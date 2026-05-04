Roblox: Códigos de Azure Latch (mayo 2026)

Azure Latch es un juego en la plataforma de Roblox inspirado en el anime Blue Lock. Este juego competitivo de fútbol combina poderes y habilidades especiales con mecánicas rápidas y un estilo visual único, generando una jugabilidad intensa y muy llamativa. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos.

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Cómo canjear códigos en Azure Latch

Sigue estos pasos dentro de Azure Latch para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Únete al grupo del desarrollador [B:S] Azure Latch Team de BossStudio. Entra al juego En la parte inferior de la pantalla selecciona la opción Menú. Selecciona la ventana Rewards o Recompensas. Escribe el código exactamente como aparece. Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos para Azure Latch de mayo de 2026

Última actualización: 4 de mayo del 2026

CLUBTOGETHER: Recompensas – nuevo

BLACKWIND: Recompensas – nuevo

SAFETYFIRST: Recompensas

CHEMSOON: Recompensas

SORRYFORDELAY: Recompensas

KIYORAUPDATE: Recompensas

ADDITIONALTIME: Recompensas

THOSEWHOSPIN: Recompensas

ULTRASADIST: Recompensas

HIORIUPDATE: Recompensas

NELISAGIREVAMP: Recompensas

MYANIMEFANSMAN: Gesto (Emote)

BROTHERNOAH: Gesto (Emote)

TheAceEater: 10,000 Monedas de estilo

GambleShot: 7,500 Monedas de estilo

LetsGoUbers: 5,000 Monedas de estilo

WINTERUPDATE2025: 10,000 Monedas de estilo

AJOLLYDAYISCOMING: 5,000 Monedas de estilo

QUIET: Gesto X

GIMMEDINERO: 10,000 de dinero

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.