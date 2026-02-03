Videojuegos

Roblox: Códigos de Azure Latch (Febrero 2026)

Todos los códigos activos de Azure Latch en Roblox y cómo canjearlos.

Roblox Azure Latch Intro

Azure Latch es un juego en la plataforma de Roblox inspirado en el anime Blue Lock. Este juego competitivo de fútbol combina poderes y habilidades especiales con mecánicas rápidas y un estilo visual único, generando una jugabilidad intensa y muy llamativa. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos.

Cómo canjear códigos en Azure Latch

Roblox Azure Latch Codigos

Sigue estos pasos dentro de Azure Latch para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Únete al grupo del desarrollador [B:S] Azure Latch Team de BossStudio.
  2. Entra al juego
  3. En la parte inferior de la pantalla selecciona la opción Menú.
  4. Selecciona la ventana Rewards o Recompensas.
  5. Escribe el código exactamente como aparece.
  6. Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos de Azure Latch

Última actualización: 3 de febrero de 2026

  • «THEGAMEBREAKSONCEAGAIN» — $12.500
  • «ULTRASADIST» — 10.000 Monedas de Estilo
  • «HIORIUPDATE» — $10.000
  • «NELISAGIREVAMP» — $10.000
  • «MYANIMEFANSMAN» — Gesto
  • «BROTHERNOAH» — Gesto
  • «TheAceEater» — 10.000 Monedas de Estilo
  • «GambleShot» — 7.500 Monedas de Estilo
  • «LetsGoUbers» — 5.000 Monedas de Estilo
  • «GIMMEDINERO» — My Anime Fans Man Emote
  • «AJOLLYDAYISCOMING» — 5k Monedas de Estilo
  • «WINTERUPDATE2025» — 10k Monedas de Estilo
  • «QUIET» — Gesto
  • «WELLTHATSVERYNICE» — 15k Monedas de Estilo
  • «ANOTHERPATCHNOTE» — 5k Monedas de Estilo
  • «DoubleConversion» — 10k Monedas de Estilo
  • «CALLMETHECHAMELEON» — 5k Monedas de Estilo

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

