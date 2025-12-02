Roblox códigos de Blue Lock: Rivals (Diciembre 2025)

Blue Lock: Rivals es uno de los juegos más populares de Roblox, inspirado en el famoso anime de fútbol Blue Lock. En este título compites para convertirte en el mejor delantero, enfrentándote a otros jugadores y demostrando tus habilidades. Los desarrolladores publican códigos que entregan giros de habilidad y estilos de juego. Aquí te mostramos los códigos activos de Blue Lock Rivals en Roblox y cómo canjearlos.

Cómo canjear códigos en Blue Lock: Rivals

Para canjear códigos en Blue Lock: Rivals necesitas cumplir algunos requisitos previos:

Ser miembro del grupo oficial del juego en Roblox.

oficial del juego en Roblox. Darle “ like ” al juego.

” al juego. Alcanzar al menos nivel 10.

Cuando cumplas con estos pasos, sigue estas instrucciones:

Entra al juego. En la parte inferior izquierda de la pantalla selecciona la opción Codes o Códigos. Escribe el código exactamente como aparece en la lista. Pulsa Redeem para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Blue Lock: Rivals (Septiembre 2025)

Última actualización: Diciembre 2/2025

SNOWLOCK1 – 5 Giros festivos.

– 5 Giros festivos. HAPPYSNOWLOCK – 10 Giros de estilo con suerte.

– 10 Giros de estilo con suerte. FIRSTGIFT – 5 Giros de flow con suerte.

– 5 Giros de flow con suerte. SNOWFALLDELAY– 5 Giros de estilo con suerte.

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.