Roblox códigos de Basketball: Zero (febrero 2026)

Basketball: Zero combina la intensidad del baloncesto con el estilo de animes como Slam Dunk y Kuroko no Basket. Está desarrollado por el mismo creador de Blue Lock: Rivals y ha ganado popularidad rápidamente dentro de Roblox. Para impulsar a los jugadores, se publican códigos con recompensas como monedas, potenciadores y giros de habilidades. Aquí te compartimos los códigos activos de Basketball Zero en Roblox y la forma de canjearlos.

Cómo canjear códigos en Basketball: Zero

Para canjear códigos en Basketball: Zero primero debes cumplir dos requisitos:

Darle “like” al juego en Roblox.

Unirte al grupo oficial de los desarrolladores.

Cuando lo hagas, sigue estos pasos:

Abre el juego en Roblox. En el menú principal selecciona la opción Codes. Escribe el código en la casilla de texto. Haz clic en Confirmar para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Basketball: Zero

Última actualización: 6 de febrero 2026

WEEKCASH : 50.000 Cash y 10 Lucky Spin

: 50.000 Cash y 10 Lucky Spin 30WEEKCASH: 200.000 Cash y 10 Lucky Spin

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.