Roblox códigos de Brookhaven RP (abril 2026)

Si bien Roblox cuenta con una gran variedad de juegos de rol, Brookhaven RP posee varias funciones interesantes, entre las que destaca la posibilidad de escuchar música mientras conduces tu vehículo. A diferencia de otros juegos, los códigos te permiten escuchar música nueva en lugar de potenciadores o mejoras. Si buscas disfrutar de toda la música que puedas, usa los códigos de Brookhaven RP que aparecen a continuación. Sin embargo, Roblox podría eliminar los códigos de música por derechos de autor en cualquier momento.
Cómo canjear códigos de Brookhaven RP
Canjear códigos para Brookhaven RP es un proceso sencillo, que te explicamos a continuación con los pasos a seguir:
- Abre la experiencia de Brookhaven RP en Roblox.
- Haz clic en el botón de Vehículos a la derecha.
- Selecciona el vehículo que quieras y haz clic en la casilla de Música en la parte superior.
- Compra el pase Brookhaven Music Unlocked por 199 Robux.
- Pega el código en el cuadro de texto y haz clic en el botón azul de Reproducir.
Última actualización: 23 de abril 2026
Códigos nuevos de Brookhaven RP
Actualmente, Brookhaven RP no admite códigos de música. No puedes usar los códigos que aparecen a continuación para reproducir música mientras estás en un vehículo. Sin embargo, aún puedes reproducir música desde el pase después de entrar en un vehículo. Verás una lista de reproducción al entrar en un vehículo y hacer clic en el reproductor de música.
- 78534559289195 – ¡Aquí vengo!
- 71934965392436 – ¡Mezcla de payaso hipnotizador!
- 1836448915 – Flauta irlandesa 30
- 5776344796 – OP de Jujutsu Kaisen – Eve
- 926493242 – Jazz relajante
- 915288747 – Oofing en los 90
- 591276362 – BTS Fire
- 7020008209 – iCarly freestyle
- 131154740 – Harlem Shake
- 1837879082 – Cataratas del Paraíso
- 398159550 – Nightcore (Titanium)
- 169360242 – Banana Song
- 2862170886 – Old Town Road
- 130762736 – Remix Dubstep (26k+)
- 6691673908 – Rock – Sueños (con Young Thug)
- 135308045 – triste violín
- 587156015 – Nightcore – Light ‘Em Up x Girl On Fire (S/V)
- 212675193 – Caillou Trap Remix
- 1845554017 – Uptown
- 1305251774 – Música de Wii
- 9119119619 – Música de ascensor
- 212675193 – Caillou Trap Remix
- 915288747 – Oofing in the 90s
- 165065112 – Mako Beam (Proximity)
- 9045389581 – Midnight Carnival Alternate
- 142376088 – Parry Gripp – Raining Tacos
- 1845793864 – The Will to Fight A
- 168208965 – Whatcha Say de Jason Derulo
- 5410086218 – Crab Rave
- 130778839 – Everybody do the flop
- 186317099 – 2Pac, Life Goes On
- 5925841720 – 2Pac ft. Dr. Dre, California Love
- 1259050178 – A Roblox Rap
- 225150067 – Baby Bash, Suga Suga
- 6957372976 – Bad Bunny, Yonaguni
- 1845016505 – Believer
- 1321038120 – Billie Eilish, Ocean Eyes
- 6843558868 – BTS, Butter
- 1894066752 – BTS, Fake Love
- 5760198930 – Clairo, Sofia
- 6657083880 – Doja Cat, Kiss Me More
- 521116871 – Doja Cat, Say Así que
- 6432181830 – Glass Animals, Heat Wave
- 249672730 – Illijiah, On My Way
- 1243143051 – Jingle Oof
- 4591688095 – Justin Bieber, Yummy
- 6403599974 – Kali Uchis, Telepatia
- 6177409271 – Kim Dracula, Paparazzi
- 6620108916 – Lil Nas X, Call Me By Your Name
- 3340674075 – Lil Nas X, Panini
- 143666548 – Música del Canal Mii
- 6833920398 – Olivia Rodrigo, Good 4 U
- 614018503 – Pink Fong, Baby Shark
- 6447077697 – PinkPantheress, Pain
- 3400778682 – Gimnasio de Pokémon Espada / Escudo
- 6678031214 – Polo G, RAPSTAR
- 6887728970 – Rauw Alejandro, Todo De Ti
- 5595658625 – Royal & the Serpent, Overwhelmed
- 6760592191 – Silk Sonic, Leave The Door Open
- 2623209752 – Ski Mask The Slump God, Nuketown
- 292861322 – Snoop Dogg, Drop It Like It’s Hot
- 6794553622 – Syko, Brooklyn Blood Pop
- 6159978466 – Taylor Swift, You Belong With Me
- 6463211475 – Tesher, Jalebi Baby
- 6815150969 – The Kid LAROI ft. Justin Bieber, Stay
- 4982789390 – The Weeknd, Blinding Lights
- 5619169255 – The Weeknd, Save Tus Lágrimas
- 224845627 – El Baile del Gatito
- 5145539495 – Tina Turner, ¿Qué Tiene Que Ver el Amor con Esto?
- 1259050178 – Un Rap de Roblox/Feliz Navidad Roblox
- 6957372976 – Bad Bunny – Yonaguni
- 1845016505 – Believer
- 6843558868 – BTS – Butter
- 5253604010 – Capone – Oh No
- 5937000690 – Chikatto – Chika Chika
- 5760198930 – Clairo – Sofia
- 1725273277 – Frank Ocean – Chanel
- 189105508 – Frozen – Let It Go
- 6432181830 – Glass Animals – Heat Wave
- 249672730 – Illijah – On My Way
- 1243143051 – Jingle Oof (parodia de Jingle Bells)
- 224845627 – The Kitty Cat Dance
- 6620108916 – Lil Nas X – Call Me By Your Name
- 143666548 – Música del Canal Mii
- 6447077697 – PinkPantheress Pain
- 6678031214 – Polo G – RAPSTAR
- 6887728970 – Rauw Alejandro – Todo De Ti
- 5595658625 – Royal & the Serpent – Overwhelmed
- 292861322 – Snoop Dogg – Drop It Like It’s Hot
- 6794553622 – Syko Brooklyn Blood Pop
- 6463211475 – Tesher – Jalebi Baby
- 154664102 – Te han trolleado
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