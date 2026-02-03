Roblox: Códigos de Azure Latch (Febrero 2026)

Azure Latch es un juego en la plataforma de Roblox inspirado en el anime Blue Lock. Este juego competitivo de fútbol combina poderes y habilidades especiales con mecánicas rápidas y un estilo visual único, generando una jugabilidad intensa y muy llamativa. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos.

Cómo canjear códigos en Azure Latch

Sigue estos pasos dentro de Azure Latch para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Únete al grupo del desarrollador [B:S] Azure Latch Team de BossStudio. Entra al juego En la parte inferior de la pantalla selecciona la opción Menú. Selecciona la ventana Rewards o Recompensas. Escribe el código exactamente como aparece. Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos de Azure Latch

Última actualización: 3 de febrero de 2026

« THEGAMEBREAKSONCEAGAIN » — $12.500

» — $12.500 « ULTRASADIST » — 10.000 Monedas de Estilo

» — 10.000 Monedas de Estilo « HIORIUPDATE » — $10.000

» — $10.000 « NELISAGIREVAMP » — $10.000

» — $10.000 « MYANIMEFANSMAN » — Gesto

» — Gesto « BROTHERNOAH » — Gesto

» — Gesto « TheAceEater » — 10.000 Monedas de Estilo

» — 10.000 Monedas de Estilo « GambleShot » — 7.500 Monedas de Estilo

» — 7.500 Monedas de Estilo « LetsGoUbers » — 5.000 Monedas de Estilo

» — 5.000 Monedas de Estilo « GIMMEDINERO » — My Anime Fans Man Emote

» — My Anime Fans Man Emote « AJOLLYDAYISCOMING » — 5k Monedas de Estilo

» — 5k Monedas de Estilo « WINTERUPDATE2025 » — 10k Monedas de Estilo

» — 10k Monedas de Estilo « QUIET » — Gesto

» — Gesto « WELLTHATSVERYNICE » — 15k Monedas de Estilo

» — 15k Monedas de Estilo « ANOTHERPATCHNOTE » — 5k Monedas de Estilo

» — 5k Monedas de Estilo « DoubleConversion » — 10k Monedas de Estilo

» — 10k Monedas de Estilo «CALLMETHECHAMELEON» — 5k Monedas de Estilo

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.