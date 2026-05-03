Roblox códigos de Campos de batalla de frutas [Fruit Battlegrounds] (mayo 2026)

Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds) es un juego en Roblox que se caracteriza por acción rápida tipo arena de pelea con coleccionables de frutas míticas inspiradas en el universo de One Piece que brindan diferentes habilidades. En este juego puedes luchar contra tus amigos y conseguir frutas para obtener habilidades únicas. Si quieres progresar más rápido en el juego, los desarrolladores lanzan códigos para obtener gemas gratis que te permiten obtener más frutas o reiniciar ventajas. Aquí te mostramos cómo canjear los códigos y cuáles están activos actualmente.

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Cómo canjear códigos en Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds)

Sigue estos pasos dentro de Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds) para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Abre Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds) en Roblox. En el menú principal selecciona la opción Spin (Hacer girar la fruta). En la parte inferior izquierda encontrarás la interfaz para ingresar códigos. Escribe el código exactamente como aparece. Pulsa Canjear para recibir tus gemas al instante.

Códigos activos de Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds) de Mayo 2026

Última actualización: 30 de abril 2026

Código Recompensa 1M40KRAZY!! 600 gemas pleasezakineedthis 800 gemas 4MPUTAT3 1200 gemas OMGUPDATE22 800 gemas 1M50INSANE 600 gemas 1M60WOWZER 600 gemas BIG1M170K!! 600 gemas FLYING1M80K 600 gemas MILLI90SWAG 600 gemas CODEFIX Título «One in a Billion» ITSTHEBILLION! 600 gemas y Título «One in a Billion»

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.