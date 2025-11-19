Videojuegos

Roblox Códigos de Anime Guardians (Noviembre 2025)

Descubre todos los códigos activos de Anime Guardians en Roblox.

Roblox Guardianes del Anime Códigos Activos

Anime Guardians es un juego en Roblox perfecto para todos los amantes del anime. Es uno de los numerosos tower defense con unidades inspiradas en distintos personajes del anime, donde te enfrentas a oleadas de enemigos cada vez más fuertes y poderosos. El juego mezcla estrategia, gestión y progresión a través de diferentes modos que puedes jugar solo o en equipo. Si quieres avanzar más rápido, los desarrolladores publican códigos que te permiten obtener monedas, rerolls y recursos especiales. Aquí te mostramos cómo canjearlos y cuáles están activos actualmente.

Cómo canjear códigos en Anime Guardians

Roblox Anime Guardians Codigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Anime Guardians para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Abre Anime Guardians en Roblox.
  2. En la parte derecha de la pantalla selecciona el botón Códigos.
  3. Escribe el código exactamente como aparece.
  4. Pulsa Canjear código para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos de Anime Guardians

Roblox Guardianes del Anime Códigos Activos

Última actualización: Noviembre 19/2025

  • DELAY_GUARDIANS_2025– 2.000 Trait Rerolls + 10.000 Alien Coins.
  • UPD_18– 20.000 Alien Coins. OPM_PART1- 20.000 Alien Coins.
  • TOURNAMENT– 250 Super Stat Rerolls + 250 Stat Rerolls.
  • OPM_PART1– 20.000 Alien Coins.

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

