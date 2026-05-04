Roblox: Códigos de Azure Latch (mayo 2026)

Azure Latch es un juego en la plataforma de Roblox inspirado en el anime Blue Lock. Este juego competitivo de fútbol combina poderes y habilidades especiales con mecánicas rápidas y un estilo visual único, generando una jugabilidad intensa y muy llamativa. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos.
Cómo canjear códigos en Azure Latch
Sigue estos pasos dentro de Azure Latch para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Únete al grupo del desarrollador [B:S] Azure Latch Team de BossStudio.
- Entra al juego
- En la parte inferior de la pantalla selecciona la opción Menú.
- Selecciona la ventana Rewards o Recompensas.
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.
Códigos activos para Azure Latch de mayo de 2026
Última actualización: 4 de mayo del 2026
- CLUBTOGETHER: Recompensas – nuevo
- BLACKWIND: Recompensas – nuevo
- SAFETYFIRST: Recompensas
- CHEMSOON: Recompensas
- SORRYFORDELAY: Recompensas
- KIYORAUPDATE: Recompensas
- ADDITIONALTIME: Recompensas
- THOSEWHOSPIN: Recompensas
- ULTRASADIST: Recompensas
- HIORIUPDATE: Recompensas
- NELISAGIREVAMP: Recompensas
- MYANIMEFANSMAN: Gesto (Emote)
- BROTHERNOAH: Gesto (Emote)
- TheAceEater: 10,000 Monedas de estilo
- GambleShot: 7,500 Monedas de estilo
- LetsGoUbers: 5,000 Monedas de estilo
- WINTERUPDATE2025: 10,000 Monedas de estilo
- AJOLLYDAYISCOMING: 5,000 Monedas de estilo
- QUIET: Gesto X
- GIMMEDINERO: 10,000 de dinero
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.
Más contenido de Roblox
Más de: