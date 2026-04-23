Roblox códigos de Brookhaven RP (abril 2026)

Si bien Roblox cuenta con una gran variedad de juegos de rol, Brookhaven RP posee varias funciones interesantes, entre las que destaca la posibilidad de escuchar música mientras conduces tu vehículo. A diferencia de otros juegos, los códigos te permiten escuchar música nueva en lugar de potenciadores o mejoras. Si buscas disfrutar de toda la música que puedas, usa los códigos de Brookhaven RP que aparecen a continuación. Sin embargo, Roblox podría eliminar los códigos de música por derechos de autor en cualquier momento.

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Cómo canjear códigos de Brookhaven RP

Canjear códigos para Brookhaven RP es un proceso sencillo, que te explicamos a continuación con los pasos a seguir:

Abre la experiencia de Brookhaven RP en Roblox.

Haz clic en el botón de Vehículos a la derecha.

Selecciona el vehículo que quieras y haz clic en la casilla de Música en la parte superior.

Compra el pase Brookhaven Music Unlocked por 199 Robux.

Pega el código en el cuadro de texto y haz clic en el botón azul de Reproducir.

Última actualización: 23 de abril 2026

Códigos nuevos de Brookhaven RP

Actualmente, Brookhaven RP no admite códigos de música. No puedes usar los códigos que aparecen a continuación para reproducir música mientras estás en un vehículo. Sin embargo, aún puedes reproducir música desde el pase después de entrar en un vehículo. Verás una lista de reproducción al entrar en un vehículo y hacer clic en el reproductor de música.

78534559289195 – ¡Aquí vengo!

71934965392436 – ¡Mezcla de payaso hipnotizador!

1836448915 – Flauta irlandesa 30

5776344796 – OP de Jujutsu Kaisen – Eve

926493242 – Jazz relajante

915288747 – Oofing en los 90

591276362 – BTS Fire

7020008209 – iCarly freestyle

131154740 – Harlem Shake

1837879082 – Cataratas del Paraíso

398159550 – Nightcore (Titanium)

169360242 – Banana Song

2862170886 – Old Town Road

130762736 – Remix Dubstep (26k+)

6691673908 – Rock – Sueños (con Young Thug)

135308045 – triste violín

587156015 – Nightcore – Light ‘Em Up x Girl On Fire (S/V)

212675193 – Caillou Trap Remix

1845554017 – Uptown

1305251774 – Música de Wii

9119119619 – Música de ascensor

212675193 – Caillou Trap Remix

915288747 – Oofing in the 90s

165065112 – Mako Beam (Proximity)

9045389581 – Midnight Carnival Alternate

142376088 – Parry Gripp – Raining Tacos

1845793864 – The Will to Fight A

168208965 – Whatcha Say de Jason Derulo

5410086218 – Crab Rave

130778839 – Everybody do the flop

186317099 – 2Pac, Life Goes On

5925841720 – 2Pac ft. Dr. Dre, California Love

1259050178 – A Roblox Rap

225150067 – Baby Bash, Suga Suga

6957372976 – Bad Bunny, Yonaguni

1845016505 – Believer

1321038120 – Billie Eilish, Ocean Eyes

6843558868 – BTS, Butter

1894066752 – BTS, Fake Love

5760198930 – Clairo, Sofia

6657083880 – Doja Cat, Kiss Me More

521116871 – Doja Cat, Say Así que

6432181830 – Glass Animals, Heat Wave

249672730 – Illijiah, On My Way

1243143051 – Jingle Oof

4591688095 – Justin Bieber, Yummy

6403599974 – Kali Uchis, Telepatia

6177409271 – Kim Dracula, Paparazzi

6620108916 – Lil Nas X, Call Me By Your Name

3340674075 – Lil Nas X, Panini

143666548 – Música del Canal Mii

6833920398 – Olivia Rodrigo, Good 4 U

614018503 – Pink Fong, Baby Shark

6447077697 – PinkPantheress, Pain

3400778682 – Gimnasio de Pokémon Espada / Escudo

6678031214 – Polo G, RAPSTAR

6887728970 – Rauw Alejandro, Todo De Ti

5595658625 – Royal & the Serpent, Overwhelmed

6760592191 – Silk Sonic, Leave The Door Open

2623209752 – Ski Mask The Slump God, Nuketown

292861322 – Snoop Dogg, Drop It Like It’s Hot

6794553622 – Syko, Brooklyn Blood Pop

6159978466 – Taylor Swift, You Belong With Me

6463211475 – Tesher, Jalebi Baby

6815150969 – The Kid LAROI ft. Justin Bieber, Stay

4982789390 – The Weeknd, Blinding Lights

5619169255 – The Weeknd, Save Tus Lágrimas

224845627 – El Baile del Gatito

5145539495 – Tina Turner, ¿Qué Tiene Que Ver el Amor con Esto?

1259050178 – Un Rap de Roblox/Feliz Navidad Roblox

6957372976 – Bad Bunny – Yonaguni

1845016505 – Believer

6843558868 – BTS – Butter

5253604010 – Capone – Oh No

5937000690 – Chikatto – Chika Chika

5760198930 – Clairo – Sofia

1725273277 – Frank Ocean – Chanel

189105508 – Frozen – Let It Go

6432181830 – Glass Animals – Heat Wave

249672730 – Illijah – On My Way

1243143051 – Jingle Oof (parodia de Jingle Bells)

224845627 – The Kitty Cat Dance

6620108916 – Lil Nas X – Call Me By Your Name

143666548 – Música del Canal Mii

6447077697 – PinkPantheress Pain

6678031214 – Polo G – RAPSTAR

6887728970 – Rauw Alejandro – Todo De Ti

5595658625 – Royal & the Serpent – ​​Overwhelmed

292861322 – Snoop Dogg – Drop It Like It’s Hot

6794553622 – Syko Brooklyn Blood Pop

6463211475 – Tesher – Jalebi Baby

154664102 – Te han trolleado

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