Roblox: Códigos de Azure Latch (Febrero 2026)

Azure Latch es un juego en la plataforma de Roblox inspirado en el anime Blue Lock. Este juego competitivo de fútbol combina poderes y habilidades especiales con mecánicas rápidas y un estilo visual único, generando una jugabilidad intensa y muy llamativa. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos.
Cómo canjear códigos en Azure Latch
Sigue estos pasos dentro de Azure Latch para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Únete al grupo del desarrollador [B:S] Azure Latch Team de BossStudio.
- Entra al juego
- En la parte inferior de la pantalla selecciona la opción Menú.
- Selecciona la ventana Rewards o Recompensas.
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.
Códigos activos de Azure Latch
Última actualización: 3 de febrero de 2026
- «THEGAMEBREAKSONCEAGAIN» — $12.500
- «ULTRASADIST» — 10.000 Monedas de Estilo
- «HIORIUPDATE» — $10.000
- «NELISAGIREVAMP» — $10.000
- «MYANIMEFANSMAN» — Gesto
- «BROTHERNOAH» — Gesto
- «TheAceEater» — 10.000 Monedas de Estilo
- «GambleShot» — 7.500 Monedas de Estilo
- «LetsGoUbers» — 5.000 Monedas de Estilo
- «GIMMEDINERO» — My Anime Fans Man Emote
- «AJOLLYDAYISCOMING» — 5k Monedas de Estilo
- «WINTERUPDATE2025» — 10k Monedas de Estilo
- «QUIET» — Gesto
- «WELLTHATSVERYNICE» — 15k Monedas de Estilo
- «ANOTHERPATCHNOTE» — 5k Monedas de Estilo
- «DoubleConversion» — 10k Monedas de Estilo
- «CALLMETHECHAMELEON» — 5k Monedas de Estilo
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.
