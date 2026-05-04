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Roblox: Códigos de Azure Latch (mayo 2026)

Todos los códigos activos de Azure Latch en Roblox y cómo canjearlos.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min
Roblox Azure Latch Intro

Azure Latch es un juego en la plataforma de Roblox inspirado en el anime Blue Lock. Este juego competitivo de fútbol combina poderes y habilidades especiales con mecánicas rápidas y un estilo visual único, generando una jugabilidad intensa y muy llamativa. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos.

Cómo canjear códigos en Azure Latch

Roblox Azure Latch Codigos

Sigue estos pasos dentro de Azure Latch para reclamar tus recompensas a través de códigos:

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  1. Únete al grupo del desarrollador [B:S] Azure Latch Team de BossStudio.
  2. Entra al juego
  3. En la parte inferior de la pantalla selecciona la opción Menú.
  4. Selecciona la ventana Rewards o Recompensas.
  5. Escribe el código exactamente como aparece.
  6. Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos para Azure Latch de mayo de 2026

Roblox Azure Latch Intro

Última actualización: 4 de mayo del 2026

  • CLUBTOGETHER: Recompensas – nuevo
  • BLACKWIND: Recompensas – nuevo
  • SAFETYFIRST: Recompensas
  • CHEMSOON: Recompensas
  • SORRYFORDELAY: Recompensas
  • KIYORAUPDATE: Recompensas
  • ADDITIONALTIME: Recompensas
  • THOSEWHOSPIN: Recompensas
  • ULTRASADIST: Recompensas
  • HIORIUPDATE: Recompensas
  • NELISAGIREVAMP: Recompensas
  • MYANIMEFANSMAN: Gesto (Emote)
  • BROTHERNOAH: Gesto (Emote)
  • TheAceEater: 10,000 Monedas de estilo
  • GambleShot: 7,500 Monedas de estilo
  • LetsGoUbers: 5,000 Monedas de estilo
  • WINTERUPDATE2025: 10,000 Monedas de estilo
  • AJOLLYDAYISCOMING: 5,000 Monedas de estilo
  • QUIET: Gesto X
  • GIMMEDINERO: 10,000 de dinero

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

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Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
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Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
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