250 cambios de superestadísticas, 250 cambios de estadísticas
- UPDATE26 – 10,000 de energía de maldición, 5 cápsulas de Aizen Muken
- YUJI_MODULO_FIXED – 5 cápsulas de Aizen Muken, 500 cambios de rasgo
- SHINYADDED – 500 cambios de rastro de artefacto, 5 cápsulas de Aizen Muken
- BLEACHAIZENYHAWCH – 500 cambios de rasgo de artefacto, 10,000 de energía de maldición, 5 cápsulas de Aizen Muken
- UPDATE25 – 10,000 calaveras de brillo fantasma, 500 cambios de rasgo
- DEVOURER_THRONE – Rompelímites, 100 cambios de estadísticas
- SKILL_TREE – 100 cambios de superestadísticas, 3 tickets de árbol de habilidades
- UPDATE24 – 100 monedas místicas, 500 cambios de rasgo
- DIO_JOTARO – 2,000 regalos de Dio
- OVER_HEAVEN – Rompelímites, 250 cambios de estadísticas, 250 cambios de superestadísticas, 3,000 regalos de Dio
- UPD_23 – Rompelímites, 500 cambios de rasgo
- WUWA – 500 cambios de rasgo de artefacto, 4 halos de olvido
- KURUMI_FRIEREN – 100 monedas místicas, 500 cambios de rasgo, 5 pociones de suerte, 5 pociones de supersuerte
- FREE_CURRENCYPACK – 100,000 monedas CSM, 100,000 monedas alienígenas
- UPDATE_22.5 – 1,000 cambios de rasgo
- THREE_GODS – Rompelímites, 500 cambios de rasgo de artefacto, 25 piedras rúnicas verdes, 25 piedras rúnicas moradas, 25 piedras rúnicas rojas, 25 piedras rúnicas azules, 5 pociones arcoíris
- UPD22 – Rompelímites, 10,000 gemas
- FATE_UPDATE – 500 cambios de rasgo de artefacto, 10,000 monedas de cáliz dorado
- ZEROTWO_UPDATE – 1,000 cambios de rasgo
- SRYFORDELAY_UPD22 – 50 filetes completos
- UPD21 – Rompelímites
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.