Roblox códigos de Anime misterioso (noviembre 2026)

Anime misterioso es un juego en Roblox donde puedes invocar poderosas unidades de anime, construir tu estrategia y defenderte contra oleadas de enemigos. Los desarrolladores trabajan continuamente para mejorar el juego, agregar nuevas funciones y brindar la mejor experiencia posible.
Última actualización 13 de noviembre de 2026
Cómo canjear códigos en Anime misterioso
Únete a la comunidad en Roblox de Anime misterioso y alcanza el nivel 5 en el juego para desbloquear la opción de canje. Una vez hecho esto, sigue estos pasos para canjear los códigos en Anime Mysterious:
- Inicia Anime misterioso en Roblox.
- En la zona de aparición, busca al PNJ de Naruto.
- Interactúa con él e introduce un código válido.
- Haz clic en el botón ‘Canjear’ (Redeem) para obtener tus recompensas.
Nuevos códigos de Roblox Anime misterioso (noviembre 2026)
- DARKNESSISENDINGSOON: 50 rasgos, 20 monedas de caída, 50 cápsulas de Halloween, 1k monedas y 1k gemas (nuevo)
- SRYFORNEWMODEBUGGEDS: 25 rasgos, 20 monedas de caída, 25 cápsulas de Halloween, 20 monedas de bingo, 1k monedas y 1k joyas
- UPDATE1.25: 25 rasgos, 25 cápsulas de lanzamiento, 25 cápsulas de Halloween, 20 monedas de bingo, 1k monedas y 1k joyas
- ENJOYUPDATE: 25 rasgos, 1k monedas y 1k joyas
- HALLOWEENPART2: 50 rasgos, 1k monedas y 1k joyas
- UPDATE1: 20 rasgos, 25 cápsulas de lanzamiento, 25 cápsulas de Halloween, 1k monedas, 1k joyas y 20 monedas
- SHARDSPEND: 5 fragmentos míticos, 10 fragmentos legendarios, fragmentos épicos/legendarios, 10 fragmentos raros, 1k monedas y 1k joyas
- THANKSFORWAITING: 20 rasgos, 25 reinicios de estadísticas, 25 reinicios para todas las estadísticas, 1k monedas y 1k joyas
- SORRYFORDELAY: 50 rasgos, 1k monedas y 1k joyas
- ILOVEUALLGUYS: Recompensas
- HAPPYHALLOWEEN: 10 rasgos, 20 monedas de bingo, 1k monedas y 1k joyas
- IAMATOMIC: 10 rasgos, 20 monedas de bingo, 1k monedas y 1k joyas
- UPDATE075: 10 rasgos, 50 cápsulas de lanzamiento, 1k monedas y 1k joyas
- HALLOWEENEVENT: 10 rasgos, 50 cápsulas de lanzamiento, 1k monedas y 1k joyas
- GILGAMESH: Recompensas
- UPDATE05: Recompensas
- FATESTAYNIGHT: Recompensas
- THANKSFOR20KMEMBERDISCORD: 10 rasgos, 40 cápsulas de lanzamiento y 1k monedas
- THANKSFOR3MVISIT: 15 rasgos, 25 cápsulas de lanzamiento y 1k monedas
- THANKSFOR2MVISIT: Recompensas
- THANKSFOR10KCCU: Recompensas
- THANKSFOR9000CCU: Recompensas
- THANKSFOR8000CCU: Recompensas
- THANKSFOR7000CCU: Recompensas
- THANKSFOR1MVITS: Recompensas
- THANKSFOR6000CCU: Recompensas
- SRYFORRESTART2: 15 rasgos, 10 cápsulas misteriosas, 1k gemas y 2k monedas
- 5KCCU: 1k gemas y 5 rasgos
- 500KVISIT: 1k gemas y 5 rasgos
- THANKFORSUPPORT: 1k gemas y 5 rasgos
- THANKSFOR1800CCU: 500 gemas y 5 rasgos
- FULLRELEASE: 500 gemas y 5 rasgos
- THANKSFOR400KVISIT: 500 gemas y 5 rasgos
- WORLDISALWAYSLEEP: 5k monedas, 500 gemas y 5 rasgos
- THANKSFOR1000CCU: 20 rasgos
- THANKS800CCUAND3KMEMBERS: 10 rasgos, 10 reinicios de estadísticas, 1k gemas y 1k monedas
- SRYFORBUGSANDFIXBALANCE: 1k gemas
- SRYFORRESTART: 1k gemas y 5 rasgos
- THANKS600CCU: 1k gemas y 10 rasgos
- SRYFORBUGS2: 10 rasgos
- SRYFORBUGS: 10 rasgos
- ANIMEMYSTERIOUS: 1k gemas y 10 rasgos
- RELEASE: 1k gemas, 10 rasgos, 10 reinicios de estadísticas y 10 reinicios de todas las estadísticas
Mientras llegan nuevos códigos para Anime misterioso, prueba los códigos de más experiencias en Roblox como 99 noches en el bosque, Anime Fighting Simulator, FNAF: Eternal Nights, The Forge, Blue Lock: Rivals, Juego de boxeo sin título y Campos de batalla de frutas, entre otros.