Roblox códigos de Baloncesto: Cero (Basketball Zero) noviembre 2026

Baloncesto: Cero (Basketball: Zero en inglés)combina la intensidad del baloncesto con el estilo de animes como Slam Dunk y Kuroko no Basket. Está desarrollado por el mismo creador de Blue Lock: Rivals y ha ganado popularidad rápidamente dentro de Roblox. Para impulsar a los jugadores, se publican códigos con recompensas como monedas, potenciadores y giros de habilidades. Aquí te compartimos los códigos activos de Baloncesto: Cero en Roblox y la forma de canjearlos.
Cómo canjear códigos en Baloncesto: Cero
Para canjear códigos en Baloncesto: Cero o Basketball: Zero primero debes cumplir dos requisitos:
- Darle “like” al juego en Roblox.
- Unirte al grupo oficial de los desarrolladores.
Cuando lo hagas, sigue estos pasos:
- Abre el juego en Roblox.
- En el menú principal selecciona la opción Codes.
- Escribe el código en la casilla de texto.
- Haz clic en Confirmar para recibir tu recompensa al instante.
Códigos activos de Baloncesto: Cero (noviembre 2026)
Última actualización: 6 de octubre de 2026.
- HALLOWEEN: 15 Giros Afortunados de Estilo, 15 Giros Afortunados de Zona, 50,000 de Dinero (nuevo)
- 15HALLOWEEN: 10 Giros Afortunados de Estilo, 10 Giros Afortunados de Zona, 100,000 de Dinero [requiere 15 minutos de tiempo de juego] (nuevo)
Ten en cuenta que estos códigos expiran rápidamente, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.