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Roblox códigos de Blue Lock: Rivals [Bloqueo Azul: Rivales] (octubre 2026)

Descubre los códigos de Blue Lock: Rivals en Roblox y consigue recompensas gratis.

Juan Diego Mejia
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Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min
Roblox Blue Lock Rivals Intro

Blue Lock: Rivals es uno de los juegos más populares de Roblox, inspirado en el famoso anime de fútbol Blue Lock. En este título compites para convertirte en el mejor delantero, enfrentándote a otros jugadores y demostrando tus habilidades. Los desarrolladores publican códigos que entregan giros de habilidad y estilos de juego. Aquí te mostramos los códigos activos de Blue Lock Rivals en Roblox y cómo canjearlos.

Cómo canjear códigos en Blue Lock: Rivals [Bloqueo Azul: Rivales]

Roblox Blue Lock Rivals Celebracion de gol

Para canjear códigos en Blue Lock: Rivals necesitas cumplir algunos requisitos previos:

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  • Ser miembro del grupo oficial del juego en Roblox.
  • Darle “like” al juego.
  • Alcanzar al menos nivel 10.

Cuando cumplas con estos pasos, sigue estas instrucciones:

  1. Entra al juego.
  2. En la parte inferior izquierda de la pantalla, selecciona la opción Codes o Códigos.
  3. Escribe el código exactamente como aparece en la lista.
  4. Pulsa Redeem para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Blue Lock: Rivals [Bloqueo Azul: Rivales] (octubre 2026)

Roblox Blue Lock Rivals Codigos

Última actualización: 6 de octubre de 2026.

  • DONREVAMP: 5 Giros Afortunados y 5 Flujos Afortunados (nuevo)
  • SENDOUNEXT: 5 Flujos Afortunados (nuevo)
  • ACEEATER: 5 Giros Afortunados (nuevo)

Los códigos en Blue Lock Rivals deben introducirse exactamente como se muestran, manteniendo las mayúsculas y signos de puntuación, de lo contrario no podrán ser canjeados.Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

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Juan Diego Mejia, PerrySimulator
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Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
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