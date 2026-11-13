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Roblox códigos de Anime misterioso (noviembre 2026)

Olas de enemigos anime.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 4 min

Anime misterioso es un juego en Roblox donde puedes invocar poderosas unidades de anime, construir tu estrategia y defenderte contra oleadas de enemigos. Los desarrolladores trabajan continuamente para mejorar el juego, agregar nuevas funciones y brindar la mejor experiencia posible.

Última actualización 13 de noviembre de 2026

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Cómo canjear códigos en Anime misterioso

Únete a la comunidad en Roblox de Anime misterioso y alcanza el nivel 5 en el juego para desbloquear la opción de canje. Una vez hecho esto, sigue estos pasos para canjear los códigos en Anime Mysterious:

  • Inicia Anime misterioso en Roblox.
  • En la zona de aparición, busca al PNJ de Naruto.
  • Interactúa con él e introduce un código válido.
  • Haz clic en el botón ‘Canjear’ (Redeem) para obtener tus recompensas.

Nuevos códigos de Roblox Anime misterioso (noviembre 2026)

  • DARKNESSISENDINGSOON: 50 rasgos, 20 monedas de caída, 50 cápsulas de Halloween, 1k monedas y 1k gemas (nuevo)
  • SRYFORNEWMODEBUGGEDS: 25 rasgos, 20 monedas de caída, 25 cápsulas de Halloween, 20 monedas de bingo, 1k monedas y 1k joyas
  • UPDATE1.25: 25 rasgos, 25 cápsulas de lanzamiento, 25 cápsulas de Halloween, 20 monedas de bingo, 1k monedas y 1k joyas
  • ENJOYUPDATE: 25 rasgos, 1k monedas y 1k joyas
  • HALLOWEENPART2: 50 rasgos, 1k monedas y 1k joyas
  • UPDATE1: 20 rasgos, 25 cápsulas de lanzamiento, 25 cápsulas de Halloween, 1k monedas, 1k joyas y 20 monedas
  • SHARDSPEND: 5 fragmentos míticos, 10 fragmentos legendarios, fragmentos épicos/legendarios, 10 fragmentos raros, 1k monedas y 1k joyas
  • THANKSFORWAITING: 20 rasgos, 25 reinicios de estadísticas, 25 reinicios para todas las estadísticas, 1k monedas y 1k joyas
  • SORRYFORDELAY: 50 rasgos, 1k monedas y 1k joyas
  • ILOVEUALLGUYS: Recompensas
  • HAPPYHALLOWEEN: 10 rasgos, 20 monedas de bingo, 1k monedas y 1k joyas
  • IAMATOMIC: 10 rasgos, 20 monedas de bingo, 1k monedas y 1k joyas
  • UPDATE075: 10 rasgos, 50 cápsulas de lanzamiento, 1k monedas y 1k joyas
  • HALLOWEENEVENT: 10 rasgos, 50 cápsulas de lanzamiento, 1k monedas y 1k joyas
  • GILGAMESH: Recompensas
  • UPDATE05: Recompensas
  • FATESTAYNIGHT: Recompensas
  • THANKSFOR20KMEMBERDISCORD: 10 rasgos, 40 cápsulas de lanzamiento y 1k monedas
  • THANKSFOR3MVISIT: 15 rasgos, 25 cápsulas de lanzamiento y 1k monedas
  • THANKSFOR2MVISIT: Recompensas
  • THANKSFOR10KCCU: Recompensas
  • THANKSFOR9000CCU: Recompensas
  • THANKSFOR8000CCU: Recompensas
  • THANKSFOR7000CCU: Recompensas
  • THANKSFOR1MVITS: Recompensas
  • THANKSFOR6000CCU: Recompensas
  • SRYFORRESTART2: 15 rasgos, 10 cápsulas misteriosas, 1k gemas y 2k monedas
  • 5KCCU: 1k gemas y 5 rasgos
  • 500KVISIT: 1k gemas y 5 rasgos
  • THANKFORSUPPORT: 1k gemas y 5 rasgos
  • THANKSFOR1800CCU: 500 gemas y 5 rasgos
  • FULLRELEASE: 500 gemas y 5 rasgos
  • THANKSFOR400KVISIT: 500 gemas y 5 rasgos
  • WORLDISALWAYSLEEP: 5k monedas, 500 gemas y 5 rasgos
  • THANKSFOR1000CCU: 20 rasgos
  • THANKS800CCUAND3KMEMBERS: 10 rasgos, 10 reinicios de estadísticas, 1k gemas y 1k monedas
  • SRYFORBUGSANDFIXBALANCE: 1k gemas
  • SRYFORRESTART: 1k gemas y 5 rasgos
  • THANKS600CCU: 1k gemas y 10 rasgos
  • SRYFORBUGS2: 10 rasgos
  • SRYFORBUGS: 10 rasgos
  • ANIMEMYSTERIOUS: 1k gemas y 10 rasgos
  • RELEASE: 1k gemas, 10 rasgos, 10 reinicios de estadísticas y 10 reinicios de todas las estadísticas

Mientras llegan nuevos códigos para Anime misterioso, prueba los códigos de más experiencias en Roblox como 99 noches en el bosque, Anime Fighting Simulator, FNAF: Eternal Nights, The Forge, Blue Lock: Rivals, Juego de boxeo sin título y Campos de batalla de frutas, entre otros.

🧊

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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