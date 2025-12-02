Roblox: Códigos de Azure Latch (Diciembre 2025)

Videojuegos

Roblox Azure Latch Intro

Azure Latch es un juego en la plataforma de Roblox inspirado en el anime Blue Lock. Este juego competitivo de fútbol combina poderes y habilidades especiales con mecánicas rápidas y un estilo visual único, generando una jugabilidad intensa y muy llamativa. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos.

Cómo canjear códigos en Azure Latch

Roblox Azure Latch Codigos

Sigue estos pasos dentro de Azure Latch para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Únete al grupo del desarrollador [B:S] Azure Latch Team de BossStudio.
  2. Entra al juego
  3. En la parte inferior de la pantalla selecciona la opción Menú.
  4. Selecciona la ventana Rewards o Recompensas.
  5. Escribe el código exactamente como aparece.
  6. Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos de Azure Latch

Roblox Azure Latch Intro

Última actualización: Diciembre 2/2025

  • THATSNOTSUPPOSEDTOHAPPEN
  • imtakingthisgametothenextlevel
  • CHOMPCHOMP!
  • WaiterWaiterMoreOnionRings
  • FeelingSharky
  • OOPS!
  • illbeatyouup
  • happythanksgiving

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

