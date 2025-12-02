Videojuegos

Roblox: códigos de Basketball: Zero (Diciembre 2025)

Encuentra los códigos activos de Basketball: Zero en Roblox y consigue giros gratis, zonas y más recompensas.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min
Roblox Basketball: Zero Intro

Basketball: Zero combina la intensidad del baloncesto con el estilo de animes como Slam Dunk y Kuroko no Basket. Está desarrollado por el mismo creador de Blue Lock: Rivals y ha ganado popularidad rápidamente dentro de Roblox. Para impulsar a los jugadores, se publican códigos con recompensas como monedas, potenciadores y giros de habilidades. Aquí te compartimos los códigos activos de Basketball Zero en Roblox y la forma de canjearlos.

Cómo canjear códigos en Basketball: Zero

- Publicidad -
Roblox Basketball: Zero Partido en juego

Para canjear códigos en Basketball: Zero primero debes cumplir dos requisitos:

  • Darle “like” al juego en Roblox.
  • Unirte al grupo oficial de los desarrolladores.

Cuando lo hagas, sigue estos pasos:

  1. Abre el juego en Roblox.
  2. En el menú principal selecciona la opción Codes.
  3. Escribe el código en la casilla de texto.
  4. Haz clic en Confirmar para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Basketball: Zero (Septiembre 2025)

Roblox Basketball: Zero Códigos

Última actualización: Diciembre 2/2025

  • ECLIPSE – 25 giros con suerte de estilo y zonas
  • Embrace without fear, and you shall never truly oof.

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

 Roblox: códigos de Basketball: Zero (Diciembre 2025)
Roblox códigos de Blue Lock: Rivals (Diciembre 2025)
Roblox códigos de Volleyball Legends (Diciembre 2025)
Roblox: Códigos de Azure Latch (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Hunty Zombie (Diciembre 2025)
Roblox códigos de 99 Noches en el bosque…
Roblox códigos de Blue Lock: Rivals (Diciembre 2025)
Roblox códigos de Volleyball Legends (Diciembre 2025)
Roblox: Códigos de Azure Latch (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Hunty Zombie (Diciembre 2025)
Los Sims 4 recibirá un montón de contenido de Bob Esponja
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir:
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Roblox Blue Lock Rivals Intro Roblox códigos de Blue Lock: Rivals (Diciembre 2025)
No hay comentarios

Lo último

Conozcan la fecha de inicio y todas las novedades de la temporada 20 de Overwatch 2
Videojuegos
Ball x Pit tendrá tres actualizaciones gratis que llegarán en 2026
Videojuegos
Fortnite cambió las drogas por pociones de escudo en La venganza de Yuki, el cortometraje de Kill Bill
Videojuegos
El próximo juego de Splinter Cell recupera a su director
Videojuegos