Videojuegos

Roblox códigos de Anime misterioso (octubre 2026)

Olas de enemigos anime.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Anime misterioso es un juego en Roblox donde puedes invocar poderosas unidades de anime, construir tu estrategia y defenderte contra oleadas de enemigos. Los desarrolladores trabajan continuamente para mejorar el juego, agregar nuevas funciones y brindar la mejor experiencia posible.

Cómo canjear códigos en Anime misterioso

Únete a la comunidad en Roblox de Anime misterioso y alcanza el nivel 5 en el juego para desbloquear la opción de canje. Una vez hecho esto, sigue estos pasos para canjear los códigos en Anime Mysterious:

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  • Inicia Anime misterioso en Roblox.
  • En la zona de aparición, busca al PNJ de Naruto.
  • Interactúa con él e introduce un código válido.
  • Haz clic en el botón ‘Canjear’ (Redeem) para obtener tus recompensas.

Nuevos códigos de Roblox Anime misterioso (octubre 2026)

THANKSFOR20KMEMBERDISCORD – 10 rasgos, 40 cápsulas de lanzamiento y 1000 monedas
THANKSFOR3MVISIT – 15 rasgos, 25 cápsulas de lanzamiento y 1000 monedas
THANKSFOR2MVISIT – recompensas
THANKSFOR10KCCU – recompensas
THANKSFOR9000CCU – recompensas
THANKSFOR8000CCU – recompensas
THANKSFOR7000CCU – recompensas
THANKSFOR1MVITS – recompensas
THANKSFOR6000CCU – recompensas
SRYFORRESTART2 – 15 rasgos, 10 cápsulas misteriosas, 1000 gemas y 2000 monedas
5KCCU – 1000 gemas y 5 rasgos
500KVISIT – 1000 gemas y 5 rasgos
THANKFORSUPPORT – 1000 gemas y 5 rasgos
THANKSFOR1800CCU – 500 gemas y 5 rasgos
FULLRELEASE – 500 gemas y 5 rasgos
THANKSFOR400KVISIT – 500 gemas y 5 rasgos
WORLDISALWAYSLEEP – 5000 monedas, 500 gemas y 5 rasgos
THANKSFOR1000CCU – 20 rasgos
THANKS800CCUAND3KMEMBERS – 10 rasgos, 10 reajustes de estadísticas, 1000 gemas y 1000 monedas
SRYFORBUGSANDFIXBALANCE – 1000 gemas
SRYFORRESTART – 1000 gemas y 5 rasgos
THANKS600CCU – 1000 gemas y 10 rasgos
SRYFORBUGS2 – 10 rasgos
SRYFORBUGS – 10 rasgos
ANIMEMYSTERIOUS – 1000 gemas y 10 rasgos
RELEASE – 1000 gemas, 10 rasgos, 10 reajustes de estadísticas y 10 reajustes completos de estadísticas

Mientras llegan nuevos códigos para Anime misterioso, prueba los códigos de más experiencias en Roblox como 99 noches en el bosque, Anime Fighting Simulator, FNAF: Eternal Nights, The Forge, Blue Lock: Rivals, Juego de boxeo sin título y Campos de batalla de frutas, entre otros.

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PorCesar Nuñez
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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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