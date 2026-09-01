Videojuegos

Roblox: Códigos de Azure Latch (septiembre 2026)

Todos los códigos activos de Azure Latch en Roblox y cómo canjearlos.

Juan Diego Mejia
Por
Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min
Roblox Azure Latch Intro

Azure Latch es un juego en la plataforma de Roblox inspirado en el anime Blue Lock. Este juego competitivo de fútbol combina poderes y habilidades especiales con mecánicas rápidas y un estilo visual único, generando una jugabilidad intensa y muy llamativa. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos.

Cómo canjear códigos en Azure Latch

Roblox Azure Latch Codigos

Sigue estos pasos dentro de Azure Latch para reclamar tus recompensas a través de códigos:

- Publicidad -
  1. Únete al grupo del desarrollador [B:S] Azure Latch Team de BossStudio.
  2. Entra al juego
  3. En la parte inferior de la pantalla selecciona la opción Menú.
  4. Selecciona la ventana Rewards o Recompensas.
  5. Escribe el código exactamente como aparece.
  6. Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos para Azure Latch de septiembre de 2026

Roblox Azure Latch Intro

Última actualización: 1 de septiembre del 2026

  • MASTERYKAISER: Yenes gratis (Nuevo)
  • SORRYFORLATERELEASE: Explosión gratis (Nuevo)
  • KAISERISNEXTWEEKNOWORRIES: Recompensas gratis
  • PINGOVERHAUL: Recompensas gratis
  • SORRYFORSHUTDOWN: Aizen
  • LATE60KCCUCODE: SSJ4 MVP
  • AIKUANDGOALKEEPERCHANGES: 2.5k monedas de estilo y 3.4k de dinero
  • TIMOTHYTHESEAL: 2.5k monedas de estilo y 3.4k de dinero

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

Roblox Códigos de Plants vs Brainrots (septiembre 2026)
 Roblox Códigos de Plants vs Brainrots (septiembre 2026)
Roblox: Códigos de Anime Final Quest (Misión final de Anime) para septiembre de 2026
 Roblox: Códigos de Anime Final Quest (Misión final…
Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (septiembre 2026)
 Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (septiembre…
Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para septiembre 2026
 Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para…
Roblox códigos de Pieza de Marinero (Sailor Piece) septiembre 2026
 Roblox códigos de Pieza de Marinero (Sailor Piece)…
Roblox códigos de 99 noches en el bosque (septiembre 2026)
 Roblox códigos de 99 noches en el bosque…
Más de:
Roblox Roblox
Roblox Códigos de Plants vs Brainrots (septiembre 2026)
La mitología afrobrasileña y el arte en acuarela se unen en Talaka, un bello juego de acción 2D que ya tiene una demo
Capcom en Tokyo Game Show 2026: anuncios, fecha de la transmisión especial y los todos los juegos que estarán en la feria
Star Wars Zero Company es un éxito, pero la mayoría de sus desarrolladores están «fuera de la oficina y sin recibir pagos»
Fecha, hora y cómo ver la presentación de Konami con los nuevos Silent Hill y Castlevania
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Roblox Plants Vs Brainrots Plantas y brainrots codigos Roblox Códigos de Plants vs Brainrots (septiembre 2026)
No hay comentarios

Lo último

Nvidia revela el rendimiento de DLSS 5, esto es todo lo que sabemos
Tecnología
LEGO Harry Potter Collection llevará su magia hasta Nintendo Switch 2
Videojuegos
Tamagotchi Ring es la nueva mascota virtual más pequeña de Bandai para 2027
Cultura POP
¿DLSS 5 para las GPU RTX 20 y 30? Estas son algunas impresiones
Tecnología