Roblox códigos de Basketball: Zero (febrero 2026)

Basketball: Zero combina la intensidad del baloncesto con el estilo de animes como Slam Dunk y Kuroko no Basket. Está desarrollado por el mismo creador de Blue Lock: Rivals y ha ganado popularidad rápidamente dentro de Roblox. Para impulsar a los jugadores, se publican códigos con recompensas como monedas, potenciadores y giros de habilidades. Aquí te compartimos los códigos activos de Basketball Zero en Roblox y la forma de canjearlos.
Cómo canjear códigos en Basketball: Zero
Para canjear códigos en Basketball: Zero primero debes cumplir dos requisitos:
- Darle “like” al juego en Roblox.
- Unirte al grupo oficial de los desarrolladores.
Cuando lo hagas, sigue estos pasos:
- Abre el juego en Roblox.
- En el menú principal selecciona la opción Codes.
- Escribe el código en la casilla de texto.
- Haz clic en Confirmar para recibir tu recompensa al instante.
Códigos activos de Basketball: Zero
Última actualización: 6 de febrero 2026
- WEEKCASH: 50.000 Cash y 10 Lucky Spin
- 30WEEKCASH: 200.000 Cash y 10 Lucky Spin
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.