Roblox códigos de Baloncesto: Cero (abril 2026)

Baloncesto: Cero (Basketball: Zero en inglés)combina la intensidad del baloncesto con el estilo de animes como Slam Dunk y Kuroko no Basket. Está desarrollado por el mismo creador de Blue Lock: Rivals y ha ganado popularidad rápidamente dentro de Roblox. Para impulsar a los jugadores, se publican códigos con recompensas como monedas, potenciadores y giros de habilidades. Aquí te compartimos los códigos activos de Baloncesto: Cero en Roblox y la forma de canjearlos.

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Cómo canjear códigos en Baloncesto: Cero

Para canjear códigos en Baloncesto: Cero o Basketball: Zero primero debes cumplir dos requisitos:

Darle “like” al juego en Roblox.

Unirte al grupo oficial de los desarrolladores.

Cuando lo hagas, sigue estos pasos:

Abre el juego en Roblox. En el menú principal selecciona la opción Codes. Escribe el código en la casilla de texto. Haz clic en Confirmar para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Baloncesto: Cero (abril 2026)

Última actualización: 9 de abril de 2026

JOHNNY – 50,000 de Dinero, 20 Giros de Estilo de la Suerte, 20 Giros de Zona de la Suerte – nuevo

– 50,000 de Dinero, 20 Giros de Estilo de la Suerte, 20 Giros de Zona de la Suerte – 30JOHNNY – 100,000 de Dinero, 25 Giros de Estilo de la Suerte, 25 Giros de Zona de la Suerte [requiere 30 min en el juego] – nuevo

– 100,000 de Dinero, 25 Giros de Estilo de la Suerte, 25 Giros de Zona de la Suerte [requiere 30 min en el juego] – 1HRJOHNNY – 150,000 de Dinero, 30 Giros de Estilo de la Suerte, 30 Giros de Zona de la Suerte [requiere 1 hora en el juego] – nuevo

Ten en cuenta que estos códigos expiran rápidamente, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.