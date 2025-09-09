Videojuegos

Roblox: Códigos de Azure Latch (Septiembre 2025)

Descubre todos los códigos activos de Azure Latch en Roblox y aprende cómo canjearlos para obtener premios gratis.

Azure Latch es un juego en la plataforma de Roblox inspirado en el anime Blue Lock. Este juego competitivo de fútbol combina poderes y habilidades especiales con mecánicas rápidas y un estilo visual único, generando una jugabilidad intensa y muy llamativa. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos.

Cómo canjear códigos en Azure Latch

  1. Únete al grupo del desarrollador [B:S] Azure Latch Team de BossStudio.
  2. Entra al juego
  3. En la parte inferior de la pantalla selecciona la opción Menú.
  4. Selecciona la ventana Rewards o Recompensas.
  5. Escribe el código en la casilla de texto y confirma.
  6. ¡Recibirás la recompensa al instante!

Códigos activos de Azure Latch

  • SorryForTheBugs
  • ThankYouForStayingWithUs
  • WeAppreciateYouAll

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

