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Roblox códigos de Campos de batalla de frutas [Fruit Battlegrounds] (mayo 2026)

Canjea todos los códigos activos de Fruit Battlegrounds en Roblox.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min
Roblox Fruit Battlegrounds Codes

Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds) es un juego en Roblox que se caracteriza por acción rápida tipo arena de pelea con coleccionables de frutas míticas inspiradas en el universo de One Piece que brindan diferentes habilidades. En este juego puedes luchar contra tus amigos y conseguir frutas para obtener habilidades únicas. Si quieres progresar más rápido en el juego, los desarrolladores lanzan códigos para obtener gemas gratis que te permiten obtener más frutas o reiniciar ventajas. Aquí te mostramos cómo canjear los códigos y cuáles están activos actualmente.

Cómo canjear códigos en Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds)

Roblox Fruit Battlegrounds Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds) para reclamar tus recompensas a través de códigos:

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  1. Abre Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds) en Roblox.
  2. En el menú principal selecciona la opción Spin (Hacer girar la fruta).
  3. En la parte inferior izquierda encontrarás la interfaz para ingresar códigos.
  4. Escribe el código exactamente como aparece.
  5. Pulsa Canjear para recibir tus gemas al instante.

Códigos activos de Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds) de Mayo 2026

Roblox Fruit Battlegrounds Codes

Última actualización: 30 de abril 2026

CódigoRecompensa
1M40KRAZY!!600 gemas
pleasezakineedthis800 gemas
4MPUTAT31200 gemas
OMGUPDATE22800 gemas
1M50INSANE600 gemas
1M60WOWZER600 gemas
BIG1M170K!!600 gemas
FLYING1M80K600 gemas
MILLI90SWAG600 gemas
CODEFIXTítulo «One in a Billion»
ITSTHEBILLION!600 gemas y Título «One in a Billion»

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

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Juan Diego Mejia, PerrySimulator
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Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
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