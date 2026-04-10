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Roblox códigos de Blue Lock: Rivals (abril 2026)

Descubre los códigos de Blue Lock: Rivals en Roblox y consigue recompensas gratis.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min
Roblox Blue Lock Rivals Intro

Blue Lock: Rivals es uno de los juegos más populares de Roblox, inspirado en el famoso anime de fútbol Blue Lock. En este título compites para convertirte en el mejor delantero, enfrentándote a otros jugadores y demostrando tus habilidades. Los desarrolladores publican códigos que entregan giros de habilidad y estilos de juego. Aquí te mostramos los códigos activos de Blue Lock Rivals en Roblox y cómo canjearlos.

Última actualización: 9 de abril de 2026.

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Cómo canjear códigos en Blue Lock: Rivals

Roblox Blue Lock Rivals Celebracion de gol

Para canjear códigos en Blue Lock: Rivals necesitas cumplir algunos requisitos previos:

  • Ser miembro del grupo oficial del juego en Roblox.
  • Darle “like” al juego.
  • Alcanzar al menos nivel 10.

Cuando cumplas con estos pasos, sigue estas instrucciones:

  1. Entra al juego.
  2. En la parte inferior izquierda de la pantalla, selecciona la opción Codes o Códigos.
  3. Escribe el código exactamente como aparece en la lista.
  4. Pulsa Redeem para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Blue Lock: Rivals (abril 2026)

Roblox Blue Lock Rivals Codigos

Última actualización: 9 de abril de 2026

  • EasterYuki – 10 Giros de Estilo de la Suerte – nuevo
  • EggStyle – 5 Giros de Flujo (Flow) de la Suerte – nuevo
  • SORRYDELAYEASTER – 5 Giros de Estilo de la Suerte – nuevo

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

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Juan Diego Mejia, PerrySimulator
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Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
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