Roblox: Códigos de Azure Latch (noviembre 2026)

Azure Latch es un juego en la plataforma de Roblox inspirado en el anime Blue Lock. Este juego competitivo de fútbol combina poderes y habilidades especiales con mecánicas rápidas y un estilo visual único, generando una jugabilidad intensa y muy llamativa. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos.
Cómo canjear códigos en Azure Latch
Sigue estos pasos dentro de Azure Latch para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Únete al grupo del desarrollador [B:S] Azure Latch Team de BossStudio.
- Entra al juego
- En la parte inferior de la pantalla selecciona la opción Menú.
- Selecciona la ventana Rewards o Recompensas.
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.
Códigos activos para Azure Latch de noviembre de 2026
Última actualización: 29 octubre del 2026
- RINSOONSTAYTUNED: 10k Monedas de Estilo y 15k de Dinero (nuevo)
- HITBOXESFIXED: 10k Monedas de Estilo y 15k de Dinero (nuevo)
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.
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