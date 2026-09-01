Roblox: Códigos de Azure Latch (septiembre 2026)

Azure Latch es un juego en la plataforma de Roblox inspirado en el anime Blue Lock. Este juego competitivo de fútbol combina poderes y habilidades especiales con mecánicas rápidas y un estilo visual único, generando una jugabilidad intensa y muy llamativa. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos.

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Cómo canjear códigos en Azure Latch

Sigue estos pasos dentro de Azure Latch para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Únete al grupo del desarrollador [B:S] Azure Latch Team de BossStudio. Entra al juego En la parte inferior de la pantalla selecciona la opción Menú. Selecciona la ventana Rewards o Recompensas. Escribe el código exactamente como aparece. Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos para Azure Latch de septiembre de 2026

Última actualización: 1 de septiembre del 2026

MASTERYKAISER: Yenes gratis (Nuevo)

Yenes gratis (Nuevo) SORRYFORLATERELEASE: Explosión gratis (Nuevo)

Explosión gratis (Nuevo) KAISERISNEXTWEEKNOWORRIES: Recompensas gratis

Recompensas gratis PINGOVERHAUL: Recompensas gratis

Recompensas gratis SORRYFORSHUTDOWN: Aizen

Aizen LATE60KCCUCODE: SSJ4 MVP

SSJ4 MVP AIKUANDGOALKEEPERCHANGES: 2.5k monedas de estilo y 3.4k de dinero

2.5k monedas de estilo y 3.4k de dinero TIMOTHYTHESEAL: 2.5k monedas de estilo y 3.4k de dinero

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.