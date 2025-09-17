Videojuegos

Roblox: códigos de Basketball: Zero (Septiembre 2025)

Encuentra los códigos activos de Basketball: Zero en Roblox y consigue giros gratis, zonas y más recompensas.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 1 min
Roblox Basketball: Zero Intro

Basketball: Zero combina la intensidad del baloncesto con el estilo de animes como Slam Dunk y Kuroko no Basket. Está desarrollado por el mismo creador de Blue Lock: Rivals y ha ganado popularidad rápidamente dentro de Roblox. Para impulsar a los jugadores, se publican códigos con recompensas como monedas, potenciadores y giros de habilidades. Aquí te compartimos los códigos activos de Basketball Zero en Roblox y la forma de canjearlos.

Cómo canjear códigos en Basketball: Zero

Roblox Basketball: Zero Partido en juego

Para canjear códigos en Basketball: Zero primero debes cumplir dos requisitos:

  • Darle “like” al juego en Roblox.
  • Unirte al grupo oficial de los desarrolladores.

Cuando lo hagas, sigue estos pasos:

  1. Abre el juego en Roblox.
  2. En el menú principal selecciona la opción Codes.
  3. Escribe el código en la casilla de texto.
  4. Haz clic en Confirmar para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Basketball: Zero (Septiembre 2025)

Roblox Basketball: Zero Códigos

Última actualización: Septiembre 16/2025

  • CHROLLOBIRTHDAY – 25 Giros con suerte y giros de zona
🔥

Más contenido de Roblox

 Roblox: códigos de Basketball: Zero (Septiembre 2025)
Roblox: códigos de Blue Lock: Rivals (Septiembre 2025)
Roblox: códigos de Volleyball Legends (Septiembre 2025)
Roblox: Códigos de Azure Latch (Septiembre 2025)
Roblox Hunty Zombie: Códigos activos (septiembre 2025)
Roblox Hunty Zombie: ¿Cómo jugar?
Roblox: códigos de Blue Lock: Rivals (Septiembre 2025)
Así es Arkheron, el nuevo juego ‘jugador contra jugador’ de uno de los exdiseñadores de World of Warcraft
Lollipop Chainsaw RePop tendrá una versión mejorada para Nintendo Switch 2
¿Nostalgia por el primer Command & Conquer? El juego uruguayo Dying Breed es la solución
El juego latinoamericano Sopa – la historia de la papa robada ya tiene fecha de lanzamiento
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir:
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Roblox Blue Lock Rivals Intro Roblox: códigos de Blue Lock: Rivals (Septiembre 2025)
No hay comentarios

Lo último

Marvel Zombies luce deliciosamente fresca para una serie de los héroes más poderosos de la Tierra
Cine y TV
Ranma 1/2: nuevo tráiler doblado al español de Latinoamérica confirma cuál es el opening de la segunda temporada
Anime y Manga
2XKO: todos los cambios y notas del parche de corrección encargado de eliminar algunos glitches
Videojuegos
Alien: Rogue Incursion Evolved Edition también contará con versión para Xbox Series X/S
Videojuegos