Roblox: códigos de Blue Lock: Rivals (Septiembre 2025)

Descubre los códigos de Blue Lock: Rivals en Roblox y consigue recompensas gratis para destacar en el campo.

Juan Diego Mejia
Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min
Roblox Blue Lock Rivals Intro

Blue Lock: Rivals es uno de los juegos más populares de Roblox, inspirado en el famoso anime de fútbol Blue Lock. En este título compites para convertirte en el mejor delantero, enfrentándote a otros jugadores y demostrando tus habilidades. Los desarrolladores publican códigos que entregan giros de habilidad y estilos de juego. Aquí te mostramos los códigos activos de Blue Lock Rivals en Roblox y cómo canjearlos.

Cómo canjear códigos en Blue Lock: Rivals

Roblox Blue Lock Rivals Celebracion de gol

Para canjear códigos en Blue Lock: Rivals necesitas cumplir algunos requisitos previos:

  • Ser miembro del grupo oficial del juego en Roblox.
  • Darle “like” al juego.
  • Alcanzar al menos nivel 10.

Cuando cumplas con estos pasos, sigue estas instrucciones:

  1. Entra al juego.
  2. En la parte inferior izquierda de la pantalla selecciona la opción Codes o Códigos.
  3. Escribe el código exactamente como aparece en la lista.
  4. Pulsa Redeem para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Blue Lock: Rivals (Septiembre 2025)

Roblox Blue Lock Rivals Codigos

Última actualización: Septiembre 16/2025

  • BRAZILMAN – 20 Giros de estilo con suerte + 10 Giros de flujo con suerte
  • DANCERHYPE – 20 Giros de estilo con suerte + 5 Giros de flujo con suerte
  • BACHIRADAD – 5 Giros de estilo con suerte + 1 Giros de flujo con suerte
  • OPUPDATE – 5 Giros de estilo con suerte
🔥

Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Así es Arkheron, el nuevo juego ‘jugador contra jugador’ de uno de los exdiseñadores de World of Warcraft
