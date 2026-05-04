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Roblox códigos de Baloncesto: Cero (mayo 2026)

Giros y Monedas gratis.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min

Baloncesto: Cero (Basketball: Zero en inglés)combina la intensidad del baloncesto con el estilo de animes como Slam Dunk y Kuroko no Basket. Está desarrollado por el mismo creador de Blue Lock: Rivals y ha ganado popularidad rápidamente dentro de Roblox. Para impulsar a los jugadores, se publican códigos con recompensas como monedas, potenciadores y giros de habilidades. Aquí te compartimos los códigos activos de Baloncesto: Cero en Roblox y la forma de canjearlos.

Cómo canjear códigos en Baloncesto: Cero

Roblox Basketball: Zero Partido en juego

Para canjear códigos en Baloncesto: Cero o Basketball: Zero primero debes cumplir dos requisitos:

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  • Darle “like” al juego en Roblox.
  • Unirte al grupo oficial de los desarrolladores.

Cuando lo hagas, sigue estos pasos:

  1. Abre el juego en Roblox.
  2. En el menú principal selecciona la opción Codes.
  3. Escribe el código en la casilla de texto.
  4. Haz clic en Confirmar para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Baloncesto: Cero (mayo 2026)

Roblox Basketball: Zero Códigos Activos

Última actualización: 4 de mayo del 2026

CódigoRecompensas
SHADOWQUEST15 Giros de la suerte (Lucky Spins), 1,000 LLAVES y 20,000 de Dinero (¡NUEVO!)
30SHADOWQUEST20 Giros de la suerte (Lucky Spins), 2,500 LLAVES y 50,000 de Dinero (¡NUEVO!)

Ten en cuenta que estos códigos expiran rápidamente, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

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Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
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Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
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