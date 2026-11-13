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Roblox Códigos de Anime Guardians (Guardianes de Anime) de noviembre 2026

Descubre todos los códigos activos de Anime Guardians en Roblox.

Juan Diego Mejia
Por
Juan Diego Mejia
Lectura de 5 min

Anime Guardians es un juego en Roblox perfecto para todos los amantes del anime. Es uno de los numerosos tower defense con unidades inspiradas en distintos personajes del anime, donde te enfrentas a oleadas de enemigos cada vez más fuertes y poderosos. El juego mezcla estrategia, gestión y progresión a través de diferentes modos que puedes jugar solo o en equipo. Si quieres avanzar más rápido, los desarrolladores publican códigos que te permiten obtener monedas, rerolls y recursos especiales. Aquí te mostramos cómo canjearlos y cuáles están activos actualmente.

Cómo canjear códigos en Anime Guardians (Guardianes de Anime)

Roblox Anime Guardians Codigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Anime Guardians para reclamar tus recompensas a través de códigos:

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  1. Abre Anime Guardians en Roblox.
  2. En la parte derecha de la pantalla selecciona el botón Códigos.
  3. Escribe el código exactamente como aparece.
  4. Pulsa Canjear código para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos para Anime Guardians (Guardianes de Anime) de noviembre de 2026

Roblox Guardianes del Anime Códigos Activos

Última actualización: 13 de noviembre 2026

  • NEWGUILDSHINYBOOST: 25,000 Gemas, 500 Reinicios de Rasgo y 25,000 Monedas (nuevo)
  • UPD29: 500 Reinicios de Rasgo, 500 Super Reinicios de Estadísticas y 500 Reinicios de Estadísticas (nuevo)
  • PARAT2SBR: 10,000 Monedas de Giros Verdes (nuevo)
  • BASEDEFENSE: 1 Rompelímites (nuevo)
  • UPD28.5: 500 Reinicios de Rasgo y 5,000 Monedas de Giros Verdes
  • JOHNY: 500 Reinicios de Rasgo y 2,500 Monedas de Giros Verdes
  • GYRO: 500 Super Reinicios de Estadísticas y 500 Reinicios de Estadísticas
  • RACINGHORSE: 2 Pociones Arcoíris y 5,000 Monedas de Giros Verdes
  • DELAY28: 20 Cápsulas de Itachi, 20 Cápsulas de Oscuridad, 20 Cápsulas de Ragna, 20 Cápsulas de Verano, 20 Cápsulas Gorosei, 20 Pociones de Fortuna de Cápsula, 20 Cápsulas de Hajun, 20 Cápsulas de Sumo 2, 20 Cápsulas de Sumo, 20 Cápsulas de Aizen Muken, 1,000 Reinicios de Rasgo, 20 Cápsulas de Navidad y 20 Cápsulas de Ellen Joe
  • UPD28: 1,000,000 Gemas
  • GUILDWAR: 10,000 Monedas Monarca
  • HOYOBUFF: 10,000 Monedas
  • SOLOSUNGJINWOO28: 10,000 Monedas Monarca
  • UPDATE27: 500 Reinicios de Rasgo
  • RAIDENSHOGUN_BP7: 500 Reinicios de Rasgo de Artefactos
  • SEVEN_SINS: 2 Cofres de los Siete Pecados y 25,000 Monedas Hawk
  • ESCANOR_BAR: 1 Rompelímites, 250 Super Reinicios de Estadísticas y 250 Reinicios de Estadísticas
  • UPDATE26: 500 Reinicios de Rasgo y 5 Cápsulas de Aizen Muken
  • YUJI_MODULO_FIXED: 500 Reinicios de Rasgo de Artefactos y 5 Cápsulas de Aizen Muken
  • SHINYADDED: 500 Reinicios de Rasgo de Artefactos y 5 Cápsulas de Aizen Muken
  • BLEACHAIZENYHAWCH: 500 Reinicios de Rasgo de Artefactos, 10,000 Energía Maldita y 5 Cápsulas de Aizen Muken

Más códigos activos de Anime Guardians (Guardianes de Anime)

  • UPDATE25: 10,000 Calaveras de Resplandor Fantasma y 500 Reinicios de Rasgo
  • DEVOURER_THRONE: 1 Rompelímites y 500 Reinicios de Estadísticas
  • SKILL_TREE: 100 Super Reinicios de Estadísticas y 3 Boletos de Árbol de Habilidades
  • UPDATE24: 100 Monedas Místicas y 500 Reinicios de Rasgo
  • DIO_JOTARO: 2,000 Regalos de Dio
  • OVER_HEAVEN: 1 Rompelímites, 250 Super Reinicios de Estadísticas, 3,000 Regalos de Dio y 250 Reinicios de Estadísticas
  • UPD_23: 1 Rompelímites y 500 Reinicios de Rasgo
  • WUWA: 500 Reinicios de Rasgo de Artefactos y Halo del Olvido
  • KURUMI_FRIEREN: 100 Monedas Místicas, 500 Reinicios de Rasgo, 5 Pociones de Suerte y 5 Pociones de Super Suerte
  • FREE_CURRENCYPACK: 100k Monedas CSM y 100k Monedas Alienígenas
  • UPDATE_22.5: 1,000 Reinicios de Rasgo
  • THREE_GODS: 500 Reinicios de Rasgo de Artefactos, 25 Piedras Rúnicas Verdes, 25 Piedras Rúnicas Moradas, 25 Piedras Rúnicas Rojas, 25 Piedras Rúnicas Azules, 5 Pociones Arcoíris y 1 Rompelímites
  • UPD22: Recompensas gratis
  • FATE_UPDATE: Recompensas gratis
  • ZEROTWO_UPDATE: Recompensas gratis
  • SRYFORDELAY_UPD22: Recompensas gratis
  • UPD21: 1 Rompelímites
  • REINHARDTO: 10,000 Monedas de Navidad
  • CHRISTMAS: 1,000 Reinicios de Rasgo y 5 Cápsulas de Navidad
  • REZERO_PART2: 500 Super Reinicios de Estadísticas y 500 Reinicios de Estadísticas
  • NEW_WORLDLINE!: 1 Rompelímites
  • 3Route_Subaru: 500 Reinicios de Rasgo de Artefactos
  • Satella_Evo: 10,000 Monedas Malditas
  • ReZeroP1: 1,000 Reinicios de Rasgo
  • BUFF_GAROU_SLIDE: 1,000 Reinicios de Rasgo
  • DELAY_GUARDIANS_2025: 2,000 Reinicios de Rasgo y 10,000 Monedas Alienígenas
  • UPD_18: 20,000 Monedas Alienígenas
  • OPM_PART1: 20,000 Monedas Alienígenas
  • TOURNAMENT: 250 Super Reinicios de Estadísticas y 250 Reinicios de Estadísticas

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

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Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
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Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
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