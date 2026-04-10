Roblox códigos de Baloncesto: Cero (abril 2026)

Baloncesto: Cero (Basketball: Zero en inglés)combina la intensidad del baloncesto con el estilo de animes como Slam Dunk y Kuroko no Basket. Está desarrollado por el mismo creador de Blue Lock: Rivals y ha ganado popularidad rápidamente dentro de Roblox. Para impulsar a los jugadores, se publican códigos con recompensas como monedas, potenciadores y giros de habilidades. Aquí te compartimos los códigos activos de Baloncesto: Cero en Roblox y la forma de canjearlos.
Cómo canjear códigos en Baloncesto: Cero
Para canjear códigos en Baloncesto: Cero o Basketball: Zero primero debes cumplir dos requisitos:
- Darle “like” al juego en Roblox.
- Unirte al grupo oficial de los desarrolladores.
Cuando lo hagas, sigue estos pasos:
- Abre el juego en Roblox.
- En el menú principal selecciona la opción Codes.
- Escribe el código en la casilla de texto.
- Haz clic en Confirmar para recibir tu recompensa al instante.
Códigos activos de Baloncesto: Cero (abril 2026)
Última actualización: 9 de abril de 2026
- JOHNNY – 50,000 de Dinero, 20 Giros de Estilo de la Suerte, 20 Giros de Zona de la Suerte – nuevo
- 30JOHNNY – 100,000 de Dinero, 25 Giros de Estilo de la Suerte, 25 Giros de Zona de la Suerte [requiere 30 min en el juego] – nuevo
- 1HRJOHNNY – 150,000 de Dinero, 30 Giros de Estilo de la Suerte, 30 Giros de Zona de la Suerte [requiere 1 hora en el juego] – nuevo
Ten en cuenta que estos códigos expiran rápidamente, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.