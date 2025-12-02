Roblox: Códigos de Azure Latch (Diciembre 2025)

Azure Latch es un juego en la plataforma de Roblox inspirado en el anime Blue Lock. Este juego competitivo de fútbol combina poderes y habilidades especiales con mecánicas rápidas y un estilo visual único, generando una jugabilidad intensa y muy llamativa. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos.
Cómo canjear códigos en Azure Latch
Sigue estos pasos dentro de Azure Latch para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Únete al grupo del desarrollador [B:S] Azure Latch Team de BossStudio.
- Entra al juego
- En la parte inferior de la pantalla selecciona la opción Menú.
- Selecciona la ventana Rewards o Recompensas.
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.
Códigos activos de Azure Latch
Última actualización: Diciembre 2/2025
- THATSNOTSUPPOSEDTOHAPPEN
- imtakingthisgametothenextlevel
- CHOMPCHOMP!
- WaiterWaiterMoreOnionRings
- FeelingSharky
- OOPS!
- illbeatyouup
- happythanksgiving
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.