Roblox códigos de Blue Lock: Rivals (Diciembre 2025)

Descubre los códigos de Blue Lock: Rivals en Roblox y consigue recompensas gratis.

Roblox Blue Lock Rivals Intro

Blue Lock: Rivals es uno de los juegos más populares de Roblox, inspirado en el famoso anime de fútbol Blue Lock. En este título compites para convertirte en el mejor delantero, enfrentándote a otros jugadores y demostrando tus habilidades. Los desarrolladores publican códigos que entregan giros de habilidad y estilos de juego. Aquí te mostramos los códigos activos de Blue Lock Rivals en Roblox y cómo canjearlos.

Cómo canjear códigos en Blue Lock: Rivals

Roblox Blue Lock Rivals Celebracion de gol

Para canjear códigos en Blue Lock: Rivals necesitas cumplir algunos requisitos previos:

  • Ser miembro del grupo oficial del juego en Roblox.
  • Darle “like” al juego.
  • Alcanzar al menos nivel 10.

Cuando cumplas con estos pasos, sigue estas instrucciones:

  1. Entra al juego.
  2. En la parte inferior izquierda de la pantalla selecciona la opción Codes o Códigos.
  3. Escribe el código exactamente como aparece en la lista.
  4. Pulsa Redeem para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Blue Lock: Rivals (Septiembre 2025)

Roblox Blue Lock Rivals Codigos

Última actualización: Diciembre 2/2025

  • SNOWLOCK1 – 5 Giros festivos.
  • HAPPYSNOWLOCK – 10 Giros de estilo con suerte.
  • FIRSTGIFT – 5 Giros de flow con suerte.
  • SNOWFALLDELAY– 5 Giros de estilo con suerte.

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

